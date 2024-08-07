Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 20:00

В Париже задержали бразильца за продажу поддельных медалей Олимпийских игр. Ему грозит тюремный срок

В Париже задержали бразильца за продажу поддельных медалей Олимпийских игр
Гоша Чернов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Полицейские патрулируют улицы Парижа во время Олимпиады
Полицейские задержали бразильца за продажу поддельных медалей.
Фото Reuters
До трех лет!

Олимпийские игры привлекают к себе внимание не только спортсменов и болельщиков, но и мошенников. Как сообщает Marca со ссылкой на прокуратуру Парижа, в понедельник в столице Франции был задержан бразилец, торговавший на улице фальшивыми медалями Олимпийских игр. Уже на этой неделе неназванный мужчина должен предстать перед судом.

Правоохранительные органы в ходе обыска обнаружили у него дома более 850 поддельных медалей — 198 целых медалей с лентой и 666 без ленты. 655 украшений с эмблемой «Париж 2024», 727 лент с олимпийскими кольцами, 1340 евро наличными, а также фальшивую банкноту номиналом 500 евро. Все это следует из ежедневного отчета прокуратуры об инцидентах, связанных с Олимпийскими играми.

Золотая медаль Олимпийских игр-2024 в Париже
Фото Reuters

Следствие установило, что 39-летний бразилец прибыл во Францию 23 июля, за три дня до открытия Олимпийских игр, а его обратный вылет был назначен на 14 августа, через три дня после церемонии закрытия. Он снял квартиру в 10-м округе Париже.

Адрес и личность арестованного не разглашаются, но известно, что бразильцу предъявлено обвинение в сбыте контрафактной продукции без законных оснований. Как уточняет Marca, за это преступление во Франции предусмотрено строгое наказание — лишение свободы на срок до трех лет и штраф, эквивалентный двукратной стоимости изъятого товара. Ему также было предъявлено обвинение в уличной торговле без лицензии, что карается тюремным заключением на срок до шести месяцев и штрафом в размере 3750 евро. Уточняется, что суд должен рассмотреть его дело по ускоренной процедуре.

Тренера сборной Франции по&nbsp;гребле задержали в&nbsp;Париже. «Сошел с рельсов». Французский тренер задержан за драку с полицейскими

Ранее во Франции возбудили шесть дел о продаже фальшивых билетов на мероприятия Олимпийских игр: в частности, одна девушка заплатила 870 евро за билеты с поддельными QR-кодами, купленными на фейковом сайте. Кроме того, в парижскую полицию регулярно поступают жалобы на кражи — в частности, 6 августа у замминистра спорта Южного Судана украли сумку с деньгами олимпийской делегации, в которой было 35 тысяч долларов.

XXXIII Олимпийские игры-2024 в Париже стартовали 26 июля и завершатся 11 августа.

Олимпиада
1
Читайте также
Журналистка лишена аккредитации Олимпиады за толчок китайского теннисиста
«Был в шоке, когда увидел Забита лысым». Большое интервью Хасана Магомедшарипова
Гендиректора холдинга «Мастертел» обнаружили мертвым в квартире
Ничушкин не торопится в СКА, а «Спартак» усилится экс-одноклубником Капризова. Главные трансферные новости КХЛ на 7 августа
Герасимов заверил Путина, что операция в Курской области завершится разгромом противника
ФСБ опубликовала планы готовившегося фашистской Германией ядерного удара по СССР
Популярное видео
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
«Амур» пока без легионеров, «Трактор» подписал Кэмпфера
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
Новый «Куньлунь», «Динамо» продало Коновалова
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хаос в деревне, черви в еде, кража денег. Скандалы парижской Олимпиады
Новости
RSS RSS
Все новости