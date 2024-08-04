«Святой престол опечален некоторыми сценами». О церемонии открытия Олимпиады наконец высказались и в Ватикане

Руководители католической церкви выразили разочарование церемонией открытия летней Олимпиады-2024 в Париже.

Церемония открытия Олимпиады в Париже оставила неоднозначное послевкусие с вытекающими скандалами вокруг пародии на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи с участием дрэг-актеров. Постановка подверглась массовой критике. Дошло до угроз в адрес художественного руководителя церемонии Тома Жолли. За него пришлось вступиться даже президенту МОК Томасу Баху, который заявил, что организация решительно отвергает угрозы и травлю в отношении режиссера и других участников постановки.

Пародию на «Тайную вечерю» обсуждали на разных уровнях. Высказывались чиновники, спортсмены, общественные деятели. Однако Ватикан долгое время воздерживался от комментариев. Официальное заявление от службы печати появилось только вечером 3 августа, более чем через неделю после завершения шоу. В нем выразили разочарование отдельными моментами церемонии открытия парижской Олимпиады.

— Святой престол был опечален некоторыми сценами во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже и может только присоединиться к голосам, прозвучавшим в последние дни, чтобы выразить сожаление по поводу оскорбления, нанесенного многим христианам и верующим других религий, — говорится в заявлении.

Фото Global Look Press

В Ватикане отметили, что на таких масштабных мероприятиях, как церемония открытия Олимпиады, не должно быть намеков на высмеивание религиозных убеждений.

— На таком престижном событии, которое объединяет общие ценности, не могут прибегать к метафорам, которые представляют в нелепом свете религиозные убеждения, — отметили в службе печати.

Несмотря на масштабную критику, у церемонии открытия Олимпиады нашлись и сторонники. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна «показала свое настоящее лицо и смелость, сделав это с присущей ей художественной свободой». По мере развития Олимпиады акцент с пародии на «Тайную вечерю» сместился в сторону соревнований, успехов и неудач спортсменов и других скандалов. Однако после заявления Ватикана обсуждение может получить новый виток. Критика и недовольство в опубликованном документе читаются между строк.