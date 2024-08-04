Атака на достижения Латыниной и скандал в легкой атлетике. Обзор событий на Олимпиады

Главные публикации «СЭ» о событиях на Олимпиаде за субботу, 3 августа.

Суббота на Олимпиаде в Париже принесла новую медаль команде AIN (снова усилиями белорусов), но самые яркие события, конечно, были связаны с успехами звезд планетарного уровня. Француз Тедди Ринер стал пятикратным олимпийским чемпионом в дзюдо, американка Симона Байлз оформила седьмое золото Игр в спортивной гимнастика, а Кэти Ледеки — девятое. И это, не считая ярких побед сборной Нидерландов по легкой атлетике с финишером Фемке Бол в микст-эстафете 4х400 метров, сборной Украины в командном турнире саблисток и уникального успеха бельгийца Ремко Эвенпула в групповой велогонке на шоссе. Многие из этих событий — в обзоре публикаций «СЭ».

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

1) Американцы прибавили в медальном зачете

Сборная США за один день завоевала пять золотых, шесть серебряный и семь бронзовых медалей, что позволило заокеанским спортсменам вернуться на второе место в общем зачете. Опережают самую многочисленную команду Игр-2024 только китайцы, и то — исключительно по количеству первых мест (по общей сумме наград КНР только третья, уступая еще и французам). Сборная Белоруссии после серебра в академической гребле — на неофициальном 23-м месте. Виртуальная команда бывших россиян — 26-я.

В ожидании первой медали нейтральных атлетов из России, которое будет оформлено в воскресенье, 4 августа, в женском парном теннисе, «СЭ» рассказывал о белорусском гребце Евгении Золотом, который завоевал серебро в одиночке. До медали спортсмен добрался на съемной лодке, поскольку Польша не пустила его инвентарь через границу, не сделав исключения ради Олимпиады.

2) Холостой результат Сырицы

Российский велогонщик Глеб Сырица честно попробовал проявить активность в мужской групповой гонке, но до финиша не добрался. Еще до начала Игр было понятно, что этот спортсмен едет в Париж не за победой, а за участием. Но по итогу у него лишь 23-е место в «разделке» и сход в «общем старте»... Получился окончательный триумф «олимпийского принципа». После завершения выступлений Сырицы в строю остались только семь наших нейтралов из 15 — две велогонщицы, три каноиста и две теннисистки. Медалей пока нет ни у одной, хотя в воскресенье эта ситуация будет исправлена.

3) Медаль для интерсекса

Четвертьфинальный поединок в женском турнире по боксу в категории 66 кг между Иман Хелиф из Алжира и венгеркой Анной Лукой Хамори вызвал в Париже невероятный ажиотаж у представителей СМИ. Причина — подозрения в том, что Хелиф является интерсексом, женщиной с некоторыми мужскими признаками. Хейт в медиа и давление не сломили Иман — она победила и вышла в полуфинал, где 6 августа сразится с тайкой Джанджем Суваннапхенг. В любом случае, алжирка уже гарантировала себе медаль и стала одной из звезд Олимпиады-2024.

4) Девятый титул Ледеки

Кэти Ледеки — первая в истории девятикратная олимпийская чемпионка в плавании. Знаменитая американка превзошла достижение соотечественницы Дженни Томпсон, выиграв в субботу на дистанции 800 метров кролем. Ранее Ледеки уже побеждала в Париже, став первой в другом стайерском финале — на 1500 метров. Бывшая россиянка Анастасия Кирпичникова на сей раз осталась без подиума, заняв седьмое место. Кэти довела счет своим олимпийским медалям до 14. И впереди из женщин только советская гимнастка Лариса Латынина (9+5+4=18) с норвежской лыжницей Марит Бьорген (8+4+3=15).

Тем временем китайские пловцы жалуются на травлю со стороны соперников из стран западного блока из-за допингового инцидента накануне Олимпиады-2020.

5) Байлз — семикратная

Симона Байлз выиграла седьмое олимпийское золото в карьере и третье в Париже — 3 августа стала лучшей в опорном прыжке. Американка уже на этих Играх может сравняться с рекордом советской гимнастки Ларисы Латыниной, которая девять раз занимала первое место на ОИ. Всего у Латыниной 18 медалей, которые она оформила за три Олимпиады. Третьи Игры сейчас проводит и Байлз. В распоряжении Симоны еще два финала — на бревне и вольные упражнения. Если она их выиграет, то станет девятикратной чемпионкой. Также у Симоны уже есть одно серебро и две бронзы за выступления на прошлых Играх.

Тем временем единственная американская гимнастка, которая может сравниться с Симоной по популярности, не участвует в Олимпиаде, несмотря на то, что еще не завершила спортивную карьеру. Разбираемся, почему.

6) Ринер оформил пятый триумф

Сборная Франции по дзюдо выиграла командный микст, превзойдя в финале Японию. Хозяева турнира добыли золотые медали в драматичной борьбе, в которой спортсмены родоначальники вида спорта находились в шаге от триумфа. Чемпионство принес самый звездный дзюдоист планеты — Тедди Ринер, ставший в итоге пятикратным олимпийским чемпионом. Для легендарного супертяжа это второе золото в Париже и вторая командная олимпийская награда в карьере.

В четвертьфинале Ринер повеселил публику, победив корейца Ли Ен Хваном, который оказался легче противника на 62 кг. Сборная Южной Кореи таким образом хотела перехитрить французов, но идея оказалась провальной.

7) Скандал на стометровке

Женский финал на стометровке закончился сенсационной победой Жульен Альфред с крошечного островного государства Сент-Люсия. Фаворит соревнований — американка Шакари Ричардсон, пропустившая прошлую Олимпиаду из-за допинговых проблем, — уступила победительнице 15 сотых секунды. Но главная неожиданность — в том, что организаторы по непонятной причине не допустили в зону разминки перед полуфиналом Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, трехкратную олимпийскую чемпионку с Ямайки. Это суперзвезда спринта, и мешать ее выступлению по соображениям безопасности — все равно, если бы вахтеры выставили за пределы стадиона Лионеля Месси в футболе или Александра Овечкина в хоккее. Это колоссальный прокол организаторов Игр, какие бы инструкции не имелись на руках у секьюрити.

Перенос финала в академической гребле из-за поломки автобуса, отказ в допуске звездной Фрейзер-Прайс и блэкаут в волейболе — многовато организационных накладок за короткий период Игр. Несмотря на то, что французы, конечно, стараются. На фоне на колоссальных сложностей с обеспечением безопасности серьезных инцидентов в этом плане пока, слава Богу, нет.

8) Сербия отправила Южный Судан домой

Мужская сборной Сербии по баскетболу заняла второе место в групповом турнире и вышла в плей-офф со второго места, пропустив вперед только американцев. Это стало возможным благодаря победе над самой необычной командой Олимпиады — Южным Суданом (96:85). Африканцы заняли третью строчку, отрезками показав очень качественный баскетбол. Но чтобы противостоять лучшим сборными мира, имеющим в своих составах MVP НБА, этого мало. В четвертьфинале сербы сыграют в Австралией, а сборная США — с Бразилией.

9) Китайский успех в теннисе

21-летняя Чжэн Циньвэнь выиграла для Китая первую в истории золотую медаль в теннисе. Успех китаянки в женском одиночном разряде, стал возможен благодаря уверенной победе в финале над хорваткой Донной Векич (6:2, 6:3). Олимпийский успех китаянки с учетом ее не самой впечатляющей прежде игры на кортах «Ролан Гаррос» и того, что китаянки в принципе не так часто побеждают на больших теннисных турнирах, безусловно, стал громкой сенсацией.

Мы же ждем женского парного финала, где Мирра Андреева и Диана Шнайдер вечером в воскресенье сыграют за золото с итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини. Свое восхищение игрок Мирры Андреевой накануне высказала знаменитая французская теннисистка Амели Моресмо.

10) Сена снова непригодна для плавания

Запланированные на 3 августа плавательные тренировки триатлонистов вновь отменены из-за ухудшения качества воды в реке. Из-за сильных дождей в предместьях Парижа, в русле снова оказалось много стоков, а с ними — болезнетворные бактерии. Между тем, 5 августа триатлонистов ждет эстафета, за судьбу которой снова тревожно. Ранее из-за фекальных вод перед личными стартами были отменены две тренировки, а мужская гонка — сдвинута на один день. Индивидуальный старт все же состоялся, но многие спортсмены высказывали недовольство тем, что ради красивой телекартинки их здоровье подвергли опасности.