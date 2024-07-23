Когда плывет Сомов? В какие дни увидим гребцов? Расписание наших на Олимпиаде
Олимпиада в Париже официально стартует 26 июля с церемонии открытия, в которой российские спортсмены участия принимать не будут. Но уже на следующий день наши атлеты под нейтральным флагом и аббревиатурой AIN вступят в борьбу за медали. Рассказываем, когда смотреть на выступления россиян в Париже.
Плавание
Наша команда пловцов на этих Играх представлена одним спортменом — Евгением Сомовым. Он единственный, кто не только получил нейтральный статус, но и выполнил олимпийский норматив, что не смогла сделать Юлия Ефимова.
Сомов должен выступить в Париже на двух дистанциях — 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом. Главный фокус на стометровке. Ведь в этой дисциплине он имеет третий результат сезона в мире. Его он показал в мае на соревнованиях в США, когда преодолел дистанцию за 58,72 секунды, что является рекордом России.
Евгений стартует в первый же соревновательный день. 27 июля пройдут предварительные заплывы и полуфиналы на стометровке брассом, а финал запланирован на 28 июля. А в первые дни августа (1-2) разыграют медали на 50 метров вольным стилем.
Расписание Сомова в Париже
27 июля
12.00. 100 м брасс. Предварительные заплывы
22.12. 100 м брасс. Полуфиналы
28 июля
22.44. 100 м брасс. Финал
1 августа
12.00. 50 м в/с. Предварительные заплывы
21.44. 50 м в/с. Полуфиналы
2 августа
21.30. 50 м в/с. Финал
(Здесь и далее время московское)
Теннис
Теннисисты заняли почти половину мест в нашей нейтральной сборной. В Париже выступят семь россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина.
Состав не сильнейший. От участия добровольно отказались олимпийские чемпионы в миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, а также серебряный призер Токио-2020 Карен Хачанов. У женщин не будет первых трех номеров команды: Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой и Анны Калинской. В Париже в первую очередь ждем прорыва от молодых 17-летней Мирры Андреевой и 20-летней Дианы Шнайдер, которая в Будапеште за неделю до Олимпиады взяла уже свой третий титул в карьере. В мужском одиночном разряде главное внимание на четвертую ракетку планеты Даниила Медведева.
Есть надежды и на парный разряд. Медведев сыграет вместе с Романом Сафиуллиным, Андреева — со Шнайдер, а Екатерина Александрова — с олимпийской чемпионкой в этом виде программы Еленой Весниной. В миксте, вероятно, в пару встанут Даниил Медведев и Мирра Андреева.
Точного расписания матчей конкретно для российских теннисистов нет. Турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Игровой день будет начинаться в 13.00.
Расписание теннисистов в Париже
2 августа
13.00. Женщины. Одиночный разряд. Матч за бронзу
13.00. Мужчины. Парный разряд. Матч за бронзу
13.00. Микст. Матч за бронзу
20.00. Микст. Финал
3 августа
13.00. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за бронзу
13.00. Женщины. Одиночный разряд. Финал
13.00. Мужчины. Парный разряд. Финал
4 августа
13.00. Женщины. Парный разряд. Матч за бронзу
13.00. Мужчины. Одиночный разряд. Финал
13.00. Женщины. Парный разряд. Финал
Прыжки на батуте
Один представитель у нас в прыжках на батуте. Допуск получила Анжела Бладцева, с которой у наших болельщиков связаны определенные надежды. В июле она стала победительницей общего зачета Кубка мира, с одним выигранным этапом и двумя серебряными медалями. Второй в тотале стала другая россиянка Яна Лебедева, которая на Игры не поедет. Все соревнования батутистов (мужчин и женщин) на Олимпиаде пройдут в один день — 2 августа.
Расписание Бладцевой в Париже
2 августа
13.00. Женщины. Квалификация
14.50. Женщины. Финал
Гребля на байдарках и каноэ
От России в Париж отправятся три каноиста: Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко. Изначально шансы на медаль выглядели высокими, ведь планировалось, что в Париже Коровашков выступит вместе с Иваном Штылем. Вместе в этом году они завоевали два золота чемпионата Европы-2024, этап Кубка мира и олимпийскую лицензию. Однако Штыль не прошел проверку МОК, поэтому в нашей команде случилась вынужденная замена на Захара Петрова. Вероятность успеха уже не такая высокая.
Будет на Играх многократный призер чемпионатов мира и трехкратная чемпионка Европы Олеся Ромасенко. Однако в последние пять лет больших титулов она не завоевывала. Подготовка к Олимпиаде, по словам личного тренера спортсменки Виталия Михайловского, была скомканной. Шансы на пьедестал в Париже наставник видит слабые.
В бой гребцы вступят ближе к концу Олимпиады. Их заезды пройдут с 6 по 10 августа.
Расписание для каноистов в Париже
6 августа
11.30. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Предварительные заезды
14.50. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Четвертьфиналы
7 августа
12.40. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Предварительные заезды
15.40. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Четвертьфиналы
8 августа
11.30. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Предварительные заезды
12.20. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Полуфиналы
13.40. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Четвертьфиналы
14.20. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Финал
9 августа
12.30. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Полуфиналы
14.40. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Финал
10 августа
12.40. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Полуфиналы
14.40. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Финал
Велоспорт
Три спортсмена представят нашу команду в велоспорте: Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко. Вместо Сырицы на Игры должен был поехать Александр Власов, но он отклонил приглашение МОК. Все трое выступают в шоссейных велогонках, где конкуренция дикая и шансы на медали для нас призрачные. Но что-то может и получиться. Сырица и Дронова выступят в обоих доступных видах программы, Иванченко только в групповой гонке. Соревнования пройдут 27 июля и 3-4 августа.
Расписание для велогонщиков в Париже
27 июля
15.30. Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом
17.32. Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом
3 августа
12.00. Мужчины. Групповая гонка
4 августа
15.00. Женщины. Групповая гонка
Официальную трансляцию всех соревнований можно будет посмотреть на сайте Международного олимпийского комитета. Показ летних Игр в Париже по ТВ в России не планируется.