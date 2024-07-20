Потенциальные конфликты Олимпиады: могут ли встретиться один на один россияне и украинцы, израильтяне и арабы?

Скорее всего, это произойдет.

Сколько бы миру ни твердили про спорт вне политики, разумеется, это не так. И часто на больших спортивных форумах обыватели в принципе узнают о неких принципиальных разногласиях между странами и народами. Яркий свежий пример — футбольный Евро-2024, который был испещрен историями про драки и оскорбления сербов, албанцев, швейцарцев-косоваров, македонцев, турок, живущих в Нидерландах, и прочее и прочее.

Где могут вспыхнуть политические конфликты на Олимпиаде?

Россияне и украинцы почти не пересекутся

Что наиболее остро воспримут россияне — русско-украинское противостояние. Неоднозначный бойкот некоторыми нашими федерациями Олимпиады, к которому подтолкнул россиян МОК непрозрачными решениями по допуску, сильно снизил градус. Теперь, к примеру, точно не будет русско-украинских схваток в борьбе и дзюдо.

Где еще встретятся россияне и украинцы:

Гребля на каноэ, мужчины-одиночки, 1000 метров: Захар Петров (Россия), Павел Алтухов (Украина)

Гребля на каноэ, женщины-одиночки, 200 метров: Олеся Ромасенко (Россия), Людмила Лузан (Украина)

Велошоссе, мужчины: Глеб Сырица (Россия), Анатолий Будяк (Украина)

Велошоссе, женщины: Тамара Дронова, Алена Иванченко (обе — Россия), Юлия Бирюкова (Украина)

Теннис, женщины, одиночный разряд: Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер (все — Россия), Марта Костюк, Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Ангелина Калинина (все — Украина)

Теннис, женщины, парный разряд: Екатерина Александрова/Елена Веснина, Мирра Андреева/Диана Шнайдер (все — Россия), Марта Костюк/Даяна Ястремская, Людмила Киченок/Надя Киченок (все — Украина)

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

В общем, своей политикой МОК сумел вероятность прямой встречи русских и украинцев в Париже снизить почти до нуля. В плавании на 100 метрах брассом украинцев нет (там выступает Евгений Сомов), на батуте украинок среди девушек также нет (одна из фавориток — Анжела Бладцева).

Правда, украинцы не очень жалуют и бывших россиян — чему уже были подтверждения на соревнованиях по фехтованию, фигурному катанию и другим видам спорта. Так что вряд ли белорусу с Кавказа Абубакару Хаслаханову будет рад украинец Мурази Мчелидзе. Впрочем, бывших россиян на этой Олимпиаде под самыми разными флагами аж 66 человек, так что увернуться будет непросто.

Мусульманам придется задуматься насчет игнора израильтян

Гораздо напряженнее выглядит история со встречами израильтян с представителями различных арабских стран и Ирана. На прошлой Олимпиаде алжирский дзюдоист Фетхи Нурин снялся с турнира, узнав, что во втором круге может попасть на израильтянина Тохара Бутбула. Международная федерация дзюдо показала, что будет жестко бороться с подобными случаями, и дисквалифицировала алжирца на 10 лет. Ради справедливости скажем, что тогда алжирцы еще и разговорились. Спортсмен вместе с тренером говорили, что не хотят «пачкать руки». Придумать травму стало бы более тонким решением, и в случае дисквалификации шансы на успех в CAS были бы высоки.

А на Олимпийских играх в Рио, когда встретились израильтянин и египтянин, под свист произошло следующее.

В Париже подобное может повториться. В категории до 81 кг у мужчин заявлены палестинец Фарес Бадави и израильтянин Саги Муки, но наверняка их разведут жеребьевкой до финала. В плавании на 100 метрах спиной могут разделить воду израильтянин Адам Мараана и палестинец Язан Аль-Баваб, а на 200 метрах комплексом могут пересечься палестинка из США Валери Тарази и израильтянки с советскими корнями Анастасия Горбенко и Леа Полонски.

Не менее опасны встречи Израиля с Ираном, отношения с которым в последние годы только ухудшаются — а делегация у персов более внушительная. Где могут выйти друг против друга представители двух этих стран один на один:

Стрельба из лука, женщины: Микаэлла Моше (Израиль), Мобина Фалла (Иран)

Тхэквондо, женщины (до 49 кг): Авишаг Семберг (Израиль), Мобина Нематзаде (Иран)

Но стоит помнить, что практически во всех категориях, где есть израильские представители единоборств, заявлены представители какой-нибудь мусульманской страны. Так что вероятность казуса политики в спорте высока. Покажем на примере, чтобы не расписывать бесконечные таблицы. Мужское дзюдо:

До 60 кг: Ям Волчак (Израиль); есть представители Египта, Йемена

До 66 кг: Барух Шимайлов (Израиль); есть представители ОАЭ, Марокко, иранец из сборной беженцев

До 73 кг: Тохар Бутбул (Израиль); есть представители Алжира и Сирии

До 81 кг: Саги Муки (Израиль), помимо палестинца есть представители Ирака, Афганистана, афганец из сборной беженцев, Египта, Марокко, Бахрейна и ОАЭ

До 100 кг: Петер Пальчик (Израиль), есть представители ОАЭ и сириец из сборной беженцев

Фото AFP

Другие пороховые бочки

Есть и другие, менее раскрученные в мире конфликты, но не менее принципиальные. Вполне вероятно пересечение армян и азербайджанцев в борьбе, но они друг друга не бойкотируют, хотя иногда отказываются пожимать руки. Редко говорится о другом мощном военном конфликте — Северной и Южной Кореи. Можно себе представить, что сделают с северокорейским спортсменом, который проиграет южанину в очном поединке. А такие могут случиться:

Бокс, женщины (до 54 кг): Пак Чол Ми (КНДР), Им Э Джи (Южная Корея)

Бокс, женщины (до 60 кг): Вон Ын Джон (КНДР), О Ен Джи (Южная Корея)

Настольный теннис, женщины: Пен Сон Джон (КНДР), Чо Дэ Сен, Джан, Ву Джин (обе — Южная Корея)

В более сложные африканские конфликты и этнические дебри лезть не будем. Просто следует понимать, когда почти 11 тысяч спортсменов собираются в одном месте, полыхнуть может не только олимпийский огонь. А дальше все зависит от умения МОК реагировать.