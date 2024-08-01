«Россия? Мы готовимся ко всему». Франция жалуется на массу кибератак в ходе Олимпиады

Кто виноват?

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что во время Олимпийских игр страна подверглась 68 кибератакам, две из них были нацелены на два олимпийских объекта в Берси и Ла-Виллет и были совершены 25 июля.

— Все эти кибератаки, все 68, включая две нацеленных на олимпийские объекты, были вовремя обнаружены и пресечены, — подчеркнул Атталь.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Фото Global Look Press

Большинство случаев отнесли к атакам низкой интенсивности типа DDoS. Как заверили власти, ни одна из этих атак не отразилась ни на церемонии открытия Олимпийских игр, ни на соревнованиях.

В начале года широко обсуждалась возможная активность киберпреступников во время Евро-2024 и Олимпийских игр в Париже, о чем сообщал портал The Business Times.

Компания Cisco, официальный партнер Игр в Токио-2020 и Париже-2024, подчеркивала, что соревнования в столице Японии подверглись «450 миллионам кибератак», а на мероприятии во Франции их ожидалось «в восемь раз больше». Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс перед стартом Игр признавался:

— Кибератаки случаются практически каждый день, но у нас работают масса специалистов и партнеров, занимающихся этой темой. Они нас уверяют, что мы готовы ко всем подобным вещам.

Кроме того, весной глава агентства по безопасности информационных систем Франции (ANSSI) Венсан Штрубель подчеркнул:

— Во время Олимпийских и Паралимпийских игр будут кибератаки. Некоторые из них не будут серьезными. Некоторые будут серьезными, но не окажут влияния на Игры. И, возможно, будут некоторые, которые будут серьезными и могут оказать влияние на Игры.

Фото Global Look Press

Штрубель также отметил, что страна готовится к киберугрозам со стороны любых государств. Он заявил, что атаки, поддерживаемые властями других стран, являются наиболее опасными. Штрубель также упомянул Россию: по его словам, ее хакеры нападают на Францию «довольно часто». При этом он сказал, что нет смысла концентрироваться на ком-то конкретном. Отвечая на вопрос о России, чиновник ответил: «Мы готовимся ко всему».

Летние Олимпийские игры 2024 года проходят в Париже с 26 июля по 11 августа.