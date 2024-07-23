Когда плывет Сомов? В какие дни увидим гребцов? Расписание наших на Олимпиаде

Гид для тех, кто планирует поболеть за российских спортсменов на Играх в Париже.

Олимпиада в Париже официально стартует 26 июля с церемонии открытия, в которой российские спортсмены участия принимать не будут. Но уже на следующий день наши атлеты под нейтральным флагом и аббревиатурой AIN вступят в борьбу за медали. Рассказываем, когда смотреть на выступления россиян в Париже.

Плавание

Наша команда пловцов на этих Играх представлена одним спортменом — Евгением Сомовым. Он единственный, кто не только получил нейтральный статус, но и выполнил олимпийский норматив, что не смогла сделать Юлия Ефимова.

Сомов должен выступить в Париже на двух дистанциях — 50 метров вольным стилем и 100 метров брассом. Главный фокус на стометровке. Ведь в этой дисциплине он имеет третий результат сезона в мире. Его он показал в мае на соревнованиях в США, когда преодолел дистанцию за 58,72 секунды, что является рекордом России.

Евгений стартует в первый же соревновательный день. 27 июля пройдут предварительные заплывы и полуфиналы на стометровке брассом, а финал запланирован на 28 июля. А в первые дни августа (1-2) разыграют медали на 50 метров вольным стилем.

Расписание Сомова в Париже

27 июля

12.00. 100 м брасс. Предварительные заплывы

22.12. 100 м брасс. Полуфиналы

28 июля

22.44. 100 м брасс. Финал

1 августа

12.00. 50 м в/с. Предварительные заплывы

21.44. 50 м в/с. Полуфиналы

2 августа

21.30. 50 м в/с. Финал

(Здесь и далее время московское)

Теннис

Теннисисты заняли почти половину мест в нашей нейтральной сборной. В Париже выступят семь россиян: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер и Елена Веснина.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Состав не сильнейший. От участия добровольно отказались олимпийские чемпионы в миксте Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев, а также серебряный призер Токио-2020 Карен Хачанов. У женщин не будет первых трех номеров команды: Дарьи Касаткиной, Людмилы Самсоновой и Анны Калинской. В Париже в первую очередь ждем прорыва от молодых 17-летней Мирры Андреевой и 20-летней Дианы Шнайдер, которая в Будапеште за неделю до Олимпиады взяла уже свой третий титул в карьере. В мужском одиночном разряде главное внимание на четвертую ракетку планеты Даниила Медведева.

Есть надежды и на парный разряд. Медведев сыграет вместе с Романом Сафиуллиным, Андреева — со Шнайдер, а Екатерина Александрова — с олимпийской чемпионкой в этом виде программы Еленой Весниной. В миксте, вероятно, в пару встанут Даниил Медведев и Мирра Андреева.

Точного расписания матчей конкретно для российских теннисистов нет. Турнир пройдет с 27 июля по 4 августа. Игровой день будет начинаться в 13.00.

Расписание теннисистов в Париже

2 августа

13.00. Женщины. Одиночный разряд. Матч за бронзу

13.00. Мужчины. Парный разряд. Матч за бронзу

13.00. Микст. Матч за бронзу

20.00. Микст. Финал

3 августа

13.00. Мужчины. Одиночный разряд. Матч за бронзу

13.00. Женщины. Одиночный разряд. Финал

13.00. Мужчины. Парный разряд. Финал

4 августа

13.00. Женщины. Парный разряд. Матч за бронзу

13.00. Мужчины. Одиночный разряд. Финал

13.00. Женщины. Парный разряд. Финал

Прыжки на батуте

Один представитель у нас в прыжках на батуте. Допуск получила Анжела Бладцева, с которой у наших болельщиков связаны определенные надежды. В июле она стала победительницей общего зачета Кубка мира, с одним выигранным этапом и двумя серебряными медалями. Второй в тотале стала другая россиянка Яна Лебедева, которая на Игры не поедет. Все соревнования батутистов (мужчин и женщин) на Олимпиаде пройдут в один день — 2 августа.

Расписание Бладцевой в Париже

2 августа

13.00. Женщины. Квалификация

14.50. Женщины. Финал

Гребля на байдарках и каноэ

От России в Париж отправятся три каноиста: Алексей Коровашков, Захар Петров и Олеся Ромасенко. Изначально шансы на медаль выглядели высокими, ведь планировалось, что в Париже Коровашков выступит вместе с Иваном Штылем. Вместе в этом году они завоевали два золота чемпионата Европы-2024, этап Кубка мира и олимпийскую лицензию. Однако Штыль не прошел проверку МОК, поэтому в нашей команде случилась вынужденная замена на Захара Петрова. Вероятность успеха уже не такая высокая.

Олеся Ромасенко. Фото Global Look Press

Будет на Играх многократный призер чемпионатов мира и трехкратная чемпионка Европы Олеся Ромасенко. Однако в последние пять лет больших титулов она не завоевывала. Подготовка к Олимпиаде, по словам личного тренера спортсменки Виталия Михайловского, была скомканной. Шансы на пьедестал в Париже наставник видит слабые.

В бой гребцы вступят ближе к концу Олимпиады. Их заезды пройдут с 6 по 10 августа.

Расписание для каноистов в Париже

6 августа

11.30. Мужчины. Каноэ-двойки 500 м. Предварительные заезды

14.50. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Четвертьфиналы

7 августа

12.40. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Предварительные заезды

15.40. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Четвертьфиналы

8 августа

11.30. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Предварительные заезды

12.20. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Полуфиналы

13.40. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Четвертьфиналы

14.20. Мужчины. Каноэ-двойки. 500 м. Финал

9 августа

12.30. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Полуфиналы

14.40. Мужчины. Каноэ-одиночки. 1000 м. Финал

10 августа

12.40. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Полуфиналы

14.40. Женщины. Каноэ-одиночки. 200 м. Финал

Тамара Дронова. Фото Global Look Press

Велоспорт

Три спортсмена представят нашу команду в велоспорте: Глеб Сырица, Тамара Дронова и Алена Иванченко. Вместо Сырицы на Игры должен был поехать Александр Власов, но он отклонил приглашение МОК. Все трое выступают в шоссейных велогонках, где конкуренция дикая и шансы на медали для нас призрачные. Но что-то может и получиться. Сырица и Дронова выступят в обоих доступных видах программы, Иванченко только в групповой гонке. Соревнования пройдут 27 июля и 3-4 августа.

Расписание для велогонщиков в Париже

27 июля

15.30. Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом

17.32. Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом

3 августа

12.00. Мужчины. Групповая гонка

4 августа

15.00. Женщины. Групповая гонка

Официальную трансляцию всех соревнований можно будет посмотреть на сайте Международного олимпийского комитета. Показ летних Игр в Париже по ТВ в России не планируется.