МОК призывают разорвать контракт с Coca-Coca. Петицию подписали более 100 тысяч человек

Триш Коттер и Сандра Маллин из глобальной группы по здравоохранению Vital Strategies раскритиковали сотрудничество оргкомитета Олимпиады с американской компанией Coca-Cola.

Известная по всему миру газировка Coca-Cola прочно ассоциируется с Олимпиадой наряду с Adidas, Nike и другими популярными спортивными брендами. Американская компания выступила спонсором первых Игр в 1928 году и сейчас остается самым продолжительным партнером соревнований. Разумеется, деловыми отношениями МОК и известного бренда довольны не все.

О вредности колы для организма говорится много, но критика продукта не мешает компании развиваться. Во время Игр в Париже два эксперта в области здравоохранения призвали организаторов Олимпиады отказаться от сотрудничества с Coca-Cola, заявив, что нынешняя крупная сделка позволяет американской компании «рекламировать» вредные напитки.

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Триш Коттер и Сандра Маллин из глобальной группы по здравоохранению Vital Strategies раскритиковали Coca- C ola и заявили, что красно-белой газировке не место в спорте.

«Сладкие напитки являются ключевой причиной целого ряда серьезных проблем со здоровьем, затрагивающих людей по всему миру, включая ожирение, диабет, высокое кровяное давление и болезни сердца», — написали ученые в комментарии в журнале BMJ Global Health.

Также авторы считают, что продукция Coca-Cola способствует загрязнению планеты пластиком, выбросами парниковых газов, а для производства напитка используется большое количество воды.

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«Продолжая сотрудничество с Coca-Cola, олимпийское движение рискует стать соучастником усиления глобальной эпидемии плохого питания, ухудшения состояния окружающей среды и изменения климата. Международному олимпийскому комитету пора разорвать отношения с Coca-Cola в интересах спортсменов, зрителей и планеты», — пишут авторы.