Первое золото AIN и гарантированная медаль для россиян. Обзор событий Олимпиады

Самые важные публикации «СЭ» об Играх в Париже за пятницу, 2 августа.

Пятница в Париже снова оказалась насыщена спортивными событиями, в том числе с участием сборной нейтралов (AIN). К сожалению, не получилось зацепить медаль у россиянки Анжелы Бладцевой, которая настраивалась на золото в батуте. Зато гарантировала себе как минимум второе место наша теннисная пара Диана Шнайдер / Мирра Андреева. Также болельщики Олимпиады обсуждали четвертое золото неподражаемого пловца Леона Маршана, новый триумф великого дзюдоиста Тедди Ринера, выступление в женском боксе еще одного интерсекса... Полный обзор событий, о которых писал «СЭ» на седьмой день Олимпиады, — в нашей традиционной подборке.

1) Китай удерживает первую строчку медального зачета

Китайцы продолжают лидировать по общему количеству золотых наград, в основном за счет четырех побед в стрельбе и прыжках в воду. Американцы остаются лидерами по общему количеству медалей, но временно откатились на четвертую строчку в традиционной таблице. Белорусы благодаря двум подиумам в батуте (золото+серебро) — на неофициальном 25-м месте. Теннисная награда россиян пока виртуальная и не учитывается в подсчетах. У сборной бывших россиян, выступающих за другие сборные, — пять наград (золото+серебро+три бронзы) и условное 23-е место.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

2) Суперуспех Мирры и Дианы

Наша юная пара Диана Шнайдер / Мирра Андреева уверенно обыграла в полуфинале Кристину Букса и Сару Соррибес-Тормо из Испании (6:1, 6:2) и гарантировала себе как минимум серебро. Это очень серьезный успех юных спортсменок, ведь ранее обе не блистали в парном разряде и выступают вместе впервые. В воскресенье в финале Диана и Мирра сразятся за золото с опытными итальянками Сарой Эррани и Ясмин Паолини.

В интервью после матча наши девушки рассказали, что строго соблюдают все ритуалы на удачу и, в частности, стараются выступать в одной и той же счастливой одежде.

В мужском финале болельщиков ждет противостоянии фаворитов — легендарного серба Новака Джоковича (которому очень важно закрыть олимпийский гештальт) и молодого испанского льва Карлоса Алькараса.

3) Слезы Анжелы Бладцевой

У юной российской батутистки Анжелы Бладцевой были реальные шансы на медаль в Париже, но ошибки в финале отбросили обладательницу Кубка мира на пятое место. Разочарованная спортсменка рыдала после завершения соревнований и сетовала на то, что это был «не ее день». Справедливости ради отмечу, что ни одна из фавориток-китаянок до медали тоже не добралась. Однако, в отличие от Китая, у наших нейтралов очень мало таких шансов на успех, какой был у Бладцевой.

Главный тренер сборной Алексей Рыжков после завершения соревнований заявил о предвзятости судей. На его взгляд, Анжела должна была занимать как минимум третье место.

У девушек серебро на батуте завоевала белоруска Виолетта Бордиловская, а у мужчин победил ее соотечественник Иван Литвинович. Это первое золото нейтрального атлета на Играх в Париже.

4) Четвертое золото Ринера

Самый знаменитый дзюдоист мира Тедди Ринер победил на глазах у родной публики. Французский супертяж, который неделю назад зажег огонь парижских Игр, теперь стал четырехкратным олимпийским чемпионом. В финале легендарный спортсмен разобрался с корейцем Ким Мин Ченом. Ранее Тедди взял два золота в индивидуальных соревнованиях (Лондон-2012 и Рио-2016), а также золото в командных (Токио-2020). У Ринера есть шанс стать пятикратным, если в субботу Франция победит в командном турнире.

За триумфом Ринера в Париже «СЭ» наблюдал вместе с российским дзюдоистом Иналом Тасоевым, который победил Тедди на чемпионате мира и вполне мог обыграть великого француза на Олимпиаде, куда не поехал из-за решения комиссии МОК по допуску.

Также «СЭ» поговорил с Зелимом Коцоевым, который в четверг стал первым олимпийским чемпионом Парижа-2024 из России. Уроженец Беслана сейчас выступает за сборную Азербайджана.

Также рассказываем об уроженце Крыма Петере Пальчике, который завоевал в Париже бронзу в категории до 100 кг в составе сборной Израиля, а также оказался в центре большого политического скандала.

5) Четвертое золото Маршана

Французский пловец Леон Маршан подтвердил репутацию самого успешного участника Олимпиады. Выиграв заплыв на 400 м комплексом, 22-летний атлет оформил четвертое золото Парижа (на его счету также титулы на дистанциях 200 м баттерфляем, 200 м брассом и 200 м комплексом). Игры-2024 еще не завершились, а Маршан уже вписал себя в олимпийскую историю. До него четыре личные золотые медали на одной Олимпиаде брал разве что Майкл Фелпс. Француз идет по графику Майкла образца Пекина-2008.

Тем временем в России бурную реакцию вызвало представление россиянки Евгении Чикуновой на «Кубке Балтийского моря» в Калининграде как «двукратной победительницы чемпионок Олимпийских игр в Париже». В Играх-2024 Чикунова не участвовала, отказавшись от нейтрального статуса, но на этой неделе на Кубке России в Екатеринбурге показала лучшее время, чем две обладательницы золотых медалей Парижа в женском брассе. Всероссийская федерация плавания говорит, подобный «титул» закреплен за лидером нашей сборной на постоянной основе.

6) Интерсексы не дают болельщикам покоя

Вслед за Иман Хелиф из Алжира публика увидела на женском турнире по боксу выступление еще одной спортсменки, ранее отстраненной за повышенный уровень тестостерона. Линь Юйтин из Тайваня победила представительницу Узбекистана Ситору Турдибекову, оформив путевку в четвертьфинал. На сей раз обошлось без скандала, хотя разборки могут продолжиться в субботу, когда Хелиф встретится на ринге с венгеркой Анной Хамор и может гарантировать себе олимпийскую медаль.

Итальянка Анджела Карини, которая ранее и начала общемировой скандал вокруг интерсексов в боксе, заявила, что не имеет претензий к Иман. А вот следующая соперница алжирки Анна Хамор открыто говорит, что ей предстоит драться с мужчиной. На самом деле это, конечно, неправда, поскольку Хелиф от рождения женщина и не является трансгендером.

Тем не менее, мир единоборств активно обсуждает скандальную ситуацию на Олимпиаде.

Дискуссия на гендерную тему в спорте затронула и предвыборную кампанию в США. Если демократы пока отказались говорить на эту тему, то представитель штаба Дональда Трампа выдал показательную цитату.

7) Куличенко ответила хейтерам про Onlyfans

Бывшая россиянка Елена Куличенко, ныне выступающая за сборную Кипра, оформила выход в финал турнира по прыжкам в высоту и дала интервью «СЭ». В нем она прокомментировала скандал со снимками в соцсети для взрослых, которые якобы были сгенерированы нейросетью. «Мне все равно, кто и что обо мне говорит. Не буду никому ничего доказывать. Тем более люди, которых я вообще не знаю и в глаза не видела. Я не рубль, чтобы всем нравиться», — заявила спортсменка.

8) Российский и советский флага в трансляции Олимпиады

После скандалов вокруг запрещенных в Париже российских символов, наш триколор исчез из инфографики соревнований по плаванию, но теперь мелькает на кадрах с выступлений легкоатлетов. Перед началом квалификации по метанию молота в «официальной картинке» были продемонстрированы показатели мирового и олимпийского рекордов. Оба принадлежат советским спортсменам — Юрию Седых и Сергею Литвинову. Напротив фамилии Седых на экране появился красный советский флаг, а напротив Литвинова — триколор, хотя последний установил свое достижение еще во времена СССР.

9) Франция усиливает меры безопасности на Олимпиаде

Власти Франции распорядились о введении дополнительных мер безопасности по всей стране на объектах, связанных с Израилем или еврейскими общинами. Террористические акты могу быть организованы пропалестинскими организациями в отместку за убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране. Ранее в Париже были предотвращены несколько атак на Игры со стороны радикальных исламистов, а сборная Израиля находится по усиленной охраной со стороны французских и израильских спецслужб.

10) Симона Байлз вступила в перепалку с Трампом

В субботу, 3 августа, знаменитая американская гимнастка Симона Байлз пойдет за своим седьмым олимпийским золотом. При этом звездная спортсменка не забывает просматривать соцсети и не упустила случая поколоть кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Сама Байлз, надо полагать, поддерживает на предстоящих выборах демократов.