Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 15:00

Россияне выступают как Испания и Швейцария. «Наши» взяли пять медалей на Олимпиаде

Бывшие россияне завоевали пять медалей на Олимпиаде в Париже
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Зелим Коцоев, Анастасия Кирпичникова и Сомон Махмадбеков на Олимпиаде-2024 в Париже
Зелим Коцоев, Анастасия Кирпичникова и Сомон Махмадбеков.
Фото Reuters, Global Look Press
Считаем все медали с российским отливом.

На Олимпийских играх в Париже нет сборной России, подавляющее большинство российских спортсменов не смогли принять участие в соревнованиях — кто из-за политики МОК, кто из-за отказа в получении нейтрального статуса с подачи национальных федераций.

Олимпиада-2024. Медальный зачет

Не видеть Россию на первых строчках медального зачета непривычно — это побуждает нас искать других россиян, которые выступают за иностранные сборные. Это абсолютно справедливо, особенно в ситуации Анастасии Кирпичниковой, которая тренировалась во Франции (за счет Минспорта РФ) еще до смены команды и перешла под другой фланг именно из-за отстранения россиян (тогда даже не существовало варианта с нейтральным статусом).

Сомон Махмадбеков. «Посвящаю медаль своему брату». Уроженец Иркутска взял бронзу на Олимпиаде — и вступился за Россию

На данный момент среди людей, родившихся в России, пять медалистов. Это:

— Зелим Коцоев, дзюдоист из Беслана — золото за Азербайджан

— Анастасия Кирпичникова, пловчиха из Асбеста — серебро за Францию

— Адиль Османов, дзюдоист из Москвы — бронза за Молдавию

— Сомон Махмадбеков, дзюдоист из Иркутска — бронза за Таджикистан

— Федор Целиди, дзюдоист из Владикавказа — бронза за Грецию

В относительно наши медали можно записать швейцарского пловца Романа Митюкова, который взял бронзу на 200 метрах спиной — но он родился в Женеве. Бронзу израильского дзюдоиста Петера Пальчика, родившегося в Ялте, все же считать российской некорректно — этот спортсмен родился через несколько дней после распада Советского Союза, и тогда Крым был частью Украинской ССР/Украины.

Пловчиха Анастасия Кирпичникова
Анастасия Кирпичникова.
Фото Global Look Press

Всего в Олимпийских играх участвуют почти 100 спортсменов, родившихся на территории России/РСФСР (включая нейтралов) — для большинства из них родной регион — Москва или Подмосковье, а также Северная Осетия и Дагестан, но есть и другие области — например, Тульская, Свердловская и другие.

На следующей неделе на Олимпиаде проходят соревнования по борьбе — и там у россиян традиционно много шансов. От сборной AIN здесь выступают только белорусы, но оба по рождению наши бывшие соотечественники — Абубакар Хаслаханов и Магомедхабиб Кадимагомедов.

Анастасия Кирпичникова. «Теперь все понимают, зачем я сменила спортивное гражданство». Кирпичникова — о своем выборе ради олимпийской медали

Сейчас россияне из других команд завоевали медалей столько же, сколько, к примеру, Испания (1-1-3) и больше, чем Бельгия, ЮАР, Аргентина, Польша или Украина.

Если абстрагироваться о рожденных в России, то посмотреть на страны постсоветского пространства, то среди них по медалям лидирует Азербайджан.

Всего у стран СССР 6 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей. Такая сборная занимала бы промежуточное 8-е место медального зачета.

Олимпиада-2024. Медальный зачет среди стран бывшего СССР
Олимпиада
Анастасия Кирпичникова
Зелим Коцоев
9
6
Читайте также
В Париже восьмой медальный день летней Олимпиады 2024
Маршан завоевал четвертое золото на Олимпиаде-2024
Захарова назвала угрозу Киева Крымскому мосту терроризмом в чистом виде
«Динамо» открыло охоту за экс-игроком «Реала», Дзюбу предложили клубу Серии А. Трансферные слухи РПЛ
Украинец рассказал о бегущих из страны от мобилизации дальнобойщиках
Режим ЧС ввели в Морозовском районе Ростовской области после атаки беспилотников
Популярное видео
Кузнецов: переход в СКА / переезд в Питер / проблемы со здоровьем
Барабанов вернулся в Россию, Гусев остался в «Динамо»
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
Евгений Кузнецов подписал контракт со СКА
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
Лучший молодой вратарь покидает КХЛ
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
Войнов перешел из «Ак Барса» в «Торпедо»
Ткачев выбыл на полгода после тяжелой травмы
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
Жафяров — об «Ак Барсе» и переходе в «Барыс»
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
Никита Зайцев — об НХЛ и контракте со СКА
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Петрова заявила, что Андреева и Шнайдер могут силой задавить соперниц в финале Олимпиады
Тарпищев рассказал, за счет чего Андреева и Шнайдер могут одержать победу в финале Олимпиады
Андреева / Шнайдер — Эррани / Паолини: дата и время начала финала Олимпиады
Велоспорт, групповая гонка на шоссе (мужчины) на Олимпиаде 2024: смотреть трансляцию
Толчинский назвал обидным вылет Медведева с Олимпиады в Париже
Первое золото AIN и гарантированная медаль для россиян. Обзор событий Олимпиады
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Первое золото AIN и гарантированная медаль для россиян. Обзор событий Олимпиады
Новости
RSS RSS
Все новости