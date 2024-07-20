Почему Исинбаева покидает МОК? На спортивном Олимпе скоро не останется россиян

Рекордсменка мира по прыжкам с шестом завершает свой срок работы в комиссии спортсменов.

Елена Исинбаева покинет комиссию спортсменов МОК после окончания Игр в Париже в рамках плановой ротации. Восьмилетний срок работы нашей чемпионки, определенный в 2016 году, подходит к концу. После этого знаменитая прыгунья с шестом получит малозначимый титул «почетный член МОК», и в международном комитете остается всего один человек с российским паспортом — Шамиль Тарпищев. Получить постоянное или даже временное место в МОК россиянам сейчас крайне сложно. Что касается Исинбаевой, то она в последние годы разорвала связи с Россией и практически не участвовала в олимпийском движении.

Нереализованные амбиции

Комиссия спортсменов была создана еще в 1981-м году, а в 2000-м в результате антикоррупционных реформ было решено разрешить ее членам работать в МОК, но не на постоянной основе, а временно — максимум на восемь лет. В комиссии трудятся 23 человека, 16 из них выбирают спортсмены-олимпийцы в результате тайного голосования. Каждые Игры происходит замена четырех «комиссаров». На этот раз вместе с Исинбаевой уходят в отставку венгерский пловец Даниэль Дьюрт, немецкая фехтовальщица Бритта Хайдеманн и корейский теннисист Ю Сын Мина. Среди кандидатов на замену россиян ожидаемо нет. К тому же наш национальный олимпийский комитет официально лишен признания по политическим причинам.

Главная задача комиссии спортсменов МОК — доносить до олимпийского движения голос главных действующих лиц спорта. Они как бы должны составлять противовес функционерам и нуворишам, которые в конце XX века загнали организацию в очень серьезный кризис. «Я буду активным членом комиссии МОК. По отношению к России была допущена несправедливость (речь о недопуске легкоатлетической сборной РФ к участию в Олимпиаде из-за обвинения в применении допинга — прим. «СЭ»), и я буду делать все, чтобы в будущем избежать такой ситуации. При мне такое не может и не должно повториться», — говорила Исинбаева после своего избрания в 2016 году.

Приход Елены в МОК случился на волне громкого скандала после доклада Макларена. Ради Олимпиады-2016 знаменитая легкоатлетка возобновила карьеру после рождения ребенка в 2014 году, однако жесткая позиция международной федерации не позволила ей выйти на старт. Эмоции по этому поводу вылились в знаменитое выступление шестовички со слезами на приеме у Президента России. После этого Исинбаева все равно поехала в Рио, но в качестве кандидата в комиссию спортсменов. В итоге вышел казус — не допущенный до Игр спортсмен в то же время стал членом МОК. Впрочем, реализовать амбиции на ниве спортивного функционера рекордсменке мира не удалось.

Елена Исинбаева. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Не состояла и не создаю

В 2017 году Исинбаева попыталась возглавить наблюдательный совет РУСАДА, но столкнулась с бешенным сопротивлением ВАДА. Вскоре после этого Елена ушла в декрет и уменьшила свою общественную активность. В 2021 году двукратная олимпийская чемпионка попыталась вернуться на орбиту спортивной политики, выдвинувшись на пост председателя комиссии спортсменов МОК, однако уступила в голосовании финке Эмме Терхо. Кстати, последняя жаловалась, что россиянка в работе комиссии практически не участвует. В Олимпийском комитете России, куда Елена входила благодаря своей должности в МОК, также отмечали, что давно не видели Исинбаеву на своих заседаниях.

В России у звездной легкоатлетки был свой благотворительный фонд, однако он практически прекратил свою деятельность в 2022 году. Почему — стало понятно после того, как на волне гонений в отношении россиян МОК устроил проверку политической нейтральности наших граждан, задействованных в олимпийском движении. Исинбаева эту проверку прошла, несмотря на то, что даже после завершения карьеры сохраняла связи с ЦСКА и имела воинское звание. По итогам проверки бывшая спортсменка опубликовала в соцсетях неоднозначный комментарий, в котором заявила следующее: «Я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ. Так же как никогда не была депутатом Госдумы или членом какой-либо партии».

Тут же выяснилось, что Исинбаева вместе с семьей в 2022 году покинула России и проживает на Канарских островах. Все эти обстоятельства вызвали гнев у части болельщиков. Некоторые из них назвали Елену предательницей и потребовали отозвать из МОК. Однако последнее было невозможно, поскольку по традиции члены международного комитета не считаются представителями какой-либо нации, а наоборот — представляют МОК в своей стране. В общем, знаменитая шестовичка доработала свой срок до конца. Хотя особого смысла в этом не было: никакими яркими действиям она не отметилась, изначальных целей прихода в спортивную политику не выполнила.

Отставка Исинбаевой знаменует сокращения численности граждан России в МОК до минимума. Теперь в этой организации остается только один россиянин — Шамиль Тарпищев, избранный постоянным членом в 1996 году, в период своей работы председателем Госкомспорта РФ. Наш соотечественник Виталий Смирнов покинул МОК по возрасту в 2015 году, пловец Александр Попов — в 2016 (после завершения срока в комиссии спортсменов), бывший глава ОКР Александр Жуков тоже трудился в этой организации на временной основе с 2013 по 2018 годы. В 2028-м, когда Тарпищеву исполнится 80 лет, в главном олимпийском органе не останется ни одного россиянина.