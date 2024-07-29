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Париж-2024

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Россию все-таки допустили до Олимпиады. Но пока только в космосе

Экипаж МКС провел свою Олимпиаду в космосе
Екатерина Зобова
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Астронавты провели соревнования в космосе на борту МКС.
Астронавты провели олимпийские соревнования в космосе на борту МКС.
Фото скриншот из видео НАСА
Экипаж МКС, состоящий из американцев и россиян, провел свои шуточные Игры.

Олимпиада — событие, к которому приковано внимание не только на Земле, но и на ее орбите. Американское космическое агентство (NASA) опубликовало забавный видеоролик, приуроченный к соревнованиям в Париже. Он снят на МКС, на которой на данный момент находится экипаж из девяти человек, в том числе трое россиян: Николай Чуб, Александр Гребенкин и Олег Кононенко, руководящий 71-й экспедицией лаборатории.

«Игры 2024 года официально стартовали в Париже 26 июля, и спортсмены приехали со всего мира, чтобы принять участие в соревнованиях. Тем временем над Землей, в нашей орбитальной лаборатории на Международной космической станции, астронавты проникаются олимпийским духом», — говорится в сообщении NASA.

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Ни о каких санкциях, нейтральных флагах и прочих затеях МОК никто из участников съемок шуточного ролика не вспоминает. Вообще, космос — одна из немногих сфер, которую практически не затронула нынешняя геополитическая напряженность.

Двухминутное видео начинается с передачи олимпийского факела — конечно же, без настоящего огня, поскольку он на МКС строго запрещен. А далее начинаются «орбитальные Игры». Один космонавт метает самодельный диск, второй толкает шар из клейкой ленты, третий совершает забег по коридору станции. А завершаются соревнования поднятием штанги, в роли груза на которой выступают члены экипажа.

Участник космической Олимпиады на борту МКС
Фото скриншот из видео НАСА

Несмотря на юмористический характер видео, завершается оно искренним пожеланием спортсменам, участвующим в Олимпиаде.

«За последние несколько дней на МКС мы получили огромное удовольствие, притворяясь олимпийскими спортсменами. Мы, конечно, использовали преимущества невесомости и не можем себе представить, как это тяжело — быть атлетом мирового класса, занимающимся спортом в условиях настоящей гравитации. Так что от всех нас на борту Международной космической станции каждому спортсмену на Олимпийских играх — удачи!» — сказал космонавт Мэтью Доминик в окружении пяти своих коллег.

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Все астронавты работают на борту станции стандартные шесть месяцев, за исключением Суните Уильямс и Бутча Уилмора, которые прилетели на МКС на борту новой капсулы 6 июня на неделю. Однако время их нахождения на орбите было продлено уже несколько раз, поскольку инженеры исследуют проблемы с двигателями и утечки гелия.

Напомним, в работе МКС, которая непрерывно находится на орбите уже больше 20 лет, участвуют 15 стран. Изначально предполагалось, что станция проработает до 2015 года, но затем срок продлили до 2024-го, а позже — и до 2030-го.

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