Два золота бывших россиян и триумф интерсекса. Обзор событий Олимпиады

Самые важные публикации «СЭ» об Играх в Париже за пятницу, 9 августа.

Соревнования в Париже выходят на финишную прямую. Завершил выступления последний из россиян, разыграно золото в футболе, окончательно оформлен триумф интерсекса в женском боксерском турнире. Также наши болельщики наверняка обратили внимание на победы двух экс-соотечественников — борца вольного стиля Магомеда Рамазанова (Болгария) и представительницы художественной гимнастики Дарьи Варфоломеев (Германия). Кроме того, китайский игрок в настольный теннис Ма Лун стал шестикратным олимпийским чемпионом. Об этих и других событиях — в обзоре «СЭ».

1) США и Китай идут ноздря в ноздрю

На фоне серии неудач американцев в легкой атлетике и игровых видах спорта китайцы снова настигли лидеров медального зачета по золоту, и теперь проигрывают спортсменам из США только по дополнительным показателям. Очевидно, что борьба за первую строчку будет одним из нервов последних двух медальных дней в Париже. Такая же ситуация была три года назад в Токио — тогда заокеанской сборной удалось прибавить в последний момент. Потенциал американцев намного выше и сейчас, но пока удача явно не на их стороне.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

2) Еще одно четвертое место в гребле

Российский каноист Захар Петров не смог завершить историю выступления наших нейтралов в Париже медалью в финале одиночек на 1000 м. 22-летний спортсмен стал только четвертым, хотя почти до самого финиша шел на втором месте. Нечто похожее произошло днем ранее с каноэ-двойкой, в которой Петров греб вместе с Алексеем Коровашковым. Последний перфоманс спортсменов с российским паспортом в Париже получился скомканным.

Свой результат Петров после финиша объяснил неудачным направлением ветра, который требовал подруливания и отнимал дополнительные силы. При этом Захар не жалеет о своем олимпийском опыте и настраивается на выступление в Лос-Анджелесе-2028 под российским флагом.

3) Итог выступления россиян в Париже: одна медаль

Нейтральные россияне завершили выступление на Олимпиаде-2024 лишь с одним серебром теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер в женском парном турнире. Гимн AIN пока звучал лишь однажды — в честь белорусского батутиста Ивана Литвиновича. В целом, учитывая жесткие решения комиссии по допуску, бойкоты в дзюдо, борьбе, плавании, фехтовании и многих других видах спорта, итог ожидаемый. И вопрос о том, стоило ли оно того — повис в воздухе.

4) Победа гимнастки из Барнаула

В художественной гимнастике организатором Игр так и не удалось отменить Россию и избавиться от «русской пропаганды» — золото выиграла 17-летняя немка российского происхождения Дарья Варфоломеев. Девушка родом из Барнаула, но в 2019 году переехала с семьей в Германию (дед спортсменки из ФРГ, у мамы есть паспорт этой страны). В Париже Дарья заняла второе место в квалификации, но в финале победила в трех из четырех видов программы (за исключением ленты), а также по сумме баллов.

На заключительной пресс-конференции новая олимпийская чемпионка, работающая под руководством белорусского специалиста Юлии Раскиной, заявила, что посвящает медаль своему тренеру, своей команде и своей семье. По словам Дарьи, вклад в ее успех российской и немецкой школ — 50 на 50. «Основную часть подготовки к выступлению на высоком уровне я провела в Германии», — отметила гимнастка, никогда не выступавшая за сборную России.

5) Рамазанов добыл золотую медаль для Болгарии

Выступающий за Болгарию россиянин Магомед Рамазанов одолел иранца Хасана Яздани финальной схватке борцов-вольников в категории до 86 кг и стал олимпийским чемпионом. Рамазанову — 31 год, он воспитанник знаменитой школы олимпийского резерва в дагестанском Хасавюрте и долгое время был известен как «двойник» Хабиба Нурмагомедова. Магомед и правда очень похож на экс-чемпиона UFC, причем сам борец вольного стиля не любит смешанные единоборства и называет ММА «собачьими боями».

«Я поменял спортивное гражданство в основном ради олимпийской медали, — заявил Рамазанов на чемпионской пресс-конференции. — Двойное гражданство помогает, как высшее образование. Помогает не потеряться в жизни. Чем больше у тебя знаний, чем больше у тебя возможностей, тем больше ты интересен в этом мире. Этот мир — джунгли, поэтому если ты слабо себя ведешь в этом мире, тебя сожрут».

Золото Рамазанова — третья победа бывших россиян в Париже. Первое место также заняли дзюдоист Зелим Коцоев (Азербайджан) и художественная гимнастка Дарья Варфоломеев (Германия). Серебро — у пловчихи Анастасии Кирпичниковой (Франция) и тхэквондиста Гашима Магомедова (Азербайджан), бронза — у дзюдоистов Адиля Османова (Молдавия), Сомона Махмадбекова (Таджикистан) и Федора Целиди (Греция), а также у борцов Турпала Бисултанова (Дания) и Даурена Куруглиева (Греция).

Результат в три золотых, две серебряных и пять бронзовых наград — это 21-е место общем медальном зачете. Кроме того, точно с медалью будет «вольник» Разамбек Жамалов, который в субботу борется в финале весовой категории 74 кг, и Екатерина Антропова, играющая в воскресенье за Италию в женском волейбольном золотом матче.

6) Победа интерсекса в женском боксе

Алжирская боксерша Иман Хелиф, которую подозревают в неполном соответствии женскому полу, завоевала олимпийское золото в категории до 66 кг. В финальном бою интерсекс-африканка победила чемпионку мира китаянку Ян Лю единогласным решением судей (5:0). «Я сильная женщина с особыми способностями. Я была объектом нападок и ожесточенной кампании, и это лучший ответ, который я могу дать», — заявила Хелиф после своего триумфа.

Тем временем Тайвань собирается судиться, чтобы отбить нападки на Линь Юйтин — еще одну боксершу, которая признается, что ее всегда путали с мужчиной. «Иногда, когда я иду в женский туалет, меня спрашивают: «Вам точно туда?» Тогда я отвечаю, что женщина. Возможно, это связано с моим ростом и прической», — объяснила Линь. В субботу Юйтин поборется за олимпийское золото в весовой категории до 57 кг в поединке с Юлией Шереметой из Польши.

7) Испанцы — олимпийские чемпионы в футболе

Мужская сборная Испании по футболу выиграла золото Олимпиады, победив в финале хозяев — французов. В основное время матча завершилось вничью — 3:3. В дополнительное время испанцы забили дважды (итоговый счет — 5:3). Испания выиграла золото Олимпиады впервые с Игр в Барселоне-1992. Ранее нынешним летом испанцы, напомним, также стали первыми на чемпионате Европы. В поединке за бронзу Олимпиады сборная Марокко разгромила Египет со счетом 6:0.

8) Подготовка к церемонии закрытия

Церемонию закрытия Олимпиады после скандалов во время шоу открытия в акватории Сены ожидают с некоторым страхом и неподдельным интересом. Финальное событие Игр состоится вечером 11 августа на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. По информации американского издания Variety на закрытии выступят такие звезды, как Билли Айлиш, Снуп Догг и группа Red Hot Chili Peppers — все они родом из Лос-Анджелеса, а этот город примет следующую летнюю Олимпиаду в 2028 году.

9) Сербия скандалит после поражения в баскетболе

После поражения от американцев в полуфинале мужского баскетбольного турнира Олимпиады (91:95) в Сербии убеждены, что сократить серьезное отставание в счете «Дрим тим» помогли судьи. На ошибки арбитров указал даже президент этой страны Александр Вучич. Он выложил в соцсетях видео, на котором центровой сборной США Джоэль Эмбид, скорее всего, совершает пробежку, но арбитры этого не заметили. Американцы в субботу сыграют за золото против Франции, а Сербия сразится за бронзу с немцами.

Тем временем в России обсуждают не баскетбол, а фрагмент балета «Лебединое озеро», показанный в перерыве полуфинального матча США — Сербия.

10) Красота не помогла Алисе Шмидт

Немецкая бегунья Алиса Шмидт, которую называют «самой сексуальной спортсменкой мира» бесславно завершила дебютное выступление на Олимпиаде. Сборная Германии, за которую на втором этапе бежала Шмидт, оказалась одной из слабейших в полуфиналах эстафеты 4х400. Ранее Алиса выступила в Париже в смешанной эстафете 4х400, где немецкая сборная тоже не преодолела квалификацию. Тем не менее, бегунья может считать задачу минимум выполненной — она стала участницей Олимпиады, причем стартовала дважды.

Тем временем разгорается скандал вокруг олимпийского чемпиона Ноа Лайлс. Американский спринтер вышел на старт финала 200-метровки, будучи больным коронавирусом и скрывал свой диагноз от окружающих.