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Париж-2024

Сегодня, 16:45

Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024. Он сам предложил эффектный трюк

Том Круз примет участие в церемонии закрытия Олимпиады-2024
Екатерина Зобова
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Актер Том Круз пример участие в церемонии закрытия Олимпиады в Париже.
Том Круз пример участие в церемонии закрытия Олимпиады в Париже.
Фото Global Look Press
Голливудский актер должен спуститься по веревке на поле стадиона «Стад де Франс».

Церемонию закрытия Олимпиады в Париже, которая состоится 11 августа, мировое сообщество в этот раз ждет с некоторым опасением, поскольку открытие вызвало шквал негодования из-за привлечения к шоу маргиналов и скандальной пародии на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи.

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Каким будет последний день Игр во Франции, пока остается только догадываться, так как сценарий мероприятия на «Стад де Франс» традиционно держится в строжайшем секрете. Тем не менее некоторые подробности будущей церемонии все-таки уже попали в СМИ. По информации TMZ, зрители увидят на стадионе голливудского актера Тома Круза.

По сообщению издания, четырехкратный номинант на премию «Оскар» готовит грандиозный трюк, чтобы эффектно завершить Олимпиаду в Париже и передать эстафету Лос-Анджелесу-2028. План предстоящего шоу предполагает, что Круз спустится по канату с вершины «Стад де Франс», приземлится на поле и пронесет олимпийский флаг.

Актер Том Круз на трибуне стадиона на матче Уимблдона
Фото Global Look Press

Затем в телетрансляции покажут ранее записанный ролик, в котором актер отправится в путешествие из Франции в США. Он полетит с олимпийским флагом на самолете, а после совершит прыжок с парашютом к знаку Голливуда.

Как отмечает TMZ, трюк снимали еще в марте, но в Лос-Анджелесе это не просочилось в прессу: никто не связал появление Круза у таблички «Hollywood» с Олимпиадой. Кроме того, в ночь с 25 на 26 апреля американского актера видели в Париже. Том разъезжал по маленьким улочкам столицы Франции на мотоцикле, а перед ним ехал автомобиль со съемочной группой.

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При этом логистика каскадерской части шоу на «Стад де Франс» все еще прорабатывается, и возможно, актеру придется все же использовать дублера, который выполнит опасный спуск.

Интересно, что, по информации источников, Круз сам предложил МОК выступить на церемонии закрытия с данным трюком. Голливудская звезда уже ранее принимал участие мероприятиях, связанных с Играми. В 2004 году он пронес олимпийский огонь по территории бейсбольного стадиона в Лос-Анджелесе накануне Игр в Афинах.

Олимпиада
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