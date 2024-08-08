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Париж-2024

Сегодня, 07:15

Несправедливая справедливость и провал сборной Франции. Обзор событий Олимпиады

На Олимпиаде в Париже прошел 12-й медальный день
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Гандболисты сборной Франции после поражения от Германии в четвертьфинале Олимпиады.
Фото Reuters
Самые главные публикации «СЭ» об Играх в Париже за среду, 7 августа.

В среду в центре внимания российских болельщиков на Олимпиаде находился каноист Захар Петров, успешно вышедший в полуфинал в «одиночке». Кроме того, многие следили за неудачной попыткой пробиться в четвертьфинал бывшего россиянина Егора Яковлева в индивидуальном спринте на велотреке и за исходом борьбы в бывших «наших дисциплинах» — группах в синхронном плавании и женских прыжках с шестом. Ну а самым резонансным стала церемония награждения у Эйфелевой башни, во время которой американские фигуристы получили золото Олимпиады-2022, отобранное у россиян на волне допингового скандала. Об этих и других событиях — в ежедневном обзоре публикаций «СЭ».

1. Сто медалей для сборной США

Лидеры медального зачета американцы близки к важному психологическому рубежу в 100 медалей. В связи с этим можно еще раз констатировать, что прочие соперники на Олимпиаде часто нужны сборной США как фон, на котором можно продемонстрировать собственное величие. Ради этого кромсается программа Игр, атлеты ставятся в неравные условия допинг-контроля, имеет место предвзятость судей на площадках и арбитров CAS. Увы, это реалии олимпийского движения, в котором представители других стран должны сражаться за места начиная со второго и ниже.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

2. День справедливости

В Париже на площади Трокадеро у Эйфелевой башни прошла церемония награждения фигуристов, которая подвела итог под пекинским олимпийским командником 2022 года. Акция была частью «Дня справедливости», в ходе которого вручались медали с прошлых Олимпиад, перераспределенные из-за допинговых перепроверок. После судов вокруг Камилы Валиевой золото в фигурном катании перешло к США, а серебро — к Японии. Они и получили награды в столице Франции в торжественной обстановке. При этом МОК по непонятным причинам отказался от вручения в Париже бронзовых наград, которые перешли к фигуристам Олимпийского комитета России.

Сборная США по&nbsp;фигурному катанию (золотые медали) на&nbsp;церемонии перераспределения медалей по&nbsp;фигурному катанию Олимпиады-2022 в&nbsp;Пекине. Голливудская клюква в Париже. Американцам вручили золотые медали, которые отняли у России

Сборная России через суд пыталась оспорить проведение церемонии в таком спорном формате, но апелляция в CAS успеха не имела.

ФИгуристы сборных США, ОКР и&nbsp;Японии на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Пекине. Российские фигуристы требуют от CAS признать награждение без сборной ОКР незаконным

Между тем ВАДА в рамках своего конфликта с американским антидопинговым агентством USADA рассказало о новых вопиющих нарушениях правил в США.

ВАДА. ВАДА против USADA: оказывается, минимум три американца с допинг-нарушениями соревновались в статусе тайных агентов

3. Петров во второй раз вышел в полуфинал

19-летний российский каноист Захар Петров по результатам предварительных заездов напрямую квалифицировался в полуфинал в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м. Ранее он вместе с опытнейшим Алексеем Коровашковым без дополнительных отборов напрямую пробился в полуфинал в заездах каноэ-двоек на 500 метров. В двойках полуфинал и финал пройдут в четверг. Также в этот день мы увидим старт на Олимпиаде российской нейтралки Олеси Ромасенко.

Захар Петров. Российский гребец успешно стартовал на Олимпиаде и в одиночку. Петров решил задачу без напряжения

4. Китай взял золото в синхронном плавании

Впервые с 2000 года высшие награды синхронисток достались не нашим девушкам. Что это случится, стало понятно давно — когда международная федерация World Aquatics распространила на синхронное плавание рекомендации МОК о санкциях против россиян в командных видах спорта. В результате спортсменки из России оказались за бортом крупных международных стартов, в том числе Олимпиады. В отсутствии лидеров золото в группе взяли китаянки, которых тренирует испанская наставница Анна Тарес.

Сборная Китая по&nbsp;синхронному плаванию. «Дело не в русских — в новых правилах». Конкуренткам наших синхронисток надоело проигрывать годами

5. Леон в финале Олимпиады

Редкий случай поражения сборной США в равной битве — мужской волейбольный полуфинал, в котором американцев отправили домой поляки. Сломать проклятие и вывести сборную Польши в первый за 48 лет в финал помог экс-капитан «Зенита-Казань» Вильфредо Леон. Причем за титул урожденному кубинцу предстоит бороться с другим бывшим казанцем — Эрвином Нгапетом, который демонстрирует невероятную игру в составе сборной Франции.

Вильфредо Леон. Польша с Леоном вышла в финал Игр впервые за почти 50 лет

6. Дикое поражение Карабатича и Ко

Сборная Франции, лидер мирового мужского гандбола и главный фаворит олимпийского турнира, сенсационно вылетела в четвертьфинале, уступив в овертайме сборной Германии (28:29). Причем коллектив, ведомый трехкратным олимпийским чемпионом Николой Карабатичем, отдал соперникам победу буквально своими руками. За 15 секунд немцы проигрывали два мяча, но потом реализовали семиметровый, совершили невероятный перехват и с сиреной сравняли счет. Затем шокированные французы отдали победу в овертайме. В полуфинале Германии предстоит матч с испанцами, которые тоже ценой огромных усилий прошли Египет.

Никола Карабатич в&nbsp;матче против Германии. Карабатич и его команда провалили шанс на золото. Невероятное поражение французов на домашней Олимпиаде

В числе неудачников Олимпиады также норвежский бегун Якоб Ингебригтсен, который умудрился остаться в Париже без медали на коронной дистанции 1500 м.

Якоб Ингебригтсен стал четвертым на&nbsp;дистанции 1500 метров. Норвегия в шоке от фиаско своей суперзвезды на Олимпиаде. Ингебригтсена обвиняют в глупости

7. Грайнер и Таурази — уже в полуфинале

33-летняя Бриттни Грайнер и 42-летняя Дайана Таурази помогли женской сборной США по баскетболу оформить выход в полуфинал Олимпиады, одолев со счетом 88:74 нигериек. Для Таурази это уже шестая Олимпиада. На предыдущих пяти Дайана взяла с американками пять золотых медалей. Если выиграет и в Париже-2024, то станет самой титулованной в олимпийском баскетболе. Сейчас пять титулов, кроме Дианы, имеет только ее соотечественница Сью Берд, завершившая карьеру в 2022 году. В полуфинале женскую сборную США ждет матч с Австралией.

Дайана Таурази. США уверенно прошли Нигерию. Таурази в двух матчах от суперрекорда

8. Интервью Дмитрия Овчарова — лучшего после китайцев в настольном теннисе

«СЭ» поговорил в Париже с известным немецким теннисистом Дмитрием Овчаровым, родившимся в Киеве и переехавшим на Запад в 1992 году из-за чернобыльской катастрофы. Призер четырех Олимпиад рассказал о своем выступлении за российский клуб из Оренбурга и о том, как геополитика повлияла на его карьеру и отношения внутри мира спорта.

Дмитрий Овчаров. Интервью призера Олимпиады из Киева: переехал из-за Чернобыля, общается на русском и грустит из-за политики

9. Еще одна интерсекс-боксерша в полуфинале

В полуфинале олимпийского женского турнира по боксу в весовой категории до 57 кг Линь Юйтин из Тайваня победила турчанку Эсру Йылдыз единогласным решением судей — 5:0. После боя Йылдыз подняла руки, скрестила указательные пальцы и продемонстрировала этот жест всем зрителям. Вероятнее всего, это означает латинскую букву X, а именно X-хромосому, символизирующую женский пол. На протяжении всех Игр Юйтин вместе с алжиркой Иман Хелиф (она тоже вышла в финал Олимпиады) подвергались травле из-за сомнений в своей гендерной принадлежности.

Эсра Йылдыз Кахраман. Турчанка показала интерсекс-боксерше после проигранного боя жест «Х». Что он означает?

Акцию протеста на Олимпиаде также устроила бегунья из Афганистана Кимия Юсофи.

Кимия Юсофи выступила за&nbsp;права женщин. Бегунья из Афганистана устроила на Олимпиаде политическую акцию. Она напомнила о правах женщин

10. Споры о величии Лопеса

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин поздравил кубинского борца Михаина Лопеса с пятым титулом чемпиона Олимпиад, завоеванным на Играх в Париже. «Он отодвинул представление о возможностях, в том числе на борцовском ковре, еще на две Олимпиады. Красавчик, молодец. Задал ориентиры», — заявил Карелин. Между тем у многих болельщиков возникают сомнения, можно ли считать Михаина «суперчемпионом на все времена».

Михаин Лопес и&nbsp;Александр Карелин. Михаин Лопес ничуть не более великий, чем Александр Карелин. Титулов меньше, поражений больше

Между тем Винеш Пхогат из Индии была дисквалифицирована с финала турнира по женской борьбе в категории до 50 кг из-за невыполнения лимита по весу.

Винеш Пхогат. Трагедия на Олимпиаде. Спортсменка из Индии лишилась медали из-за перевеса в 100 граммов

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