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Париж-2024

Сегодня, 18:45

Пьяные новозеландские чемпионки, бомжи пристают к ребенку. Непридуманные истории из Парижа

Российский журналист рассказал о жизни Парижа в период Олимпиады
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Лувр и фанаты. Париж.
Фото Global Look Press
Рубрика «Ужасы олимпийского городка».

Олимпийский Париж не сильно изменился по сравнению с обычным. Бомжей, конечно, попросили передвинуть свои матрасы на пару километров от центра, но привычки местных не изменились. И хотя город, безусловно, красив и очень шарман, подкидывает он постоянно какие-то неоднозначные истории. Рассказываем самые показательные, с которыми столкнулся корреспондент «СЭ».

Фестиваль у супермаркета

Одно из главных впечатлений — празднование золота Олимпиады новозеландскими регбистками прямо у входа в обычный супермаркет в спальном районе Сан-Уэна. Я хотел купить сок за 3,69 евро (дешевле тут пакет редко встретишь), а в итоге попал на танцпол.

Спросил наугад у самой активной и колоритной девушки, почему она пошла в регби-7.

— Других вариантов не было. Единственный — нетбол, знаешь, что это такое (разновидность игры, похожей на баскетбол, популярная в Южном полушарии. - Прим. «СЭ»). Я выбрала регби, потому что хотела поучаствовать в Олимпиаде. И у всех девчонок такая же история. Я сказала себе: «Давай попробуем пробиться на Олимпиаду!» Это было серьезное решение, нам не платили, мы не были профессионалами, подрабатывали раньше на других работах, — рассказала Поршия Вудман-Виклифф заметно пьяненьким голосом.

Журналист &laquo;СЭ&raquo; Дмитрий Кузнецов купается в&nbsp;Сене в&nbsp;Париже. Французы боялись, а мы сделали! Журналист «СЭ» проплыл в Сене без гидрокостюма — и выжил

Да чего греха таить — запах конкретно чувствовался, но может себе позволить. 33-летняя регбистка после Игр уходит из спорта.

Мимо проходили темнокожие покупательницы в своих одеяниях, арабки с тележками — некоторые, более юродивого вида, что-то кричали, но большинство улыбалось и интересовалось, а что, собственно, произошло. Согласитесь, нечасто у «Пятерочки» в Текстильщиках встретишь толпу поющих олимпийских чемпионок. В плейлисте — классика 2000-х и Билли Айлиш. Все происходило в малозаметном сопровождении трех полицейских.

На улицах Парижа.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Добрые клошары

Еще одни авторы шарма на этих Играх — клошары. С улиц они ушли в переулки, но это не мешает им зачинать дискуссии с парижанами и гостями столицы. На автобусной остановке у нас, например, попросили денег, а потом раз не дают, то хотя бы улыбку. Привыкшая к бомжам московская душонка не смогла выдавить ни того ни другого. Зато когда через три минуты к остановке подошел папаша с коляской, клошары встали со своих мест, стали сюсюкаться с ребенком, играть и живо интересоваться, чего он такой хороший. И даже зашли с мужчиной в трамвай. Объяснить проникновение этой культуры в парижскую повседневность логикой уже невозможно.

В 200 метрах от нашей гостиницы (на полях заметим, что это официальный медиаотель Игр) некие бездомные оборудовали целый сквот под мостом с палатками, фургонами и домиками. Похоже на хиппи — на стенах граффити про мир во всем мире в желто-красно-зеленых цветах. Живьем видел, как у сквота остановился «Ситроен» араба, тот вышел и стал совать ему в руки и лицо пятиевровую бумажку: «На, будет что поесть!» Потенциальный едок всячески отнекивался. Короче, у клошаров еще и своя иерархия есть — идейные, меркантильные...

Экологичные удобрения

Полицейские на этих играх приветливые, некоторые даже соглашаются попозировать на камеру, но своих коней в специализированные туалеты не водят. Это отдельная проблема — можно идти на сверхсовременную арену La Defense среди хай-тек-архитектуры по идеальной плитке... Но в телефон смотреть надо все равно дозированно. Я от кучи конского навоза увильнул в последний момент. Возвращался через полчаса — как раз начинали убирать.

А вообще лето мы проводим хорошо. Маршрутная система очень удобная, и билет везде бесплатный. Правда, поезда без кондиционеров. Зато кондиционеры есть в пресс-центрах. Но нет еды. Зато еда есть в кафе. Но они закрываются задолго до последних соревнований. И так далее...

А вообще классная Олимпиада получается. Ведь если покритикуешь, то вроде как пропагандист, я слышал?

Олимпиада
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