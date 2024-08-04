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Париж-2024

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Атака на достижения Латыниной и скандал в легкой атлетике. Обзор событий на Олимпиады

На Олимпиаде-2024 в Париже прошел восьмой медальный день
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Ямайская спринтерша Шелли-Энн Фрейзер-Прайс.
Фото Reuters
Главные публикации «СЭ» о событиях на Олимпиаде за субботу, 3 августа.

Суббота на Олимпиаде в Париже принесла новую медаль команде AIN (снова усилиями белорусов), но самые яркие события, конечно, были связаны с успехами звезд планетарного уровня. Француз Тедди Ринер стал пятикратным олимпийским чемпионом в дзюдо, американка Симона Байлз оформила седьмое золото Игр в спортивной гимнастика, а Кэти Ледеки — девятое. И это, не считая ярких побед сборной Нидерландов по легкой атлетике с финишером Фемке Бол в микст-эстафете 4х400 метров, сборной Украины в командном турнире саблисток и уникального успеха бельгийца Ремко Эвенпула в групповой велогонке на шоссе. Многие из этих событий — в обзоре публикаций «СЭ».

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

1) Американцы прибавили в медальном зачете

Сборная США за один день завоевала пять золотых, шесть серебряный и семь бронзовых медалей, что позволило заокеанским спортсменам вернуться на второе место в общем зачете. Опережают самую многочисленную команду Игр-2024 только китайцы, и то — исключительно по количеству первых мест (по общей сумме наград КНР только третья, уступая еще и французам). Сборная Белоруссии после серебра в академической гребле — на неофициальном 23-м месте. Виртуальная команда бывших россиян — 26-я.

Зелим Коцоев, Анастасия Кирпичникова и&nbsp;Сомон Махмадбеков. Россияне выступают как Испания и Швейцария. «Наши» взяли пять медалей на Олимпиаде

В ожидании первой медали нейтральных атлетов из России, которое будет оформлено в воскресенье, 4 августа, в женском парном теннисе, «СЭ» рассказывал о белорусском гребце Евгении Золотом, который завоевал серебро в одиночке. До медали спортсмен добрался на съемной лодке, поскольку Польша не пустила его инвентарь через границу, не сделав исключения ради Олимпиады.

Евгений Золотой. У белорусов — третья медаль на Олимпиаде. Не помешал даже сломавшийся автобус

2) Холостой результат Сырицы

Российский велогонщик Глеб Сырица честно попробовал проявить активность в мужской групповой гонке, но до финиша не добрался. Еще до начала Игр было понятно, что этот спортсмен едет в Париж не за победой, а за участием. Но по итогу у него лишь 23-е место в «разделке» и сход в «общем старте»... Получился окончательный триумф «олимпийского принципа». После завершения выступлений Сырицы в строю остались только семь наших нейтралов из 15 — две велогонщицы, три каноиста и две теннисистки. Медалей пока нет ни у одной, хотя в воскресенье эта ситуация будет исправлена.

Глеб Сырица. Россиянин не добрался до финиша олимпийской гонки. Зато ее выиграл уникум

3) Медаль для интерсекса

Четвертьфинальный поединок в женском турнире по боксу в категории 66 кг между Иман Хелиф из Алжира и венгеркой Анной Лукой Хамори вызвал в Париже невероятный ажиотаж у представителей СМИ. Причина — подозрения в том, что Хелиф является интерсексом, женщиной с некоторыми мужскими признаками. Хейт в медиа и давление не сломили Иман — она победила и вышла в полуфинал, где 6 августа сразится с тайкой Джанджем Суваннапхенг. В любом случае, алжирка уже гарантировала себе медаль и стала одной из звезд Олимпиады-2024.

Иман Хелиф и&nbsp;Анна Лука Хамори. Выступление интерсекс-женщины на Олимпиаде превратилось в политическую акцию. Алжирская боксерша рвется к золоту

4) Девятый титул Ледеки

Кэти Ледеки — первая в истории девятикратная олимпийская чемпионка в плавании. Знаменитая американка превзошла достижение соотечественницы Дженни Томпсон, выиграв в субботу на дистанции 800 метров кролем. Ранее Ледеки уже побеждала в Париже, став первой в другом стайерском финале — на 1500 метров. Бывшая россиянка Анастасия Кирпичникова на сей раз осталась без подиума, заняв седьмое место. Кэти довела счет своим олимпийским медалям до 14. И впереди из женщин только советская гимнастка Лариса Латынина (9+5+4=18) с норвежской лыжницей Марит Бьорген (8+4+3=15).

Кэти Ледеки. Ледеки догнала по золоту советскую гимнастку Латынину. Кэти — третья спортсменка в истории Олимпиад по числу наград — 14

Тем временем китайские пловцы жалуются на травлю со стороны соперников из стран западного блока из-за допингового инцидента накануне Олимпиады-2020.

Ван Шунь. Китайские пловцы жалуются на пренебрежение со стороны соперников. Ранее команду КНР обвиняли в массовом сокрытии допинга

5) Байлз — семикратная

Симона Байлз выиграла седьмое олимпийское золото в карьере и третье в Париже — 3 августа стала лучшей в опорном прыжке. Американка уже на этих Играх может сравняться с рекордом советской гимнастки Ларисы Латыниной, которая девять раз занимала первое место на ОИ. Всего у Латыниной 18 медалей, которые она оформила за три Олимпиады. Третьи Игры сейчас проводит и Байлз. В распоряжении Симоны еще два финала — на бревне и вольные упражнения. Если она их выиграет, то станет девятикратной чемпионкой. Также у Симоны уже есть одно серебро и две бронзы за выступления на прошлых Играх.

Симона Байлз. Симона Байлз стала семикратной олимпийской чемпионкой. Она может повторить рекорд Латыниной

Тем временем единственная американская гимнастка, которая может сравниться с Симоной по популярности, не участвует в Олимпиаде, несмотря на то, что еще не завершила спортивную карьеру. Разбираемся, почему.

Оливия Данн. Гимнастка зарабатывает миллионы, но не участвует в Олимпиаде

6) Ринер оформил пятый триумф

Сборная Франции по дзюдо выиграла командный микст, превзойдя в финале Японию. Хозяева турнира добыли золотые медали в драматичной борьбе, в которой спортсмены родоначальники вида спорта находились в шаге от триумфа. Чемпионство принес самый звездный дзюдоист планеты — Тедди Ринер, ставший в итоге пятикратным олимпийским чемпионом. Для легендарного супертяжа это второе золото в Париже и вторая командная олимпийская награда в карьере.

Тедди Ринер. Безумие в финале командного олимпийского турнира по дзюдо. Тедди Ринер — пятикратный чемпион Игр

В четвертьфинале Ринер повеселил публику, победив корейца Ли Ен Хваном, который оказался легче противника на 62 кг. Сборная Южной Кореи таким образом хотела перехитрить французов, но идея оказалась провальной.

Тедди Ринер и&nbsp;Ли&nbsp;Ен Хван. Голиаф против Давида. Французский дзюдоист вышел против корейца, который легче на 60 килограммов

7) Скандал на стометровке

Женский финал на стометровке закончился сенсационной победой Жульен Альфред с крошечного островного государства Сент-Люсия. Фаворит соревнований — американка Шакари Ричардсон, пропустившая прошлую Олимпиаду из-за допинговых проблем, — уступила победительнице 15 сотых секунды. Но главная неожиданность — в том, что организаторы по непонятной причине не допустили в зону разминки перед полуфиналом Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, трехкратную олимпийскую чемпионку с Ямайки. Это суперзвезда спринта, и мешать ее выступлению по соображениям безопасности — все равно, если бы вахтеры выставили за пределы стадиона Лионеля Месси в футболе или Александра Овечкина в хоккее. Это колоссальный прокол организаторов Игр, какие бы инструкции не имелись на руках у секьюрити.

Жюльен Альфред. Развязка женской стометровки: ямайскую легенду не пустили в зону разминки, а чемпионка выиграла первую медаль в истории своей страны

Перенос финала в академической гребле из-за поломки автобуса, отказ в допуске звездной Фрейзер-Прайс и блэкаут в волейболе — многовато организационных накладок за короткий период Игр. Несмотря на то, что французы, конечно, стараются. На фоне на колоссальных сложностей с обеспечением безопасности серьезных инцидентов в этом плане пока, слава Богу, нет.

На&nbsp;волейбольном матче Олимпиады-2024 между сборными Японии и&nbsp;США выключился свет. Тушите свет! Волейбольный матч на Олимпиаде пришлось остановить из-за перебоев с электричеством

8) Сербия отправила Южный Судан домой

Мужская сборной Сербии по баскетболу заняла второе место в групповом турнире и вышла в плей-офф со второго места, пропустив вперед только американцев. Это стало возможным благодаря победе над самой необычной командой Олимпиады — Южным Суданом (96:85). Африканцы заняли третью строчку, отрезками показав очень качественный баскетбол. Но чтобы противостоять лучшим сборными мира, имеющим в своих составах MVP НБА, этого мало. В четвертьфинале сербы сыграют в Австралией, а сборная США — с Бразилией.

Никола Йокич. Сербия вышла в плей-офф и может встретиться с США в полуфинале. Как далеко пройдет команда Йокича?

9) Китайский успех в теннисе

21-летняя Чжэн Циньвэнь выиграла для Китая первую в истории золотую медаль в теннисе. Успех китаянки в женском одиночном разряде, стал возможен благодаря уверенной победе в финале над хорваткой Донной Векич (6:2, 6:3). Олимпийский успех китаянки с учетом ее не самой впечатляющей прежде игры на кортах «Ролан Гаррос» и того, что китаянки в принципе не так часто побеждают на больших теннисных турнирах, безусловно, стал громкой сенсацией.

Чжэн Циньвэнь. Китайская теннисистка произвела фурор на Олимпиаде в Париже. Это первый шаг к мировому господству?

Мы же ждем женского парного финала, где Мирра Андреева и Диана Шнайдер вечером в воскресенье сыграют за золото с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини. Свое восхищение игрок Мирры Андреевой накануне высказала знаменитая французская теннисистка Амели Моресмо.

Мирра Андреева и&nbsp;Диана Шнайдер на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Расписание Олимпиады 4 августа: время начала матчей и соревнований — где смотреть трансляции

10) Сена снова непригодна для плавания

Запланированные на 3 августа плавательные тренировки триатлонистов вновь отменены из-за ухудшения качества воды в реке. Из-за сильных дождей в предместьях Парижа, в русле снова оказалось много стоков, а с ними — болезнетворные бактерии. Между тем, 5 августа триатлонистов ждет эстафета, за судьбу которой снова тревожно. Ранее из-за фекальных вод перед личными стартами были отменены две тренировки, а мужская гонка — сдвинута на один день. Индивидуальный старт все же состоялся, но многие спортсмены высказывали недовольство тем, что ради красивой телекартинки их здоровье подвергли опасности.

Тренировочные заплывы триатлонистов снова отменили из-за качества воды в&nbsp;реке Сене в&nbsp;Париже. «Сена-сационные соревнования». Тренировочные заплывы триатлонистов опять отменили

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