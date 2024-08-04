Шпионаж по-украински. Журналист «стучал» в МОК на российских спортсменов

Украинский журналист составлял отчеты о российских спортсменах и передавал их в МОК

Судя по всему, его информацией пользовалась комиссия Международного олимпийского комитета по допуску.

Украинский журналист Артем Худолеев составлял отчеты о деятельности российских и белорусских спортсменов в соцсетях и их позиции по СВО. Этот гражданин проанализировал аккаунты около 600 человек и считает, что Международный олимпийский комитет пользовался его материалами, отстраняя или допуская атлетов на Олимпийские игры в Париже.

Худолеев объяснил, что начал исследовать соцсети российских и белорусских атлетов, так как опасался, что большинство из них допустят к Играм. «Зная, как работает МОК, какие лоббистские возможности есть у чиновников в различных федерациях, я понимал, что их вернут ближе к Олимпиаде», — рассказал русофоб телеканалу CNN.

Худолеев заявил, что собирал данные о спортсменах, которые имели шансы отправиться на Игры в составе российской или белорусской делегаций. Среди них оказалось немало тех, кто завоевывал медали на предыдущей Олимпиаде в Токио.

«Я собирал посты в поддержку СВО, если они были в Instagram* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена. — Прим. «СЭ»), — говорил Худолеев. — В частности, там были фотографии спортсменов с российскими военнослужащими, лайки постов с буквой Z, лайки постов военных».

Изначально Худолеев работал самостоятельно, но спустя некоторое время получил поддержку от Национального олимпийского комитета и Министерства спорта Украины. Эти организации лоббировали и поддерживали недопуск спортсменов из России и Белоруссии до Олимпийских игр, размещая на сайтах материалы, собранные Худолеевым.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Сам он отправлял письма с данными против российских и белорусских атлетов в международные спортивные организации. Например, Худолеев считает, что тхэквондисты Максим Храмцов и Владислав Ларин, олимпийские чемпионы-2020, не поехали в Париж благодаря ему. Украинец отправил во Всемирную федерацию тхэквондо более 30 электронных писем и не получил ответов, однако спустя несколько недель россиян отстранили от соревнований.

«Я более чем уверен, что причиной были именно мои факты, потому что других доказательств не было, — хвастался Худолеев. — И из всей команды именно двое спортсменов, о которых я сообщил, были отстранены от соревнований, в то время как остальным россиянам и белорусам разрешили участвовать».

В марте 2024-го МОК создал специальный комитет, который принимал решения по допуску или недопуску российских и белорусских атлетов до Игр. Худолеев считает, что Международный олимпийский комитет воспользовался его отчетами, хотя напрямую об этом и не сообщил.

«Весь процесс был крайне непрозрачным, поэтому сложно сказать, проводил ли МОК собственное расследование, — сказал Худолеев. — Когда представителям Международного олимпийского комитета задали вопрос о работе этой комиссии, они ответили, что с Украины поступает много информации и ее проверяют».

В итоге на Олимпиаде оказалось всего 15 спортсменов из РФ. Все они выступают в нейтральном статусе.