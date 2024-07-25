Селин Дион может выступить на открытии Олимпиады. В прошлом году она остановила карьеру из-за болезни

Подробности церемонии открытия держатся в секрете.

26 июля состоится церемония открытия Олимпийских игр в Париже. Подробности мероприятия держатся в секрете — пока неизвестны даже имена артистов, которые на нем выступят. Журналисты лишь выстраивают догадки о самом пафосном событии Олимпиады.

Президентский уровень

Одним из главных действующих лиц церемонии, возможно, станет знаменитая франкоязычная певица Селин Дион. Суперзвезда прибыла в Париж за три дня до назначенной даты и, по информации журналиста Тьерри Моро, репетировала совместный номер с другой поп-звездой Леди Гагой.

О цели приезда певицы накануне открытия Олимпиады спросили даже у президента страны Эммануэля Макрона, который уклонился от конкретного ответа. «Видимо, она приехала в Париж. Это здорово, — ответил Макрон. — Это была бы фантастическая новость, потому что она выдающаяся артистка, и я был бы безмерно рад, если бы она приняла участие (в церемонии открытия. — Прим. «СЭ»)».

Также французский президент анонсировал незабываемую церемонию открытия, но снова не рассказал никаких подробностей. «Я не собираюсь ничего раскрывать, — проговорил Макрон. — Думаю, в том, что подготовил Томас Джолли (художественный руководитель церемонии открытия. — Прим. «СЭ») и вся его команда, сохраняется большой сюрприз».

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Должна научиться с этим жить

Если Селин Дион действительно выступит на церемонии открытия, это станет ее первым выходом на сцену после того, как в мае 2023-го она приостановила карьеру. Тогда франко-канадская певица отменила более 40 концертов вплоть до апреля 2024 года. Причиной оказалось прогрессирующее неврологическое заболевание — синдром мышечной скованности. Оно проявляется в спазмах и скованности мышц, а причины возникновения до сих пор не выявлены.

«Все идет хорошо, но работы много, — делилась певица. — Я не поборола болезнь, она до сих пор во мне, и это навсегда. Надеюсь, что мы найдем чудо, способ вылечить это с помощью научных исследований, но я должна научиться с этим жить. Итак, теперь у меня синдром скованности мышц. Пять дней в неделю я занимаюсь спортивной, физической и голосовой терапией. Я работаю над пальцами ног так же, как над коленями, икрами, пальцами, пением, голосом... Это то состояние, с которым я должна научиться жить сейчас, перестав задавать себе лишние вопросы».