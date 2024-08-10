Кто из спортсменов, родившихся в России, уже выиграл медали Олимпиады-2024, а кто еще может это сделать.

Если сборная AIN на этой Олимпиаде выступает скромно — одно золото и три серебра, и то в основном усилиями белорусов, то россияне из самых разных стран мира заметно поправили свое положение в последние дни. Некоторые из них поменяли гражданство именно в связи с отстранением, так что в прибавления медалей «иностранных» россиян к «нейтральным» россиянам никакого преступления (в том числе и против логики) нет. В конце концов, все зачеты, включая основной по золоту — неофициальные.

Сколько медалей у россиян?

В пятницу россияне одержали сразу две победы в Париже. Уроженка Барнаула Дарья Варфоломеев принесла Германии первую за всю историю золотую медаль в художественной гимнастике — переехала она пять лет назад. Вечером золото добыл болгарский борец Магомед Рамазанов — уроженец села Октябрьское Хасавюртовского района Дагестана — он упомянул поселок в своей речи после победы, когда благодарил всех, кто причастен. Почти все наши призеры говорят на русском — исключение только Турпал-Али Бисултанов, который в совершенстве владеет датским и чеченским.

Дарья Варфоломеев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Таким образом, полный список российских медалистов Олимпиады на данный момент выглядит так:

Золото

1. Зелим Коцоев, Азербайджан, дзюдо.

2. Дарья Варфоломеев, Германия, художественная гимнастика.

3. Магомед Рамазанов, Болгария, борьба.

Серебро

1. Анастасия Кирпичникова, Франция, плавание.

2. Мирра Андреева/Диана Шнайдер, Россия, теннис.

3. Гашим Магомедов, Азербайджан, дзюдо.

Бронза

1. Адиль Османов, Молдавия, дзюдо.

2. Сомон Махмадбеков, Таджикистан, дзюдо.

3. Федор Целиди, Греция, дзюдо.

4. Турпал-Али Бисултанов, Дания, борьба.

5. Даурен Куруглиев, Греция, борьба.

Где еще есть шансы?

Кроме того, точно с медалью будет «вольник» Разамбек Жамалов, который в субботу борется в финале весовой категории 74 килограммов, Екатерина Антропова, играющая в воскресенье за Италию в женском волейбольном золотом матче, и хорватский ватерполист Константин Харьков, также вышедший в финал. Есть шансы поднять «сборную россиян» в борьбе и в групповой художественной гимнастике.

3-3-5 — это 21-е место медального зачета прямо за Украиной, Швецией и Румынией, которым наши проигрывают только по серебру. Но в последние два дня есть неплохой шанс пополнить число медалей. Две золотые медали, к примеру, уже принесут 14-е место. А впереди останутся уже только признанные лидеры летних Олимпиад. Но есть нюанс — соперники тоже могут их завоевывать.

По «натурализованным» медалям Россия наверняка будет первой — и это тоже о многом говорит.