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Париж-2024

Сегодня, 01:15

Звезду телешоу назвали «русским шпионом ФСБ». Его арестовали в Париже: якобы хотел сорвать Олимпиаду

Гоша Чернов
Корреспондент
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Кирилл Грязнов.
Фото Соцсети
Точно не перепутали?

Что случилось

Накануне старта Олимпийских игр в Париже арестовали россиянина по подозрению в подготовке к «дестабилизационным мероприятиям». Как сообщило французское издание Le Monde, арестованным оказался гражданин РФ 1984 года рождения, работающий частным шеф-поваром. В четверг то же СМИ назвало личность мужчины — им оказался 40-летний Кирилл Грязнов, которого россияне могли видеть на телевидении.

Кто он такой

Грязнов родился в Перми в семье главврача местной больницы. Как пишет The Insider* (Минюст России внес его в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента), будущий «шпион» учился на юриста: окончил ПГНИУ, а затем переехал в Москву, где решил, что его призвание — кулинария. Отправился на дорогостоящие курсы, а затем устроился на работу в мишленовский ресторан в знаменитом альпийском горнолыжном курорте Куршевель.

В 2019 году Грязнов принял участие в реалити-шоу «Выбери меня» на телеканале «Домашний», где шесть женщин боролись за то, чтобы стать невестой повара.

Кроме того, он вел кулинарную рубрику в телепередаче о ремонте «Дачный ответ» на НТВ и продолжал работать поваром в одном из московских ресторанов. В соцсетях у Грязнова более 10 тысяч подписчиков, в них Кирилл чаще всего делится рецептами блюд и подробностями личной жизни.

Что он наделал

Грязнова подвела страсть к алкоголю. По данным расследования, 7 мая он должен был полететь в Париж, но напился на пересадке в Стамбуле, из-за чего его внесли в черный список и отказались сажать на борт. Тогда повару пришлось поехать на машине из Турцию в Болгарию, где Грязнов вновь перебрал с алкоголем и стал рассказывать знакомым о том, что едет в Париж с «секретным заданием» и повторял: «Они надолго запомнят эту Олимпиаду!»

При этом Кирилл все время куда-то звонил, говорил о сообщнике из Кишенева и показывал всем некое удостоверение, которое наводило на мысли о том, что человек причастен к спецслужбам. По сведениям источника, повар имеет связи в ФСБ и ГРУ. Все это Грязнов делал в состоянии алкогольного опьянения.

Что ему грозит

Грязнов все-таки добрался до Парижа и был арестован. По обвинению в разведывательной деятельности россиянину грозит до 30 лет тюрьмы. Сейчас он находится в следственном изоляторе, ожидая суда. В его квартире проведен обыск, при аресте у россиянина нашли дипломатические материалы и удостоверение, указывающее на причастность к российским спецслужбам. Их подлинность не подтверждена.

Ни один источник не сообщает о том, каким конкретно образом Грязнов собирался помешать проведению Олимпиады. По сведениям Le Parisien, речь могла идти о «крупномасштабной акции по политической дестабилизации». Как может крупномасштабно дестабилизировать обстановку один повар, издание не указывает. Но «русский след» сейчас в тренде у западных СМИ.

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