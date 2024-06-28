Нгапет, Вембаньяма и Мбаппе пугают болельщиков сменой власти во Франции. Спорт захлестнула политика

Выборы во французский парламент выдавили из новостной повестки Олимпиаду.

Важное социальное явление последних лет в Европе — правый поворот во взглядах избирателей. Во многих странах Евросоюза к власти пришли националистические силы, целая правая коалиция образовалась в Европарламенте. Остро вопрос стоит во Франции — от страны на недавних выборах в законодательный орган ЕС значительная часть мандатов ушла «Национальному объединению». Совсем скоро во Франции внеочередные выборы в парламент страны, и, по оценкам наблюдателей, шансы у партии Марин Ле Пен получить большинство крайне высокие. Подобный исход пугает некоторых французов, но в особенности остро на ситуацию реагируют спортсмены. Ведь звезды французского спорта зачастую мигранты из бывших французских колоний или их потомки, с которыми «Национальное объединение» собирается бороться.

Волейболист Нгапет предлагает отложить выборы

Эрвин Нгапет давно не показывал себя как волейболист, однако решил проявить себя иначе — как публичный спикер. К высказываниям звезд французского спорта накануне выборов в парламент мы уже привыкли, однако позиция Нгапета более радикальная. Он призывает не просто объединиться против «Национального объединения» Марин Ле Пен. По его мнению, учитывая риски для демократии, будет нормальным решением... отменить выборы и запретить популярную в стране партию с долгой историей и обширным числом сторонников. «Франция, которую я люблю, — это Франция, где все смешаны друг с другом. Лучший пример — наша национальная команда по волейболу. Мы все разные, но собираемся вместе под трехцветным флагом и доставляем радость всем, кто считает себя французом», — сказал олимпийский чемпион агентству AFP.

Первый тур досрочных выборов в нижнюю палату парламента Пятой республики пройдет в ближайшее воскресенье, и повод для тревоги у Нгапета объясним. Основная борьба за места в парламенте развернется между правым «Национальным объединением» Ле Пен, коалицией «Новый народный фронт», созданной из ряда левых партий для участия в предстоящих выборах, и альянсом партий, в который входит «Возрождение» президента Эммануэля Макрона. Согласно опросу французской компании Elabe, партии могут получить 36%, 27% и 20% голосов соответственно. Ключевой пункт в программе «Национального объединения» — ограничение иммиграции. В том числе партия предлагает лишить гражданства детей, которые родились и растут во Франции, если их родители имеют иностранное гражданство. Среди других обещаний — запрет лицам с двойным гражданством занимать ключевые посты. Отец Эрвина родился в Камеруне и сохранил гражданство африканской страны, поэтому подобные инициативы — удар напрямую по волейбольной звезде.

Килиан Мбаппе. Фото AFP

Агитация Мбаппе заставила радикалов отвернуться от сборной

Нгапет — не единственный французский спортсмен с иммигрантскими корнями, поэтому о важности предстоящих выборов говорят и баскетболист Виктор Вембаньяма, и футболисты Килиан Мбаппе и Маркус Тюрам. Последние вовсе используют как трибуну для своих выступлений Евро-2024. В колонке для L'Equipe выступила практически вся команда Дидье Дешама, но отдельной строкой, конечно, смотрятся слова капитана. «Я призываю молодых людей пойти и проголосовать за свое будущее. Мы видим, что к власти хотят прийти крайние силы, но наше будущее в наших собственных руках, у нас есть возможность выбирать, какой мы хотим видеть свою страну», — сказал Мбаппе перед первым матчем сборной Франции на ЧЕ в Германии. К слову, в это межсезонье Килиан сделал для себя другой важный выбор и решил играть за испанский «Реал», за что также получил порцию критики от патриотов.

Порой складывается впечатление, что общественная дискуссия вокруг темы ограничения миграции сместила фокус со спортивного праздника. В соцсетях даже появились инициативы бойкотировать матчи «Трехцветных», так как в составе сборной слишком много игроков, чье происхождение, по мнению сторонников партии Ле Пен, вызывает вопросы. Тема выборов оттеснила и историю с подготовкой к Олимпиаде-2024, на что даже успела пожаловаться мэр Парижа Анн Идальго. Впрочем, и в истории с Играми в столице успел вспыхнуть расистский скандал. Открывать Олимпиаду доверили певице с африканскими корнями Аи Накамуре, и депутаты правого толка восприняли это негативно. Депутат из правой республиканской партии Жерар Ларше, например, критиковал Накамуру за плохой французский и заявил, что ее сленговая речь негативно влияет на молодежь, а сама тематика ее выступлений не соответствует «истинному духу Франции». Правда, в чем конкретно заключается этот истинный дух, сенатор не пояснил.

Селин Дион. Фото Global Look Press

Тема миграции — болезненная для французского спорта

«Когда Мбаппе и другие ребята забивают голы — для людей они французы, гордость нации. Но когда эти же люди допускают ошибки и проигрывают — в их сторону слышны призывы вернуться туда, откуда родом их родители. Разве мы можем говорить о единой нации?» — ответил критиковавшему Накамуру Ларше футболист Тюрам, который и сам родился в Гваделупе, заморском департаменте Франции. Впрочем, оргкомитет Парижа-2024 решил подстраховаться и пригласил на открытие и признанную франкоязычную звезду Селин Дион. Впрочем, для истинных сторонников «духа Франции» и ее кандидатура будет недостаточно французская, ведь Селин родилась в канадском Квебеке, на Евровидении представляла Швейцарию, а в Париж недавно приезжала будто бы ради концертов и наградных церемоний, а не для подписания контракта с оргкомитетом Парижа-2024. Понятно, что музыка должна быть вне границ, но чем, по сути, Дион отличается от Накамуры?

Немного успокоиться всех призвал баскетболист «Филадельфии» Николя Батюм. Он призвал уважать выбор каждого и призывает к главному — прийти на выборы и отдать свой голос. «Не буду судить за всех и каждого, тем более что я сам давно уже не живу во Франции на постоянной основе. Но я уверен, что каждый должен сформировать свое собственное мнение о том, что, по его мнению, полезно для страны, и выполнить свой гражданский долг», — продолжил Батум. Хоть «Национальное объединение» и формально отказалось от самых радикальных лозунгов времен ее основателя Жан-Мари Ле Пена, от главных своих идеалов, а именно борьбы за французскую нацию, она не отречется. Пусть даже молодой 28-летний политик Жордан Барделла, возглавивший список на перевыборах, и пытается представить себя как сторонника умеренных идей, объединить страну партия Ле Пен пока что не в состоянии.

Впрочем, не удается между собой договориться и левым силам с коалицией действующего президента Франции Макрона. Так что, судя по всему, жаркие споры в Пятой республике будут продолжаться как до выборов, так и после, и еще найдут свое отражение в спорте. Ведь кто бы что ни говорил, достаточно одной только фотографии сборной Франции по футболу, волейболу или баскетболу, чтобы понять — насколько это сегодня многонациональная страна. И далеко не все видят в этом одни только плюсы.