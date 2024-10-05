Футзал и пляжный футбол войдут в программу Олимпиады? С таким предложением выступит ФИФА

Футзал и пляжный футбол могут войти в программу Олимпийских игр

Организация планирует обратиться в МОК.

Из всех видов спорта, находящихся в настоящее время под эгидой ФИФА, только футбол входит в олимпийскую программу. Однако в организации решили изменить это и расширить свое присутствие на Играх.

Что предлагает ФИФА

В стратегии до 2027 года организация планирует предложить Международному олимпийскому комитету (МОК) включить футзал и пляжный футбол в список видов спорта, представленных на Играх.

«Учитывая уровень участия во всем мире, ФИФА также предложит, чтобы и футзал, и пляжный футбол рассматривались как отдельные футбольные дисциплины на Олимпиадах в будущем», — сообщает Globo Esporte.

Кроме того, ФИФА настаивает на увеличении количества команд в женском футбольном турнире с 12 до 16, чтобы сравняться с количеством мужских сборных.

Михаил Лихачев. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Футзал и «пляжку» давно ждут на Играх

ФИФА уже много лет добивается включения двух этих дисциплин в программу Олимпиады. На Играх в Рио-де-Жанейро (2016), Токио (2020) и Париже (2024) им не удалось осуществить задуманное.

«Наш вид идеально вписывается в программу Олимпиады и по формату, и по зрелищности, и по конкурентоспособности. А также потому, что турнир по большому футболу на Олимпиаде не вызывает такого интереса, как на чемпионатах мира и Европы», — рассказывал ТАСС главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев.

ФИФА взяла под свой контроль футзал в 1980-х годах. В 1989 году состоялся первый чемпионат мира по этому виду спорта под эгидой организации. Пляжный футбол перешел под контроль организации значительно позже — в 2005-м.

Бразилия является 15-кратным чемпионом мира по «пляжке» (под эгидой Beach Soccer Worldwide — 9, ФИФА — 6), выиграв свой шестой титул в этом году в ОАЭ, и пятикратным чемпионом мира по футзалу.

Когда станет известно о решении

Окончательное решение о предлагаемых изменениях должен рассмотреть МОК. Когда это произойдет — пока неизвестно. Вероятно, этот вопрос будет рассмотрен уже новым главой олимпийского движения, выборы которого состоятся в марте 2025 года.

Ранее исполком МОК уже утвердил включение в программу Игр-2028 в Лос-Анджелесе крикета, бейсбола, софтбола, лакросса, сквоша и флаг-футбола. Последние два вида дебютируют на Олимпиаде.