Более 200 тысяч презервативов и 10 тысяч салфеток для секса: все это раздают олимпийцам в Париже

Спортсменам точно не будет скучно!

Олимпийские игры в Париже еще не начались, но почти все спортсмены уже находятся во Франции и готовятся к старту соревнований. Многие из них живут в Олимпийской деревне и перед заселением получают приветственный набор: в него входят бутылки, туалетные принадлежности, футболка, пара сумок, телефон и целая пачка презервативов.

Говорящая защита

Этой традиции уже много лет. Впервые контрацептивы стали раздавать спортсменам на Олимпийских играх в 1988 году в Сеуле для защиты от полыхавшего тогда СПИДа. Весной на пресс-конференции организаторы Игр в Париже заявили, что в Олимпийской деревне будут жить около 14 500 человек и им суммарно бесплатно выдадут более 200 тысяч мужских презервативов, 20 тысяч женских и 10 тысяч салфеток для орального секса. Всего — почти 20 контрацептивов на человека. По данным CBS, их даже больше — до 300 тысяч.

Это далеко не рекорд. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро спортсменам выдали почти 450 тысяч презервативов (около 40 на человека). А на предыдущих Играх в Токио три года назад жители Олимпийской деревни получили суммарно 150 тысяч контрацептивов.

На этот раз организаторы подошли к идее креативно и нанесли на презервативы маскота Олимпиады, колпак по имени Фриги, а также послания. Одно из них гласит: «На поле любви играйте честно. Просите согласия». Другое: «Необязательно быть золотым медалистом, чтобы носить его!» Третье: «Не разделяй ни с кем ничего, кроме победы. Защити себя от ЗППП».

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Зачем это спортсменам

Резонный вопрос: откуда у людей на главном событии четырехлетия время и силы на что-то, не связанное со спортом? Этот вопрос им задают нередко. Например, экс-капитан сборной США по водному поло и пятикратный участник Олимпийских игр Тони Азеведо признавался в интервью ESPN:

— Подумайте о том, как людям трудно встретить кого-то. И задумайтесь об олимпийцах, которые тренируются с шести утра до самого вечера каждый день. Когда, черт возьми, ты должен с кем-то знакомиться? А тут давления нет, ты встречаешь единомышленников... и бум".

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Где им этим заниматься

Экс-вратарь сборной США по футболу Хоуп Соло говорила, что видела на Олимпиаде людей, которые занимались любовью под открытым небом: на траве и между зданиями. На Олимпийских играх-2004 в Афинах пара людей была замечена на балконе.

Но все же самое распространенное место для секса — кровать. Они в деревнях тоже особенные: с 2021 года их делают из уплотненного картона. Вопреки мифам они выдерживают нагрузку и не разрушаются от прыжков — ирландский гимнаст Рис Маккленаган демонстрировал их прочность на собственном примере и в Токио, и в Париже.

Поэтому кровати легко могут выдержать половой акт, хотя и жестковаты. Многие спортсмены в Токио и Пекине жаловались на то, что на них неудобно спать, но проблема решалась мягким матрасом.