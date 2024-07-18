Сколько платят за олимпийские медали в Париже? Расклады по 50 странам

Самые щедрые — по-прежнему азиаты, а больше всех придется выложить американцам.

По мере приближения Олимпиады в Париже СМИ публикуют расклады по денежным бонусам за медали, которые обещают разные страны. Так, большое исследование на эту тему выкатило американское издание USA Today. В нем собрана статистика по 23 странам. «СЭ» добавил к этой таблице для ровного счета еще 27 государств — и получил некий срез, свидетельствующий об уровне интереса к Играм-2024 в разных уголках мира и о желании правительств попиариться на спортивной тематике. Россия и Белоруссия на этот раз, напомню, вне зачета — официальные делегации наших стран в столице Франции не представлены и государственные бонусы нейтральным атлетам, скорее всего, не положены.

Китайские секреты

Главная фишка «бонусной» гонки в том, что легко быть щедрым, когда реальные выплаты маловероятны. Многолетний лидер по размеру призовых — Сингапур — давно предлагал своим чемпионам в индивидуальных видах спорта 1 миллион сингапурских долларов (более 700 тысяч долларов США), полтора миллиона за золото в эстафетах и по два миллиона — в командных дисциплинах. Однако за всю историю этот джекпот сорвал всего один спортсмен — пловец Джозеф Скулинг, выигравший стометровку баттерфляем на Играх-2016. Тайваньские золотые медалисты получают по 20 миллионов тайваньских долларов (более 600 000 долларов США) и пожизненную ежемесячную стипендию в 125 тысяч тайваньских долларов (около 4000 долларов США). На Играх-2020 таких счастливчиков было всего трое — штангистка Го Синчжунь и бадминтонный дуэт Ли Ян/Ван Чилинь.

А вот Национальному олимпийскому комитету США (в Штатах бонусы платит не правительство, а общественная организация) первое место в командном зачете Токио-2020 обошлось в 9 миллионов долларов. Хотя бонусы за первое место у американцев при сравнении с другими ведущими спортивными державами достаточно скромны — 37,5 тысячи «зеленых» на фоне 214 тысяч и 193 тысяч у совсем не слабых сборных Сербии и Италии. То есть самый объективный показатель — это суммарная выплата по итогам Игр. Но и ее не всегда корректно сравнивать из-за плавающих курсов валют, из-за выплат не только призерам, но и тренерам (а кое-где — и национальным федерациям). Также есть разница между личными и командными видами спорта. Однако вся эта путаница никогда не останавливала любителей считать чужие деньги.

В гонке призовых традиционно не принимают участия Великобритания, Новая Зеландия, Норвегия и Швеция — эти страны не платят своим призерам ни цента. Там спортсмены зарабатывают только при помощи спонсоров. Роль правительства, НОК и местных федераций ограничивается помощью в оплате подготовки, тренеров и персонала. Кроме того, некоторые страны не обнародуют размеры своих призовых. Например, известно, что Китай в 2008-м платил чемпионам около 50 тысяч долларов. И с тех пор никакой новой информации по этому поводу нет. Правда, олимпийская чемпионка по пулевой стрельбе И Силин за золото на Олимпиаде-2012 вроде бы получила от властей провинции Гуандун 7,65 миллиона юаней (более миллиона долларов США), а также автомобиль стоимостью 30 тысяч долларов США.

Любопытно, что граждане Китая, проживающие в Гонконге, участвуют в Олимпиаде как отдельная сборная (местный Олимпийский комитет — самостоятельный член МОК) и могут претендовать на отдельные бонусы. Золотым медалистам здесь предлагают сказочные 6 миллионов гонконгских долларов (более 750 000 долларов США) — по сравнению с Играми-2020 призовые повышены на 20 процентов и вышли на первое место в мире. Командам из Гонконга заплатят за золото 12 миллионов местных долларов (более 1,5 миллиона долларов США). В Токио-2020 у этой сборной было всего одно золото — у фехтовальщика Эдгара Чена.

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Компенсации за неучастие

Сам МОК за спортивные результаты на Олимпиадах напрямую атлетам не платит, предпочитая помощь международным федерациям и национальным олимпийским комитетам. Правда, накануне Парижа ситуацию взбаламутила легкоатлетическая федерация World Athletics, пообещав чемпионам по 50 тысяч долларов. Это вызвало бурную дискуссию в спортивном сообществе — многие говорили, что этот шаг «противоречит олимпийскому духу», поскольку у многих других федераций нет денег на олимпийские бонусы. При этом Международная ассоциация бокса (IBA) пообещала чемпионам Игр-2024 вообще по 100 тысяч долларов. Нюанс в том, что IBA давно конфликтует с МОК и формально не имеет отношения к организации олимпийского турнира. Разумеется, такой демарш вызвал гневную реакцию Лозанны.

Порой выплаты за олимпийские успехи назначаются спонтанно и заранее не анонсируются. Например, в Саудовской Аравии каратиста Тарега Хамеди после Игр-2024 наградили премией в пять миллионов риалов (около 1,33 миллиона долларов) за героический выход в финал в дисциплине «кумите» (категория до 75 кг), где аравиец уступил золото иранцу Саджаду Ганджзаде. В некоторых случаях спортсмены получают награды как от своих правительств, так и от местных властей и национальных спортивных организаций. Например, правительство Индии обещает олимпийским чемпионам 7,5 миллиона рупий (более 100 тысяч долларов США), а НОК отдельно доплачивает 10 миллионов рупий (около 120 тысяч долларов США). Американские борцы могут получить из специального фонда за золото Парижа по 250 тысяч долларов, а пловцы — по 75 тысяч.

В России премии за олимпийские медали из госбюджета традиционно были одними из самых высоких в мире — во всяком случае среди стран из топ-10 командного зачета. С 2012 года они составляли 4 миллиона рублей за первое место, 2,5 миллиона — за второе, 1,7 миллиона — за третье. В свое время эти цифры получились путем пересчета в рубли призовых, которые до 2010 года назначались в валюте. Правда, из-за падения курса рубля доходы призеров Игр за последние десять лет значительно сократились. Впрочем, сейчас это не имеет значения, поскольку из-за санкций в Париже-2024 официально не будет ни сборной России, ни сборной ОКР (Олимпийского комитета России), а значит, госпремий ждать не стоит.

В прошлом многие российские регионы повторяли федеральные бонусы за медали, таким образом увеличивая призовые вдвое. В 2006-м к стимулированию наших олимпийцев подключился Фонд поддержки олимпийцев России, который дарил призерам Игр дорогие автомобили. Сейчас же российским спортсменам, которые пропускают Олимпиаду в Париже из-за санкций МОК или отказались от нейтрального статуса, выплачивается компенсация ОКР: 500 тысяч рублей для золотых медалистов, 350 тысяч — для серебряных и 250 тысяч — для бронзовых. При условии, что спортсмен не завершил карьеру и продолжает тренироваться. Спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде, но решили не выступать в Париже без флага, получат компенсацию в миллион рублей. На недавних Играх БРИКС в Казани были уставлены такие вознаграждения: 358 400 рублей — за золотую медаль, 179 200 рублей — за серебряную и 107 500 рублей — за бронзовую.