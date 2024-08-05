Первая медаль России и величие Джоковича. Обзор событий на Олимпиаде

О чем писал «СЭ» об Играх в воскресенье, 4 августа: самые главные темы.

Насыщенное спортивное воскресенье в Париже ознаменовалось серебряной наградой в теннисе — первой и, возможно, единственной медалью российских нейтралов на этих Играх. Увы, немногочисленным журналистам из нашей страны французские волонтеры не дали нормально отработать это событие в пресс-центре «Ролан Гаррос», ссылаясь на некие правила. Тем временем на Олимпиаде 4 августа было множество других ярких новостей: долгожданное золото Новака Джоковича, удивительная стометровка, новые скандалы вокруг интерсексов в боксе... Обзор этих событий — в традиционной итоговой подборке «СЭ».

1. США вышли на первое место в медальном зачете

Американцы впервые с начала Игр завершили день на первой строчке медальной таблицы. Пока у них еще равное количество золота с китайской командой, но виды спорта, где сильны представители США, начинают набирать обороты в программе Парижа-2024. Так что лидерство заокеанской сборной — всерьез и надолго. Сборная России с единственным серебром — на виртуальном 55-м месте, белорусы — на 28-м (1+2+0). Напомню, что данные по нейтральным командам AIN не учитываются в официальных таблицах из-за санкций МОК.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

2. Серебро российских теннисисток

Представительницы нашей страны Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли первый сет в золотом матче против итальянок Сары Эррани и Ясмин Паолини, но затем сказался опыт соперниц. Как итог — поражение в финале женского парного разряда (6:2, 1:6, 7:10). Тем не менее, учитывая все расклады перед олимпийским турниром, второе место наших юных теннисисток можно признать очень хорошим результатом. Другой вопрос, что другие нейтральные игроки из России явно не оправдали ожиданий в Париже.

После завершения финала Мирра и Диана заявили, что серебряный итог именно в паре стал для них неожиданным. «Если бы кто-то нам в начале сказал, что мы выйдем в финал, я бы не поверила. Но мы расстроены тем, что упустили золотую медаль», — отметила Андреева.

Организаторы олимпийского турнира на кортах «Ролан Гаррос» сделали все, чтобы испортить радость от первой российской награды в Париже. Наших теннисисток не вывели в микст-зону, а затем запретили фотографироваться с наградами в пресс-центре. Тем не менее, журналисты «СЭ» все-таки успели преподнести нашим звездочкам подарок — два билета в парижский Диснейленд.

На финале с участием россиянок были замечены баннеры с поддержкой российских теннисисток. На одном из них изображен олимпийский мишка — знаменитый талисман Игр-1980 в Москве.

3. Величие Джоковича

Великий серб Новак Джокович исполнил свою мечту, завоевав последний большой теннисный титул, которого не было в его коллекции. В финале Ноле, пожертвовавший ради этой Олимпиады очень многим, одолел главного фаворита мужского турнира — юного испанца Карлоса Алькараса (7:6, 7:6). Эмоции после победы звездного ветерана были невероятными.

На финальной пресс-конференции Новак рассказал, что говорил на корте, поднимая руки к небу. «Я благодарил Бога за веру, за данные мне силы и возможности, которые мне удалось реализовать», — признался Джокович.

Кадры с триумфом Новака обошли все мировые СМИ и соцсети.

4. Незаметное выступление велосипедисток

Наши велогонщицы Тамара Дронова и Алена Иванченко ожидаемо не снискали лавров в групповой гонке, заняв в ней 47-е и 72-е места. Итог выступления в этом виде спорта вновь разбередил дискуссию о том, стоило ли ради таких результатов ехать в Париж через все тернии и репутационные издержки. Как бы то ни было, теперь российских нейтралов в Париже практически нет. На последней неделе Игр мы увидим только выступление наших каноистов с невеликими шансами на подиум.

Корреспондент «СЭ» рассказал читателям о своих приключениях во время велогонки по улицам Парижа.

История триумфатора мужских велосипедных соревнований на шоссе бельгийца Ремко Эвенпула.

5. Итальянка Антропова жалеет об отсутствии в Париже сборной России

Тем временем россияне, выступающие за другие сборные, продолжают успешное выступление на Играх. Одна из них — волейболистка Екатерина Антропова, не так давно получившая спортивное гражданство Италии и ставшая одним из лидеров сборной этой страны.

6. Вторая медаль интерсекса

Еще одна участница женского боксерского турнира, которую подозревают в наличии признаков мужского пола, гарантировала себе медаль Игр-2024. Линь Юйтин из Тайваня вышла в полуфинал весовой категории до 57 кг. «Собираюсь продолжать идти к золотой медали. Я уже гарантировала бронзовую, но хочу стать чемпионкой», — отметила Линь. Ранее место в полуфинале весовой категории до 66 кг завоевала Иман Хелиф из Алжира, которая в прошлом тоже получала дисквалификацию за гендерное несоответствие.

Исторический экскурс «СЭ» в проблему допуска к женским соревнованиям «подозрительных персон».

7. Невероятная стометровка

Победу в самой престижной дисциплине легкой атлетики — мужском забеге на 100 метров — одержал спортсмен из США Ноа Лайлс с результатом 9,79 секунды. Серебряного призера Кишейна Томпсона с Ямайки новый «самый быстрый человек планеты» опередил всего на 0,005 секунды. Невероятная разница для соревнований такого уровня! Для определения чемпиона потребовался фотофиниш, на котором видно, что торс Лайлса на несколько сантиметров впереди корпуса Томпсона.

Первое место в женских прыжках в высоту завоевала рекордсменка мира Ярослава Магучих (Украина). Бывшая россиянка Елена Куличенко, выступающая за Кипр, заняла седьмое место. Это неплохо, учитывая, что всего два года назад эта спортсменка не претендовала даже на выступление на чемпионате мира.

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, устроившая три года назад в Токио большой политический скандал, дебютировала на Олимпиаде в составе сборной Польши. В Париже бегунья стартовала на дистанции 200 м, но с результатом 23,30 напрямую в полуфинал не прошла.

8. Триатлон пройдет, несмотря на заражение спортсменки

Эстафета триатлонистов состоится в понедельник, несмотря на отмену двух тренировок из-за нового наплыва в Сену болезнетворных фекалий. При этом велика вероятность переноса соревнований на открытой воде из центра Парижа в другое место.

Сборная Бельгии не примет участия в триатлонной эстафете, так как одна из спортсменок — Клэр Мишель — попала в больницу. Причиной стало заражение кишечной палочкой — скорее всего, во время плавательного этапа индивидуальной гонки в мутном русле реки Сены.

9. Раскрыта методика отсева российских спортсменов от Олимпиады

Украинский журналист Артем Худолеев заявил, что именно его данные использовал МОК, отстраняя или допуская российских атлетов на Олимпийские игры в Париже. «Доброволец» проанализировал аккаунты около 600 человек и направлял в Лозанну отчеты о деятельности российских и белорусских спортсменов и тренеров в соцсетях и их позиции в отношении СВО.

10. Отобьет ли Франция 11 миллиардов, потраченных на Игры?

По данным института исследований в области государственного управления и политики (IFRAP), бюджет Олимпиады-2024 составил около 11 миллиардов евро, в числе которых 4,6 миллиарда государственного финансирования. Шансы, что эти инвестиции удастся вернуть, невелики. Ведь в олимпийской истории практически не было случаев успешных в финансовом плане Игр.