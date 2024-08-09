Ветер против россиян и спасение «Дрим-тим». Обзор событий Олимпиады

Самые важные публикации «СЭ» об Играх в Париже за четверг, 8 августа.

Список наград, завоеванных бывшими россиянами в Париже, в четверг пополнился бронзой борца греко-римского стиля уроженца Чечни Турпала Бисултанова в составе команды Дании в весовой категории 87 кг. Нейтральные россияне тоже были очень близки к бронзе, но ветер и фотофиниш отправили каноистов Захара Петрова и Алексея Коровашкова на обидное четвертое место. Тем временем болельщики обсуждают и другие сенсации Олимпиады. Например, золото пакистанского метателя копья Аршада Надима и победу Летсиля Тебого из Ботсваны в беге на 200 метров. Об этих и других ключевых событиях Игр — в ежедневной подборке публикаций «СЭ».

1. Ожидание рывка Франции

Американцам пока не удается оторваться от китайцев в медальном зачете по количеству золота. Благодаря успехам в прыжках с трамплина, тяжелой атлетике и боксе КНР пока держит минимальное отставание от лидеров. В борьбе за третье место в последние три дня Олимпиады должна рвануть Франция, которая очень удачно выступает на домашних Играх в командных игровых видах спорта. У бывших россиян пока шесть медалей (1+1+4).

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

2. Коровашков и Петров в сантиметрах от бронзы

Российские каноисты Захар Петров и Алексей Коровашков заняли четвертое место в финале двоек. Наши спортсмены держались на втором месте большую часть заезда, но уступили на финише из-за ветра и особенностей своей техники. Фотофиниш определил, что Петров и Коровашков уступили бронзовым призерам Хоану Антонину Морено и Диего Домингесу из Испании 9 сотых секунды. Новость об этом российские спортсмены встретили нецензурными комментариями.

По словам нейтральных каноистов, причиной их неудачи стал поднявшийся ветер. Он притормозил наш экипаж из-за того, что оба россиянина гребут с одной стороны. Это редкое явление в каноэ-двойках, на эксперимент представители России были вынуждены пойти из-за недопуска на Олимпиаду по политическим причинам многолетнего напарника Коровашкова Ивана Штыля. В целом четвертое место на Играх для нового дуэта — отличный результат, но спортсмены рассчитывали на большее.

3. Конфликт национальной федерации и Ромасенко

Еще одна российская каноистка Олеся Ромасенко не сумела выйти в полуфинал в соревнованиях одиночек на дистанции 200 метров. После завершения соревнований Олеся высказала недовольство скомканной подготовкой к Играм, а также заявила, что выступать под флагом AIN — патриотично. «Все знают название страны, откуда мы — даже персонал в столовой. Только название нельзя говорить, сразу домой поеду. Или лайк поставил — дисквалифицирован. Я их обычно не ставлю просто», — рассказала спортсменка.

Комментарии Ромасенко вызвали недовольство главы Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Евгения Архипова. Руководитель назвал Олесю «никчемной спортсменкой», отметил, что она «не хочет готовиться и работать», и предложил ей «заканчивать с большим спортом и переходить в туризм».

4. Клишина рассказала об Олимпиаде и своей карьере

Одна из самых ярких российских легкоатлеток десятых годов Дарья Клишина побеседовала с корреспондентом «СЭ» в Париже, где лично наблюдает за олимпийскими стартами. В эксклюзивном интервью призер чемпионата мира высказала свое мнение об отсутствии российского флага на Играх-2024, жизни в Америке и завершении своей карьеры.

5. Болгарский борец и словенская гимнастка вступились за россиян

Выступающий за Болгарию россиянин Магомед Рамазанов в полуфинале турнира борцов-вольников в категории до 86 кг одолел американца Аарона Брукса (4:3). В финале Рамазанов, которого многие называют двойником Хабиба из-за внешней схожести, встретится с иранцем Хассаном Яздани. После полуфинала Рамазанов ответил на вопросы о смене спортивного гражданства, отстранении россиян, Хабибе и UFC.

Уроженка Иркутска Екатерина Веденеева выступила за сборную Словении в квалификации олимпийского турнира по художественной гимнастике в личном многоборье. 30-летняя спортсменка заняла шестое место и прошла в финал, набрав 130,800 балла, а затем в интервью в смешанной зоне она озвучила то, о чем на Играх в Париже говорить не принято. Ведь отсутствие российских спортсменов на этой Олимпиаде принято не замечать, словно их никогда и не было.

Квалификацию личного многоборья «художниц» в Париже выиграла итальянка София Раффаэли (139,100 балла). Шестикратная чемпионка мира немецкая гимнастка российского происхождения Дарья Варфоломеев стала второй, набрав 136,850 балла. Рассказываем историю этой спортсменки и публикуем ее комментарии из микст-зоны.

6. Корреспондент «СЭ» проник в логово парижских бездомных

Дмитрий Кузнецов выяснил, как живут бомжи в Париже во время Олимпиады-2024, побывав в «городке клошаров». Это пристанище бездомных расположено в 200 метрах от официального медиаотеля Игр под мостом и у его окрестностей. В «колонии свободных людей» корреспондента «СЭ» сначала приняли радушно, но затем прогнали, заподозрив в сотрудничестве с полицией.

7. Антропова и Италия — в финале Олимпиады

Воспитанница нашего волейбола Екатерина Антропова сыграет в финальном матче женского турнира вместе со сборной Италии. Турчанки с грозной экс-кубинкой Мелиссой Варгас в составе в полуфинале хотя и вели в счете по ходу партий, не смогли взять у итальянок ни единого сета. Соперницами Антроповой и Ко в золотом поединке будут американки, которые в напряженном полуфинале обыграли бразильянок на трей-брейке — 25:23, 18:25, 25:15, 23:25, 15:11.

8. «Дрим-тим» чудом спаслась в битве с сербами

Звездная сборная США сыграет в решающем матче Олимпийских игр-2024 против хозяев — французов. Хотя мы вполне могли увидеть европейский финал, если бы лидеров сербской команды хватило на последнюю десятиминутку. Йокич и его партнеры вели в счете с разницей в 17 очков, но американцы забрали четвертую четверть с разгромным преимуществом (32:15). Как итог: тяжелая победа «Дрим-трим» — 95:91. Исход встречи решили ветераны — Леброн, Карри и Дюрант.

Сборная Франции, ведомая Гершоном Ябуселе, одолела в полуфинале чемпионов мира немцев — 73:69. Причем главная французская звезда Виктор Вембаньяма не смог блеснуть в этом матче, реализовав только четыре броска с игры из 17.

9. Сенсация с юга Африки

Легкоатлет из Ботсваны Летсиле Тебого неожиданно выиграл золото в беге на 200 метров. После победы африканец снял свои кроссовки и показал в камеру. На них написана дата рождения матери спортсмена, которая за три месяца до Игр умерла от рака. 21-летний спортсмен выдал результат 19,46 секунды и завоевал первое олимпийское золото в истории своей страны. Фаворит дисциплины американец Ноа Лайлз стал только третьим, якобы выступая на фоне заражения коронавирусом. Олимпийский чемпион на стометровке после финиша покинул беговую дорожку на инвалидной коляске.

Еще одно потрясение Олимпиады — возвращение после допинговой дисквалификации американской толкательницы ядра Рэйвен Сондерс. Призер Игр-2020 вновь вышла в сектор в диком образе — маске по типу балаклавы, темных зеркальных очках с «клювом» и с зелено-синими волосами.

10. Шишкина критикует судей в синхронном плавании

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина в колонке для «СЭ» заявила, что в программах призеров групповых соревнований в Париже — сборных США и Испании — много движений, заимствованных у российской команды. Кроме того, нашей титулованной спортсменке непонятны действия судей. «Где нашли этих судей и технических контролеров?! Это просто люди, которые мимо проходили и случайно зашли в бассейн?! Практически не было штрафов за недокруты в элементах и гибридах, высоту ниже колена и завал поддержек. На синхронность и ее срывы просто закрыли глаза», — написала Шишкина.