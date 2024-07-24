«Полиция требует QR-код у годовалого ребенка!» Олимпиада-2024 вызывает больше ненависти, чем позитива

Как парижане ожидают Игр у себя дома.

Последние дни перед Олимпиадой много слушаю французское радио и читаю французские СМИ. Возможно, так сработала смена правительства и отсутствие внятной правящей коалиции, но такого разноса домашней Олимпиады и всего живого по всем фронтам во французских медиа давно не было. Ощущение, что чем ближе Олимпиада — тем сильнее тошнотное отношение к ней французов, хотя должно быть, по идее, наоборот.

QR-коды и зоны

На восемь дней в преддверии церемонии открытия центр Парижа вернулся во времена ковида. Знакомая, живущая в Париже, рассказывает, что город поделили на зоны — серую, красную, зеленую, — доступ в которые регулируется QR-кодами. Весь город заполонил так называемый грильяж — и это не восточная сладость. К шашлыку слово тоже не имеет отношения, хотя пошло оттуда — это бесконечные решетки, которые напоминают те, что для барбекю. Временные заграждения стоят на тротуарах, а не на проезжей части, мешая передвигаться пешеходам.

Такую обстановку подтверждают и гости передачи Les Grandes Gueules (дословно «Большие глотки», переводится как «болтуны, горлопаны») на радио RMC. Можете проверить — это вторая по рейтингам радиостанция Франции.

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Во вторник в ней приглашали участвовать парижан и высказать свои впечатления от предолимпийских правил. Один из гостей, адвокат и политик Шарль Консиньи, пересказывал историю очевидца:

— Мы на такси пытались въехать в центр города с детьми, прибыли с вещами в апартаменты. Детям год и три. Нас остановили полицейские, все вещи пришлось забрать и идти пешком несколько километров. Но самое страшное — у нас требовали QR-коды на детей. Понимаете, у нас полицейский спрашивает — а на годовалого младенца есть код? Катастрофа! Он может нести какую-то угрозу безопасности? Слава богу, среди трех полицейских нашелся один думающий, который сказал: «Это одна семья, вряд ли они несут угрозу безопасности, пропустите». Они требуют аусвайс у детей! Вас никто не просил вводить эти необдуманные меры! В Париже невозможно работать. Это хуже ковида! — возмущен Консиньи.

— Это какая-то одержимость безопасностью, — прокомментировал ведущий.

Рестораны закрываются

Чуть позже в эфире дали слово таксистам — они рассказали, что не видели такого кто за 13, кто за 20 лет работы. «Заказ в аэропорту приходится ждать три часа, я не знаю, где обещанные толпы туристов, может, они паромами добираются или пешком», — иронизирует один из дозвонившихся шоферов.

Но самым страшным для Макрона и властей стал рассказ рестораторов. Один из них рассказал о падении выручки в отрасли от 30% до 70% и вопрошал — где же туристы? Другой пожаловался, что их обязали свернуть веранду — потому что тут будет проходить шоссейная велогонка (до нее на тот момент оставалась неделя). В центральном районе Иль-де-Сите в принципе ограничена торговля. Почему? Требования безопасности. Некоторые закрывают бизнес и уезжают на месяц из Парижа. Как говорит владелец ресторана в серой зоне Жюльен, «город сейчас напоминает пустыню».

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Люди действительно массово уезжают из французской столицы. Собственно, легенда фильма «13-й район» и основатель мирового паркур-движения Давид Белль в недавнем интервью «СЭ» тоже критиковал Париж:

— Странно видеть, когда за 5-6 месяцев до Олимпиады мы озаботились тем, как сделать город чистым и привести его в порядок. Париж можно улучшать, но, мне кажется, сейчас есть более важные темы, которые заслуживают внимания. И что я замечаю точно — народу в Париже становится все больше. Становится сложнее с дорожным движением, перенаполненность людьми. Вдруг жители города обнаруживают, что повсюду идут работы из-за Олимпийских игр... Это им может мешать. Думаю, о таких вещах мы могли бы побеспокоиться гораздо раньше. Я был влюблен в тот город, который существовал раньше. Париж в прошлом был волшебным. Улицы, люди, архитектура... У меня нет ощущения, что прогресс и технологии его продвинули вперед, что они сделали его лучше.

Больше проблем, чем радости

Ну и даже беглое изучение заголовков местных СМИ дает представление об Олимпиаде как о некой обузе. Тезисно:

— Производитель спортивного снаряжения Le Coq Sportif, который поставляет основную часть одежды французским спортсменам, задержал поставку на два дня. «Это полный позор», — ссылается Le Figaro на технического директора одной из федерации. На данный момент несколько французских спортсменов до сих пор не получили свои олимпийские костюмы.

— На скорый футбольный матч олимпийского турнира Мали — Израиль отрядят 1000 полицейских (интересно, будет ли зрителей больше), а один из видных депутатов французского парламента из левых Тома Порт выступил с заявлением, что сборной Израиля во Франции не рады.

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— Французские спортсмены жалуются, что дорога от олимпийской деревни до олимпийских объектов занимает много времени, иногда до двух часов.

— Забастовку грозятся объявить то работники транспорта, то даже танцовщики — участники церемонии открытия.

— Сена, разумеется, все еще непригодна для плавания, это показывают данные контроля — даже если мэр Парижа Анн Идальго туда окунулась в своем гидрокостюме.

И так далее, и так далее. Может быть, старт Олимпиады что-то изменит?