Полуфинал Мирры с Дианой и нашествие интерсексов. Обзор событий Олимпиады

Самые важные публикации «СЭ» об Играх-2024 за четверг, 1 августа.

Сенсационный выход в полуфинал российского теннисного дуэта Диана Шнайдер/Мирра Андреева... Виртуальное золото нашей пловчихи Евгении Чикуновой, которую не смогла опередить по времени победительница финала в Париже Кейт Дугласс... Первый триумф на этих Играх экс-россиянина, который уроженец Беслана Зелим Коцоев отпраздновал в составе сборной Азербайджана по дзюдо... Кто сказал, что эти Игры неинтересны нашим болельщикам? В четверг «СЭ» посвятил событиям в столице Франции более тридцати статей. О самых интересных из них напоминаем в традиционном ежедневном обзоре.

1. Американцы поднимаются на второе место

Благодаря успехам Симоны Байлз и Кейт Дугласс сборная США сумела существенно поправить свои дела в медальном зачете и теперь уступает только лидерам — китайцам. По общему количеству наград американцы давно на первом месте и уверенно идут к своей цели — показателю в 120+ наград по итогам Игр-2024. У виртуальной сборной бывших россиян теперь четыре медали (золото, серебро и две бронзы) и условное 18-е место в общей таблице. Что касается команды наших нейтралов, что здесь в шаге от медали теннисный дуэт юниорок, а самые большие надежды — на прыгунью на батуте Анжелу Бладцеву, которая стартует в Париже в пятницу, 2 августа.

Актуальный медальный зачет Олимпиады 2024, расклад по странам и дням — в нашем разделе об Играх в Париже

2. Прорыв в теннисе

Мирра Андреева и Диана Шнайдер — юные теннисистки, неудачно выступившие в одиночном разряде, — неожиданно поймали драйв в женском парном турнире. В четвертьфинале наши девушки разобрались с олимпийскими чемпионками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой из Чехии (6:1, 7:5). В полуфинале соперницами россиянок могли стать украинки Людмила и Надежда Киченок, но взрывоопасного соперничества чудом удалось избежать. В итоге в пятницу вечером Мирра и Диана сразятся за финал с Кристиной Букша и Сарой Соррибес-Тормо из Испании.

«Понимаем, что будем бороться за медаль. Но стараемся дальше не заглядывать. Как показывает практика, это работает — просто делать свой максимум. Если все сложится, поборемся за золото, если нет — за бронзу. Хотя аппетит приходит во время еды», — заявила после победного четвертьфинала 17-летняя Мирра Андреева.

Корреспондент «СЭ» Мария Маркова заметила, что публика на «Ролан Гаррос» придумала, как обойти запрет на упоминание России. Вместо кричалки «Russia-Russia» (Раша-Раша) трибуны заводят созвучное «Наши-наши».

В женском полуфинале в одиночном разряде тоже случилась сенсация. Главный фаворит турнира, первая ракетка мира Ига Свентек из Польши уступила Чжэн Циньвэнь из Китая. Это означает, что у китайцев впервые в истории точно будет олимпийская медаль в теннисе.

3. Дуглас помогла Чикуновой заработать два миллиона

Евгения Чикунова получит бонус в два миллиона рублей от Всероссийской федерации плавания. Это стало понятно после того, как победительница Олимпиады на дистанции 200 метров брассом американка Кейт Дугласс финишировала со временем 2.19,24. Результат лидера сборной России, которая не поехала в Париж, в недавнем финале Кубка России в Екатеринбурге был лучше на 26 сотых секунды — 2.18,98.

Тем временем весь мир плавания продолжает обсуждать феноменальные успехи французского гения Леона Маршана, который уже является трехкратным чемпионом Парижа-2024 и не думает останавливаться.

4. Сомов попрощался с Олимпиадой

Единственный россиянин в турнире пловцов Евгений Сомов исключительно ради опыта преодолел в Париже дистанцию 50 метров кролем, не претендуя даже на выход в полуфинал. Как итог — 44-е место и прощание с Олимпиадой, куда проживающий в США спортсмен поехал против воли национальной федерации.

В интервью после финиша Евгений дал отпор критикам, которые были недовольным совместным фото Сомова с гонителем российского спорта и президентом МОК Томасом Бахом.

Ответ хейтерам после своего серебра за сборную Франции дала и бывшая российская пловчиха Анастасия Кирпичникова.

5. Споры о рвотном рефлексе

Участники триатлонного старта нелестным образом отзываются о грязной воде в Сене и критикуют организаторов Олимпиады за то, что ради красивых декораций вокруг соревнований они поставили под угрозу здоровье спортсменов и не имели резервной трасы для переноса гонки на случай неблагоприятных условий.

Многие специалисты уверяют, что жуткие картины с рвотой спортсменов после финиша для триатлона — обычное дело. И эта особенность никак не связана с качеством воды на плавательном этапе в Париже.

В качестве аргумента против критики организаторов Олимпиады — сага в Казани, где Роспотребнадзор угрожает отменой крупных стартов по триатлону 10 августа. Плавательный этап этих соревнований должен пройти в реке Казанке, недалеко от Казанского кремля.

6. Уроженец Северной Осетии стал олимпийским чемпионом

Зелим Коцоев, представляющий сборную Азербайджана, выиграл золотую медаль на Олимпиаде в весовой категории до 100 кг. Спортсмен, родивший в Беслане, с 2015 года выступал за сборную Украины, а затем перебрался под азербайджанский флаг. Это первое золото экс-россиянина на Играх-2024. «Конечно, я держу связь с Россией, у меня семья там, езжу регулярно в Осетию. Думаю, там сейчас все ликуют, не представляю, что творится!» — сказал Коцоев после завершения соревнований корреспонденту «СЭ».

Чемпион мира по дзюдо Неманья Майдов из Сербии устроил большой скандал после своего неочевидного поражения от грека Теодораса Целидиса в стартовой схватке в Париже. «Каждая слезинка вернется к тебе, дерьмо-сатанистка», — пообещал спортсмен в соцсетях судье, которая, по мнению серба, предвзято отнеслась к Майдову на Олимпиаде-2024.

7. Мир против боксера-интерсекса

Итальянка Анджела Карини спровоцировала глобальную дискуссию об интерсексах в женском спорте, отказавшись боксировать в Париже с алжиркой Иман Хелиф. У Иман на прошлогоднем чемпионате мира были проблемы с повышенным уровнем тестостерона. Карини снялась через 46 секунд после начала боя, получив несколько болезненных ударов. Анджела считает, что таким, как Хелиф, не место в женском боксе.

Многие пользователи социальных сетей, эксперты и селебрити остро отреагировали на победу Хелиф. В частности, Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере и яростная феминистка, написала, что «Олимпиада в Париже навсегда запятнана жестокой несправедливостью, учиненной по отношению к Карини».

8. Шестое олимпийское золото Байлз

Звездная американская гимнастка Симона Байлз стала в Париже победительницей в самой престижной дисциплине — в личном многоборье. Это шестое олимпийское золото опытной спортсменки и второе на нынешних Играх. Симона продолжает погоню за самой успешной гимнасткой в истории Олимпиад Ларисой Латыниной из СССР, на счету которой девять престижных титулов.

В США спорят об уровне конкуренции для Байлз на фоне отсутствия россиянок и нехваткой ярких персон в новом поколении американских гимнасток.

9. «СЭ» исследует улицы Парижа

Корреспондент «СЭ» Дмитрий Кузнецов попытался понять, стала ли Олимпиада праздником для простых парижан.

Корреспондент «СЭ» Мария Маркова наблюдала за тем, как публика ведет себя на уличных стартах Олимпиады-2024.

10. Звезда гребли провалилась в Париже после ухода из сборной России

Анна Пракатень, выступающая в Париже за Узбекистан, не пробилась в главный финал Олимпиады в соревнованиях одиночниц в академической гребле. Спортсменка родилась в Минске и до 2016 года выступала за сборную Белоруссии. Затем спортсменка приняла российское гражданство и в составе команды ОКР завоевала серебро на Олимпиаде-2020. А на Игры в Париже Пракатень поехала как представительница Узбекистана. Однако на сей раз перемены в карьере не пошли Анне на пользу.

В России сожалеют о неудаче Пракатень и желают Анне не прекращать выступления, а продолжать радовать своих поклонников.