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«Я хочу помочь российским спортсменам. Но их нельзя было пускать на Олимпиаду». Гашек опять сказал что-то странное

Гашек заявил, что хочет помочь россиянам вернуться на международную арену
Отдел хоккея «СЭ»
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Хоккеист Доминик Гашек
Доминик Гашек.
Фото Getty Images
Чешский хоккеист-политик уже противоречит сам себе.

Знаменитый хоккейный вратарь Доминик Гашек — один из главных критиков России среди спортсменов в последние пару лет, неудивительно, что в чешских и других СМИ его постоянно спрашивают на эту тему. На этот раз он ответил на вопросы об участии россиян в Олимпиаде изданию idnes.cz. И сказал довольно странные вещи.

С одной стороны, Гашек вновь высказался за полное отстранение наших спортсменов от соревнований.

— К сожалению, на Олимпиаде их было 15 человек. Олимпийский комитет Чехии сделал слишком мало, чтобы помешать их участию. Да, они не представляли Россию, но они ее граждане, все знают, откуда они. Не имеет значения, в какой форме он выступал и играл ли гимн страны, — сказал Гашек. Здесь ничего нового, подобные цитаты можно было увидеть уже много раз в последнее время.

Доминик Гашек. «Ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях». Гашек снова атакует Россию

Но при этом чех неожиданно заявил, что «хочет помочь российским спортсменам». Правда, вряд ли кто-то понял, что он имел в виду.

— Я борюсь не против них, а против системы и правил, которые нужно поменять. Я хочу помочь российским спортсменам. Хочу помочь им вернуться назад на соревнования, но для этого нужно сделать очень многое. Предлагаю свою помощь спортивным федерациям, МОК и НХЛ. Это важно, — отметил Гашек.

Чем именно он хочет помочь, пока непонятно — кажется, чешский вратарь слегка запутался в том, что хочет сделать.

Доминик Гашек
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