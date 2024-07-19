Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 20:30

Российские зрители все-таки смогут легально посмотреть Олимпиаду в Париже. Но не по ТВ

МОК будет транслировать Олимпиаду-2024 для россиян на официальном сайте
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Олимпийские кольца в Париже
Российские зрители смогут следить за событиями на Олимпиаде в Париже.
Фото Reuters
Трансляции соревнований будут доступны на сайте МОК.

До Олимпиады в Париже остается неделя. Можно сказать, что даже меньше, ведь еще до церемонии открытия пройдет ряд предварительных соревнований 24 и 25 июля. И вот когда казалось, что легальных способов посмотреть Игры и поболеть за 15 наших нейтральных атлетов у российских зрителей нет и не будет, МОК дал такую возможность. Трансляция Олимпиады на территории России должна быть доступна на сайте организации.

Россиянам — можно, белорусам — нет

Соответствующая информация появилась на сайте МОК в разделе «Где смотреть Олимпиаду в Париже». Список доступных вариантов предваряет небольшой текст: «Смотрите Олимпиаду от церемонии открытия до потрясающих празднований спортсменов со всего мира. Вы сможете наблюдать за каждым моментом Олимпийских игр в Париже 2024 года в прямом эфире, благодаря официальным владельцам олимпийских медиаправ. Они донесут до вас все волнение и драматизм Олимпийских игр в прямом эфире и по запросу с наиболее полными, актуальными и индивидуальными предложениями, где бы вы ни находились».

Даниил Медведев, Евгений Тихонцов. Белорусы опередили Россию на Олимпиаде. Игры начнутся при счете 16:15

Дальше идет перечень стран, где рядом с каждой стоят доступные легальные варианты для просмотра. Если долистать список до России, то можно увидеть, что в интернете (Web) посмотреть Игры можно на сайте Olympics.com.

Также ниже стоит еще один вариант для просмотра — «Telesport», а рядом аббревиатура TBC, что означает «to be confirmed» (подлежит подтверждению). Дело в том, что официально digital-правами на трансляции Олимпиады владеет «Телеспорт Груп». Обычно они перепродают их другим, но в этот раз желающих не нашлось или пока не нашлось.

Интересно, что в Белоруссии нет опции, чтобы посмотреть Игры на сайте Международного олимпийского комитета. Рядом с названием страны в списке стоит только владелец ТВ-прав «Warner Bros. Discovery», но покупать их белорусские каналы не собираются. Поэтому там также стоят три буквы TBC. Вариант легального просмотра в интернете (Web) вообще отсутствует.

Олимпийские кольца на Эйфелевой башне в Париже
Фото AFP

МОК против пиратов

Однако далеко не факт, что большинство российских зрителей выберет вариант просмотра на сайте МОК. Последние два года у нас, например, нельзя легально посмотреть чемпионат Англии по футболу, теннисные турниры ATP и WTA и ряд других соревнований. Болельщики уже привыкли смотреть трансляции пиратским способом, хотя это и незаконно. Сейчас в соцсетях можно найти несколько групп, которые обещают показ соревнований из Парижа. Вероятно, какие-то из таких олимпийских трансляций, особенно с участием наших нейтралов, можно будет увидеть с русскими комментариями. На сайте же МОК в легальном показе появление русскоговорящего комментатора, да еще и переживающего за наших спортсменов, маловероятно.

Париж готовится к&nbsp;открытию Олимпийских игр-2024. Речное шествие, 320 тысяч зрителей, закрытые аэропорты. Подробности церемонии открытия Олимпиады в Париже

По ТВ показа вроде бы не будет. По крайней мере, главные федеральные телеканалы «Первый» и «Россия-1» от покупки прав на трансляцию отказались. Таким образом, впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут у нас по телевизору. Последний подобный случай был в 1984 году, когда СССР бойкотировал летние Игры в Лос-Анджелесе.

Однако до сих пор ходят инсайды, что показ может организовать «Матч». В начале июня РБК, ссылаясь на замгенпродюсера телеканала Дмитрия Рыжкова, сообщил, что правообладателю отправили предложение о покупке прав на трансляцию Олимпиады, но решения на тот момент не было. Вот только после случились отказы от участия в Играх борцов и дзюдоистов, которые сыграли не на пользу ТВ-сделке.

Логотип Олимпийских игр в Париже
Фото AFP

Реакция

То, что Игры в Париже не покажут в России, многие спортивные общественные деятели встретили с одобрением. Например, этому факту порадовалась глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. «Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада», — сообщила она «РИА Новости».

Российское телевидение не&nbsp;покажет Олимпиаду-2024 в&nbsp;Париже. «Не стал бы смотреть Олимпиаду, даже если бы ее показывали». В России спорят о телебойкоте Парижа-2024

Мнений в противовес оказалось меньше. Среди тех, кто считал это ошибкой, была Татьяна Тарасова. Новость о том, что трансляции должны стать доступны на сайте МОК, ее успокоила. «Это прекрасно. Слава богу! Я довольна. Вообще не поняла, почему мы не должны смотреть Олимпийские игры. Даже если не участвуем, смотреть должны. Не показывать Олимпиаду на российских каналах — решение не самое лучшее для российского народа, который очень любит спорт и спорт высших достижений. Это ужасно, что у нас по телевидению не покажут Олимпийские игры», — сказала заслуженный тренер СССР в разговоре с «СЭ».

Собирается смотреть Игры и бывший президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов. Об этом он рассказал «СЭ»: «По возможности нужно смотреть. Спорт есть спорт. Спорт вне политики. Я буду смотреть. Все это интересно. Тем более там в Париже 100 лет назад создавалась ФИДЕ. В 1995-м меня президентом ФИДЕ тоже в Париже избрали. Пусть телеканалы сами решают, показывать или нет. Есть и другие возможности посмотреть. Будем болеть. Это все равно наши спортсмены. Даже те, кто за другие страны выступают».

Комментатор Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Настраивается на Олимпиаду и комментатор Дмитрий Губерниев. «Я буду с удовольствием смотреть Олимпиаду в Париже на сайте МОК и болеть за наших спортсменов! Кто со мной?» — написал он в соцсетях.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе: теннисисты, велогонщики, гребцы, пловец и батутистка.

Олимпиада
1
5
Читайте также
Знаменосцем сборной Германии на Олимпиаде может стать темнокожий баскетболист
Российские телеканалы не будут показывать Олимпиаду в Париже
Лукашенко раскритиковал отсутствие адекватной реакции на последствия бури
Соболев боится Жозе, Зобнин намекнул на уход Александра. Что происходит в «Спартаке»
В Пермском крае подросток изнасиловал и утопил несовершеннолетнюю
Такер Карлсон рассказал о личной беседе с Путиным после интервью
Популярное видео
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 9
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Котов объяснил, почему решил принять участие в Олимпиаде
Коротышкин: «Олимпиада под угрозой срыва из-за миграционной политики Франции»
Коротышкин: «Сейчас на Олимпиаде каждая собака пытается кричать свои лозунги»
Вяльбе — о показе Олимпиады в России: «Наших нет, что там смотреть?»
Лайшев о разрешении украинским спортсменам не приветствовать россиян: «Не надо обращать внимание»
Лайшев о показе Олимпиады на сайте МОК: «Не нужна нам она, не будем ее смотреть без россиян!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Украинцам разрешили не пожимать руки россиянам на Олимпиаде. Этот жест назван «провокацией»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости