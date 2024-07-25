Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 18:45

Более 200 тысяч презервативов и 10 тысяч салфеток для секса: все это раздают олимпийцам в Париже

Спортсмены получили на Олимпиаде 10 тысяч салфеток для орального секса
Отдел спорта «СЭ»
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Презервативы на Олимпиаде в Париже
Спортсменам на Олимпиаде в Париже раздали презервативы и салфетки для орального секса.
Фото Getty Images
Спортсменам точно не будет скучно!

Олимпийские игры в Париже еще не начались, но почти все спортсмены уже находятся во Франции и готовятся к старту соревнований. Многие из них живут в Олимпийской деревне и перед заселением получают приветственный набор: в него входят бутылки, туалетные принадлежности, футболка, пара сумок, телефон и целая пачка презервативов.

Говорящая защита

Этой традиции уже много лет. Впервые контрацептивы стали раздавать спортсменам на Олимпийских играх в 1988 году в Сеуле для защиты от полыхавшего тогда СПИДа. Весной на пресс-конференции организаторы Игр в Париже заявили, что в Олимпийской деревне будут жить около 14 500 человек и им суммарно бесплатно выдадут более 200 тысяч мужских презервативов, 20 тысяч женских и 10 тысяч салфеток для орального секса. Всего — почти 20 контрацептивов на человека. По данным CBS, их даже больше — до 300 тысяч.

Японские спортсмены готовятся к&nbsp;церемонии оккрытия ОЛимпиады-2024 в&nbsp;Париже. Японских спортсменов защитят на Олимпиаде от непристойных фото. Для них создали антисекс-форму, поглощающую инфракрасный свет

Это далеко не рекорд. На Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро спортсменам выдали почти 450 тысяч презервативов (около 40 на человека). А на предыдущих Играх в Токио три года назад жители Олимпийской деревни получили суммарно 150 тысяч контрацептивов.

На этот раз организаторы подошли к идее креативно и нанесли на презервативы маскота Олимпиады, колпак по имени Фриги, а также послания. Одно из них гласит: «На поле любви играйте честно. Просите согласия». Другое: «Необязательно быть золотым медалистом, чтобы носить его!» Третье: «Не разделяй ни с кем ничего, кроме победы. Защити себя от ЗППП».

Презервативы на Олимпиаде в Париже
Фото Getty Images

Зачем это спортсменам

Резонный вопрос: откуда у людей на главном событии четырехлетия время и силы на что-то, не связанное со спортом? Этот вопрос им задают нередко. Например, экс-капитан сборной США по водному поло и пятикратный участник Олимпийских игр Тони Азеведо признавался в интервью ESPN:

— Подумайте о том, как людям трудно встретить кого-то. И задумайтесь об олимпийцах, которые тренируются с шести утра до самого вечера каждый день. Когда, черт возьми, ты должен с кем-то знакомиться? А тут давления нет, ты встречаешь единомышленников... и бум".

Кровать в олимпийской деревне
Фото Reuters

Где им этим заниматься

Экс-вратарь сборной США по футболу Хоуп Соло говорила, что видела на Олимпиаде людей, которые занимались любовью под открытым небом: на траве и между зданиями. На Олимпийских играх-2004 в Афинах пара людей была замечена на балконе.

Но все же самое распространенное место для секса — кровать. Они в деревнях тоже особенные: с 2021 года их делают из уплотненного картона. Вопреки мифам они выдерживают нагрузку и не разрушаются от прыжков — ирландский гимнаст Рис Маккленаган демонстрировал их прочность на собственном примере и в Токио, и в Париже.

Рис Маккленаган протестировал секс-кровать на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Олимпийцы вновь проверяют «антисекс-кровати» на прочность. Будут ли санкции за порчу имущества?

Поэтому кровати легко могут выдержать половой акт, хотя и жестковаты. Многие спортсмены в Токио и Пекине жаловались на то, что на них неудобно спать, но проблема решалась мягким матрасом.

Олимпиада
4
8
Читайте также
Бывший боец UFC из Казахстана хочет взять уже третью жену
CAS отклонил апелляцию на лишение российских фигуристов золота Олимпиады-2022
Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре
«Спартак» увел игрока у «Локо», «Зенит» потратит 27 млн на бразильца. Трансферные слухи РПЛ
Актрису Аню Тейлор-Джой назвали самой красивой женщиной в мире
DM сообщила о рождении в Индии ребенка с двумя лицами и парным набором конечностей
Популярное видео
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Байден не приедет на Олимпиаду. Американскую делегацию возглавит президентская жена

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости