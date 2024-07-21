США и Китай определят победителя в последний день, России грозит безмедалье

Прогнозы на командный зачет Олимпиады.

Олимпиада в Париже открывается менее чем через неделю, 26 июля, а стартует уже 24-го. В медальном зачете Игр не обойдется без большого политического противостояния великих держав. Китай и США очень плотно финишировали в Токио, остается вакантным почетное третье место за ними, которое три года назад забрала Япония. Сейчас на попадание в топ-3 претендуют Великобритания, Франция и даже Австралия. А вот для россиян все складывается печально.

Что пророчат России?

Прогнозы на Олимпиаду дают несколько аналитических центров, главный из них — американское маркетинговое агентство Nielsen, которое публикует свои прогнозы раз в месяц (и обещает еще один прямо перед стартом). Однако Nielsen воздерживается от прогноза медалей России и Белоруссии, говоря только о том, что состав команд явно ограничен. Еще несколько месяцев назад для России допускали несколько золотых медалей и около 12 всего — но после отказа тхэквондистов и отказа/бойкота борцов и дзюдоистов представительство России снизилось с 40-50 человек до 15. Год назад в случае полного допуска некоторые аналитики (если точнее, из Сингапура) пророчили России четвертое место по общему числу наград.

Впрочем, у большинства из них шансы на медаль есть. Оставляем за скобками трех велошоссейников, где сумасшедшая конкуренция, но в остальном:

пловец Евгений Сомов — обладатель третьего результата сезона в мире на 100 метрах брассом;

Анжела Бладцева — победительница общего зачета Кубка мира в женских прыжках на батуте;

гребцы Коровашков, Петров и Ромасенко — как минимум крепкие середняки на своих дистанциях и способны выйти в финал. Правда, Коровашков и Петров совершенно в уникальной ситуации — они гребут с одной стороны, и способна ли такая двойка конкурировать с лидерами, остается загадкой.

Наконец, теннисный турнир абсолютно непредсказуем. Три года назад Андрей Рублев и Анастасия Павлюченкова уже собирались паковать чемоданы после вылета из личных турниров, но решили заявиться в смешанную пару — и выиграли золото. Даниил Медведев — один из фаворитов мужского турнира, Мирра Андреева — одна из сенсаций сезона в женском.

И тем не менее страница в соцсети X Comptoir du Sport, занимающаяся подсчетами медалей, считает, что Россия не завоюет ни одной в пяти видах тенниса и сомневается в медалях в других видах.

Иными словами: есть риск, что Олимпиада в Париже может стать первой за всю историю с 1900 года, на которой у России не будет ни одной медали — причем тогда не существовало как таковых делегаций. В 1908-1912 годах Российская империя несколько медалей завоевала, в том числе золото, в 1904-м до Сент-Луиса россияне не доехали. При всех понятных ограничениях не хотелось бы увидеть на нашем веку такой исторический антирекорд.

Фото AFP

Кто выиграет медальный зачет?

Согласно прогнозу Nielsen, основная борьба ожидаемо развернется между США и Китаем. И если по принятой за океаном системе по общему числу медалей однозначно выигрывают США (123 против 87), то по золотым интрига сверхострая. У американцев их ожидается 37, у Китая — 36. Совсем недалеко французы — 29, причем поблизости от них никого рядом нет. Если прогноз реализуется, для трехцветных это будет первое место в тройке медального зачета летней Олимпиады с 1948 года.

А на четвертом месте и вовсе необъяснимая сенсация — Нидерланды (17 золотых медалей). Вроде бы конькобежного спорта в Париже не будет, но за счет самого разного набора видов спорта, от конного до парусного и гребли и велоспорта, голландцы соберут приличный урожай медалей. Страна с населением менее 20 миллионов человек так высоко не забиралась, пожалуй, с Сиднея.