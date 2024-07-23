Спецслужбы тратят огромные усилия для предотвращения инцидентов, связанных с арабо-израильским конфликтом.

Олимпийское действо в Париже, которое по логике должно стать праздником спорта, получается очень своеобразным. МОК по политическим причинам не пустил на Игры-2024 сотни россиян и белорусов, а мэр французской столицы заявил, что в городе не рады даже трем десяткам нейтральных атлетов. Депутат парламента Франции Тома Порт озвучил тезис о том, что парижане на фоне кризиса на Ближнем Востоке «не рады» и спортивной делегации Израиля. По мнению еврейских активистов, такие слова «превращают в мишень» любого представителя этой страны, прибывшего на Олимпиаду.

Двойные стандарты

Свои скандальные заявления Порт сделал на митинге в поддержку Палестины. Леворадикальный политик из партии «Непокоренная Франция» сказал, что «французские дипломаты должны оказать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы тот запретил израильский флаг и гимн, как это сделано в отношении России». «Пришло время покончить с двойными стандартами», — сказал однопартиец Жан-Люка Меланшона, которого прочат на пост нового премьер-министра Франции.

Сразу после этого пошли разговоры, что израильская делегация в Париже нуждается в усиленной охране, поскольку вероятность повторения теракта 1972 года как никогда высока. «Я распорядился, чтобы спецназ дежурил с первой секунды прибытия израильской делегации во Францию и до ее отъезда, а также охранял израильских спортсменов, арбитров и официальных лиц, — заявил и. о. министра внутренних дел Франции Жеральд Дарманен. — Важно дать понять израильтянам, как и другим делегациям, для которых сохраняется повышенный уровень угрозы, что им здесь рады».

Многие израильские спортсмены в последние месяцы получали сообщения с угрозами по электронной почте и в соцсетях. Поэтому безопасность делегации из этой страны также будет обеспечивать агентство безопасности Израиля — по сравнению с Играми в Токио бюджет на операции этой структуры в Париже увеличился вдвое. Израильские секьюрити вооружены и работают в тесном контакте с французскими спецслужбами и парижской полицией. Под усиленной охраной будет находиться более сотни израильских спортсменов и членов делегации, хотя не все они будут иметь личного телохранителя.

Фото Global Look Press

Высокий уровень антисемитизма

Израильская команда заявляет, что планирует участвовать в Играх в обычном режиме и не пропустит ни одного мероприятия из-за антисемитизма и антиизраильских настроений в Париже. Свидетельством последних считают недавний арест двух подростков с исламистскими взглядами, которые планировали нападения на израильских спортсменов, а также совершили в пригороде столицы групповое изнасилование 12-летней еврейской девочки. Также полиция арестовала мужчину с радикальными взглядами, который совершил нападение с ножом на водителя такси, выкрикивая при этом антиизраильские лозунги.

Пропалестинские активисты во Франции и сопредельных странах, а также официальные представители Олимпийского комитета Палестины призывают лишить израильских спортсменов права выступать под своим флагом из-за ущерба, который нанесла спорту операция Израиля в секторе Газа. Однако МОК и западные политики на данные требования не реагируют, заявляя, что действия израильской армии являются оборонительными и не нарушают Олимпийской хартии. Тем не менее вероятность нападений на израильтян во время соревнований и в Олимпийской деревне очень высока.

Фото AFP

«Угроза может исходить откуда угодно. Нет никаких сомнений, что опасность существует, — заявил представитель израильских спецслужб. — Это может быть ХАМАС или другие организации, за которыми стоит Иран. Франция также вызывает особое беспокойство из-за высокого уровня антисемитизма в этой стране». В ходе подготовки к Играм различные вооруженные группировки неоднократно грозили повторить в Париже «мюнхенскую резню 1972 года». Но даже если глобальные нападения удастся предотвратить, стычки на бытовом уровне во время Игр кажутся неизбежными, и задача спецслужб — не дать перерасти им в большой конфликт.

По информации газеты Le Monde, помимо Израиля, спецназ и агенты в штатском будут охранять делегацию Украины. О специальных мерах безопасности в отношении спортсменов из России и Белоруссии пока не сообщается. Хотя ранее именно якобы существующие угрозы нападения на наших атлетов были причинами запрета выступления россиян и белорусов за границей. Израильтяне после начала нового витка напряженности на Ближнем Востоке продолжали выступать на международных стартах в прежнем режиме.