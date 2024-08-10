Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 07:45

Два золота бывших россиян и триумф интерсекса. Обзор событий Олимпиады

На Олимпиаде в Париже прошел 14-й медальный день
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дарья Варфоломеева с золотой медалью.
Фото Reuters
Самые важные публикации «СЭ» об Играх в Париже за пятницу, 9 августа.

Соревнования в Париже выходят на финишную прямую. Завершил выступления последний из россиян, разыграно золото в футболе, окончательно оформлен триумф интерсекса в женском боксерском турнире. Также наши болельщики наверняка обратили внимание на победы двух экс-соотечественников — борца вольного стиля Магомеда Рамазанова (Болгария) и представительницы художественной гимнастики Дарьи Варфоломеев (Германия). Кроме того, китайский игрок в настольный теннис Ма Лун стал шестикратным олимпийским чемпионом. Об этих и других событиях — в обзоре «СЭ».

1) США и Китай идут ноздря в ноздрю

На фоне серии неудач американцев в легкой атлетике и игровых видах спорта китайцы снова настигли лидеров медального зачета по золоту, и теперь проигрывают спортсменам из США только по дополнительным показателям. Очевидно, что борьба за первую строчку будет одним из нервов последних двух медальных дней в Париже. Такая же ситуация была три года назад в Токио — тогда заокеанской сборной удалось прибавить в последний момент. Потенциал американцев намного выше и сейчас, но пока удача явно не на их стороне.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

2) Еще одно четвертое место в гребле

Российский каноист Захар Петров не смог завершить историю выступления наших нейтралов в Париже медалью в финале одиночек на 1000 м. 22-летний спортсмен стал только четвертым, хотя почти до самого финиша шел на втором месте. Нечто похожее произошло днем ранее с каноэ-двойкой, в которой Петров греб вместе с Алексеем Коровашковым. Последний перфоманс спортсменов с российским паспортом в Париже получился скомканным.

Захар Петров. Российского гребца вновь лишили олимпийской медали на самом финише. Но Петров бился как лев

Свой результат Петров после финиша объяснил неудачным направлением ветра, который требовал подруливания и отнимал дополнительные силы. При этом Захар не жалеет о своем олимпийском опыте и настраивается на выступление в Лос-Анджелесе-2028 под российским флагом.

Захар Петров. «Настраивался на медаль, но результатом не обижен». Каноиста Петрова снова подвел «левый ветер»

3) Итог выступления россиян в Париже: одна медаль

Нейтральные россияне завершили выступление на Олимпиаде-2024 лишь с одним серебром теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в женском парном турнире. Гимн AIN пока звучал лишь однажды — в честь белорусского батутиста Ивана Литвиновича. В целом, учитывая жесткие решения комиссии по допуску, бойкоты в дзюдо, борьбе, плавании, фехтовании и многих других видах спорта, итог ожидаемый. И вопрос о том, стоило ли оно того — повис в воздухе.

Логотип AIN на&nbsp;форме российской батутистки Анжелы Бладцевой. МОК добился, чего хотел — Россия на Олимпиаде была практически незаметна. Но альтернатив участию не просматривается

4) Победа гимнастки из Барнаула

В художественной гимнастике организатором Игр так и не удалось отменить Россию и избавиться от «русской пропаганды» — золото выиграла 17-летняя немка российского происхождения Дарья Варфоломеев. Девушка родом из Барнаула, но в 2019 году переехала с семьей в Германию (дед спортсменки из ФРГ, у мамы есть паспорт этой страны). В Париже Дарья заняла второе место в квалификации, но в финале победила в трех из четырех видов программы (за исключением ленты), а также по сумме баллов.

Дарья Варфоломеев. Первая олимпийская чемпионка из России — барнаульская гимнастка Варфоломеев. Она подарила золото Германии

На заключительной пресс-конференции новая олимпийская чемпионка, работающая под руководством белорусского специалиста Юлии Раскиной, заявила, что посвящает медаль своему тренеру, своей команде и своей семье. По словам Дарьи, вклад в ее успех российской и немецкой школ — 50 на 50. «Основную часть подготовки к выступлению на высоком уровне я провела в Германии», — отметила гимнастка, никогда не выступавшая за сборную России.

Дарья Варфоломеев. «Заслуга российской и немецкой школ — 50 на 50». Гимнастка из Барнаула выиграла золото на Олимпиаде

5) Рамазанов добыл золотую медаль для Болгарии

Выступающий за Болгарию россиянин Магомед Рамазанов одолел иранца Хасана Яздани финальной схватке борцов-вольников в категории до 86 кг и стал олимпийским чемпионом. Рамазанову — 31 год, он воспитанник знаменитой школы олимпийского резерва в дагестанском Хасавюрте и долгое время был известен как «двойник» Хабиба Нурмагомедова. Магомед и правда очень похож на экс-чемпиона UFC, причем сам борец вольного стиля не любит смешанные единоборства и называет ММА «собачьими боями».

Магомед Рамазанов. Российский борец взял золото Олимпиады. Но под флагом другой страны

«Я поменял спортивное гражданство в основном ради олимпийской медали, — заявил Рамазанов на чемпионской пресс-конференции. — Двойное гражданство помогает, как высшее образование. Помогает не потеряться в жизни. Чем больше у тебя знаний, чем больше у тебя возможностей, тем больше ты интересен в этом мире. Этот мир — джунгли, поэтому если ты слабо себя ведешь в этом мире, тебя сожрут».

Магомед Рамазанов после победы на&nbsp;Олимпиаде-2024. «Двойное гражданство помогает. Этот мир — джунгли». Интервью олимпийского чемпиона Магомеда Рамазанова

Золото Рамазанова — третья победа бывших россиян в Париже. Первое место также заняли дзюдоист Зелим Коцоев (Азербайджан) и художественная гимнастка Дарья Варфоломеев (Германия). Серебро — у пловчихи Анастасии Кирпичниковой (Франция) и тхэквондиста Гашима Магомедова (Азербайджан), бронза — у дзюдоистов Адиля Османова (Молдавия), Сомона Махмадбекова (Таджикистан) и Федора Целиди (Греция), а также у борцов Турпала Бисултанова (Дания) и Даурена Куруглиева (Греция).

Результат в три золотых, две серебряных и пять бронзовых наград — это 21-е место общем медальном зачете. Кроме того, точно с медалью будет «вольник» Разамбек Жамалов, который в субботу борется в финале весовой категории 74 кг, и Екатерина Антропова, играющая в воскресенье за Италию в женском волейбольном золотом матче.

6) Победа интерсекса в женском боксе

Алжирская боксерша Иман Хелиф, которую подозревают в неполном соответствии женскому полу, завоевала олимпийское золото в категории до 66 кг. В финальном бою интерсекс-африканка победила чемпионку мира китаянку Ян Лю единогласным решением судей (5:0). «Я сильная женщина с особыми способностями. Я была объектом нападок и ожесточенной кампании, и это лучший ответ, который я могу дать», — заявила Хелиф после своего триумфа.

Иман Хелиф с&nbsp;золотой медалью Олимпиады-2024. Хелиф переписала историю бокса. Интерсекс взяла золото Парижа

Тем временем Тайвань собирается судиться, чтобы отбить нападки на Линь Юйтин — еще одну боксершу, которая признается, что ее всегда путали с мужчиной. «Иногда, когда я иду в женский туалет, меня спрашивают: «Вам точно туда?» Тогда я отвечаю, что женщина. Возможно, это связано с моим ростом и прической», — объяснила Линь. В субботу Юйтин поборется за олимпийское золото в весовой категории до 57 кг в поединке с Юлией Шереметой из Польши.

Линь Юйтин. «Я всегда была такой!» Тайвань собирается судиться, чтобы защитить честь интерсекс-боксерши

7) Испанцы — олимпийские чемпионы в футболе

Мужская сборная Испании по футболу выиграла золото Олимпиады, победив в финале хозяев — французов. В основное время матча завершилось вничью — 3:3. В дополнительное время испанцы забили дважды (итоговый счет — 5:3). Испания выиграла золото Олимпиады впервые с Игр в Барселоне-1992. Ранее нынешним летом испанцы, напомним, также стали первыми на чемпионате Европы. В поединке за бронзу Олимпиады сборная Марокко разгромила Египет со счетом 6:0.

Футболисты сборной Испании празднуют победу над Францией. Испания — короли лета! Обыграли Францию в безумном олимпийском финале

8) Подготовка к церемонии закрытия

Церемонию закрытия Олимпиады после скандалов во время шоу открытия в акватории Сены ожидают с некоторым страхом и неподдельным интересом. Финальное событие Игр состоится вечером 11 августа на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. По информации американского издания Variety на закрытии выступят такие звезды, как Билли Айлиш, Снуп Догг и группа Red Hot Chili Peppers — все они родом из Лос-Анджелеса, а этот город примет следующую летнюю Олимпиаду в 2028 году.

Билли Айлиш, Снуп Догг, Red Hot Chili Peppers. Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпиады? Это затравка перед следующими Играми

9) Сербия скандалит после поражения в баскетболе

После поражения от американцев в полуфинале мужского баскетбольного турнира Олимпиады (91:95) в Сербии убеждены, что сократить серьезное отставание в счете «Дрим тим» помогли судьи. На ошибки арбитров указал даже президент этой страны Александр Вучич. Он выложил в соцсетях видео, на котором центровой сборной США Джоэль Эмбид, скорее всего, совершает пробежку, но арбитры этого не заметили. Американцы в субботу сыграют за золото против Франции, а Сербия сразится за бронзу с немцами.

Леброн Джеймс в&nbsp;матче США и&nbsp;Сербии. «В какой стране это не пробежка?» Президент Сербии возмущен судейством в матче с США

Тем временем в России обсуждают не баскетбол, а фрагмент балета «Лебединое озеро», показанный в перерыве полуфинального матча США — Сербия.

Выступление балерин в&nbsp;перерыве матча между сборными США и&nbsp;Сербии. «Лебединое озеро» на Олимпиаде. В перерыве баскетбольного матча выступили балерины под Чайковского

10) Красота не помогла Алисе Шмидт

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую называют «самой сексуальной спортсменкой мира» бесславно завершила дебютное выступление на Олимпиаде. Сборная Германии, за которую на втором этапе бежала Шмидт, оказалась одной из слабейших в полуфиналах эстафеты 4х400. Ранее Алиса выступила в Париже в смешанной эстафете 4х400, где немецкая сборная тоже не преодолела квалификацию. Тем не менее, бегунья может считать задачу минимум выполненной — она стала участницей Олимпиады, причем стартовала дважды.

Алиса Шмидт. Алиса Шмидт вылетела с Олимпиады. Сборная Германия не прошла в финал эстафеты 4х400

Тем временем разгорается скандал вокруг олимпийского чемпиона Ноа Лайлс. Американский спринтер вышел на старт финала 200-метровки, будучи больным коронавирусом и скрывал свой диагноз от окружающих.

Ноа Лайлс после финиша забега на&nbsp;200 метров. Лайлс хвастается, что взял бронзу после ковида. При этом он подверг опасности соперников

Олимпиада
Сборная Испании по футболу
Сборная Сербии по баскетболу
Алиса Шмидт
Захар Петров
Иман Хелиф
5
3
Читайте также
Американский бегун Лайлс завоевал бронзу Олимпиады с коронавирусом
Александр Вучич раскритиковал судейство в матче Сербия — США на Олимпиаде
НАК сообщил о введении режима КТО в Брянской, Белгородской и Курской областях
«Я родилась женщиной, я жила как женщина!». Боксерша с проваленным гендер-тестом выиграла Олимпиаду-2024 и выступила с громким заявлением
СМИ сообщили о прекращении немецким городом Пирмазенсом приема украинских беженцев
Губернатор Гладков рассказал об изменениях в Белгородской области из-за режима КТО
Популярное видео
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
МОК добился, чего хотел — Россия на Олимпиаде была практически незаметна. Но альтернатив участию не просматривается
Свищев назвал серебро теннисисток на Олимпиаде хорошим результатом для 15 спортсменов
«Настраивался на медаль, но результатом не обижен». Каноиста Петрова снова подвел «левый ветер»
Волочкова — о Чайковском на Олимпиаде в Париже: «Культуру отменить не смогут!»
Российского гребца вновь лишили олимпийской медали на самом финише. Но Петров бился как лев
Волочкова: «Не вижу предательства со стороны спортсменов, когда они выступают под нейтральным флагом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билли Айлиш, Снуп Догг и Red Hot Chili Peppers выступят на церемонии закрытия Олимпиады? Это затравка перед следующими Играми
Новости
RSS RSS
Все новости