Российские зрители все-таки смогут легально посмотреть Олимпиаду в Париже. Но не по ТВ

Трансляции соревнований будут доступны на сайте МОК.

До Олимпиады в Париже остается неделя. Можно сказать, что даже меньше, ведь еще до церемонии открытия пройдет ряд предварительных соревнований 24 и 25 июля. И вот когда казалось, что легальных способов посмотреть Игры и поболеть за 15 наших нейтральных атлетов у российских зрителей нет и не будет, МОК дал такую возможность. Трансляция Олимпиады на территории России должна быть доступна на сайте организации.

Россиянам — можно, белорусам — нет

Соответствующая информация появилась на сайте МОК в разделе «Где смотреть Олимпиаду в Париже». Список доступных вариантов предваряет небольшой текст: «Смотрите Олимпиаду от церемонии открытия до потрясающих празднований спортсменов со всего мира. Вы сможете наблюдать за каждым моментом Олимпийских игр в Париже 2024 года в прямом эфире, благодаря официальным владельцам олимпийских медиаправ. Они донесут до вас все волнение и драматизм Олимпийских игр в прямом эфире и по запросу с наиболее полными, актуальными и индивидуальными предложениями, где бы вы ни находились».

Дальше идет перечень стран, где рядом с каждой стоят доступные легальные варианты для просмотра. Если долистать список до России, то можно увидеть, что в интернете (Web) посмотреть Игры можно на сайте Olympics.com.

Также ниже стоит еще один вариант для просмотра — «Telesport», а рядом аббревиатура TBC, что означает «to be confirmed» (подлежит подтверждению). Дело в том, что официально digital-правами на трансляции Олимпиады владеет «Телеспорт Груп». Обычно они перепродают их другим, но в этот раз желающих не нашлось или пока не нашлось.

Интересно, что в Белоруссии нет опции, чтобы посмотреть Игры на сайте Международного олимпийского комитета. Рядом с названием страны в списке стоит только владелец ТВ-прав «Warner Bros. Discovery», но покупать их белорусские каналы не собираются. Поэтому там также стоят три буквы TBC. Вариант легального просмотра в интернете (Web) вообще отсутствует.

Фото AFP

МОК против пиратов

Однако далеко не факт, что большинство российских зрителей выберет вариант просмотра на сайте МОК. Последние два года у нас, например, нельзя легально посмотреть чемпионат Англии по футболу, теннисные турниры ATP и WTA и ряд других соревнований. Болельщики уже привыкли смотреть трансляции пиратским способом, хотя это и незаконно. Сейчас в соцсетях можно найти несколько групп, которые обещают показ соревнований из Парижа. Вероятно, какие-то из таких олимпийских трансляций, особенно с участием наших нейтралов, можно будет увидеть с русскими комментариями. На сайте же МОК в легальном показе появление русскоговорящего комментатора, да еще и переживающего за наших спортсменов, маловероятно.

По ТВ показа вроде бы не будет. По крайней мере, главные федеральные телеканалы «Первый» и «Россия-1» от покупки прав на трансляцию отказались. Таким образом, впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут у нас по телевизору. Последний подобный случай был в 1984 году, когда СССР бойкотировал летние Игры в Лос-Анджелесе.

Однако до сих пор ходят инсайды, что показ может организовать «Матч». В начале июня РБК, ссылаясь на замгенпродюсера телеканала Дмитрия Рыжкова, сообщил, что правообладателю отправили предложение о покупке прав на трансляцию Олимпиады, но решения на тот момент не было. Вот только после случились отказы от участия в Играх борцов и дзюдоистов, которые сыграли не на пользу ТВ-сделке.

Фото AFP

Реакция

То, что Игры в Париже не покажут в России, многие спортивные общественные деятели встретили с одобрением. Например, этому факту порадовалась глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе. «Я так рада, что мы отказались от показа Олимпийских игр в Париже. Мне кажется, что это будет какое-то убожество, а не Олимпиада», — сообщила она «РИА Новости».

Мнений в противовес оказалось меньше. Среди тех, кто считал это ошибкой, была Татьяна Тарасова. Новость о том, что трансляции должны стать доступны на сайте МОК, ее успокоила. «Это прекрасно. Слава богу! Я довольна. Вообще не поняла, почему мы не должны смотреть Олимпийские игры. Даже если не участвуем, смотреть должны. Не показывать Олимпиаду на российских каналах — решение не самое лучшее для российского народа, который очень любит спорт и спорт высших достижений. Это ужасно, что у нас по телевидению не покажут Олимпийские игры», — сказала заслуженный тренер СССР в разговоре с «СЭ».

Собирается смотреть Игры и бывший президент Международной федерации шахмат Кирсан Илюмжинов. Об этом он рассказал «СЭ»: «По возможности нужно смотреть. Спорт есть спорт. Спорт вне политики. Я буду смотреть. Все это интересно. Тем более там в Париже 100 лет назад создавалась ФИДЕ. В 1995-м меня президентом ФИДЕ тоже в Париже избрали. Пусть телеканалы сами решают, показывать или нет. Есть и другие возможности посмотреть. Будем болеть. Это все равно наши спортсмены. Даже те, кто за другие страны выступают».

Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Настраивается на Олимпиаду и комментатор Дмитрий Губерниев. «Я буду с удовольствием смотреть Олимпиаду в Париже на сайте МОК и болеть за наших спортсменов! Кто со мной?» — написал он в соцсетях.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа. На Олимпиаде выступят 15 российских спортсменов в нейтральном статусе: теннисисты, велогонщики, гребцы, пловец и батутистка.