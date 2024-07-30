Интервью комментатора о соревнованиях в Париже и российском спорте.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился мнением об Олимпиаде в Париже, обсудил выступления наших спортсменов, объяснил, почему считает Россию неспортивной страной, высказался о проблемах с экологией, раскрыл подробности своего интервью для New York Times и рассказал о своем пребывании в Вологде.

Мы постоянно пытаемся куда-то влезть, вместо того чтобы заниматься делом дома

— Какие общие впечатления от Олимпиады?

— Мое отношение не изменилось: наконец-то полные трибуны, невероятная движуха, драма, кровь, слезы, радость. Великолепная, честная игра от фехтовальщика из Кореи, который помог подняться противнику в финале с саблей, имея шанс на золотой укол. Это великолепный олимпийский дух, фейр-плей. Потрясающие финалы пловцов, просто невероятные. Люди соскучились по полным трибунам, и Олимпиада с соревновательной точки зрения — прекрасна. Про остальное вы знаете.

— Насколько эта Олимпиада заряжает вас позитивом?

— Меня лично она заряжает с точки зрения того, что я восхищаюсь великолепными спортсменами экстра-класса со всего мира. И очень рад, что хоть 15 человек наших, но все-таки на этой Олимпиаде выступают. По-прежнему желаю им всяческих удач и посылаю лучи поддержки. Их, правда, осталось уже поменьше, но тем не менее.

— Многие наши депутаты говорят, что эта Олимпиада может провалиться.

— Депутатам виднее. Они же профессионалы, они за всем успевают следить — большие молодцы. Со спортивной точки зрения Олимпиада вряд ли провалится. А за всем остальным — это к депутатам.

— Как на Олимпиаду повлияет ситуация с рекой Сеной?

— Мне совершенно *** на Сену, понимаете? Меня гораздо больше волнуют речки в Российской Федерации. Давайте оставим Сену французам. Надо заниматься родной страной, нашими водоемами и поменьше думать о том, что там в Сене.

— Почему вам не нравятся околоспортивные разговоры вокруг Сены?

— Потому что я люблю свою страну, а французы — свою. Парижане любят свой город и Сену. Пусть каждый будет решать свои проблемы. Не так ли? А замыливать наши проблемы тем, что происходит у них — это путь в тупик. Тем более у нас пловцов в открытой воде нет. Ну и какая нам на хрен разница, какая в Сене вода? Мы-то там купаться не будем, правда? Так что пусть оргкомитет Олимпиады с этим разбирается. Меня гораздо больше волнует, например, чистота рек в Вологде. Речки здесь не идеальные, мягко говоря.

— А какие там есть проблемы?

— Проблема с реками не в Вологде, у нас в принципе не самые чистые водоемы в стране. И это меня волнует. У нас тут речка течет, вижу ее из окна отеля, она, мягко говоря, не самая чистая. И таких речек на территории Российской Федерации очень много. Не так ли? Вот этой проблемой экологии нам предстоит серьезно заняться. Потому что лето стоит жаркое, а разрешений от Роспотребнадзора на купание не так много.

— Какие видите пути решения?

— Очень простые. Надо заниматься собственной страной активнее: внедрять раздельный сбор мусора, вводить драконовские штрафы, закрывать предприятия, домашние хозяйства, которые сливают всякое говно в наши реки. Наказывать жестко. Согласитесь, частая картина, когда ты идешь где-то по улице, особенно вечером, и из какого-то домовладения стекает ручей говна. Куда? В речку. Почему? Потому.

Камила Валиева на Олимпиаде в Пекине. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Нравится нам или нет, золотые медали у других команд

— У наших фигуристов забрали золото Олимпиады-2022 в командном турнире. Как относитесь к этому решению?

— Это как в истории с Сергеем Владимировичем Михалковым, когда он текст для гимна написал. Кто-то ему говорит: «Текст вы так себе написали». Он ответил: «А слушать будете стоя». Поэтому здесь нравится нам или нет, а золотых медалей у нас нет. Они у других команд. Я по-прежнему считаю, что Камила Валиева по-настоящему выиграла вместе с нашими спортсменами. Но если залезть в протоколы, то мы на третьем месте. Мы, к сожалению, не олимпийские чемпионы, хотя я считаю иначе. Но толку-то чего?

— Канадцы хотят забрать себе нашу бронзу. Не кажется, что это уже слишком?

— Мне кажется. Но здесь остается только перекреститься, если кажется. Только и всего.

— Насколько реальна угроза лишения США проведения Олимпиады в 2028 году?

— Думаю, что вряд ли лишат. Потому что желающих проводить Олимпиаду особо нет. За четыре года не думаю, что кого-то найдут. Хотя сейчас всякое может быть, я ничему не удивлюсь.

— Как думаете, американцы продолжат гнуть свою линию или пойдут навстречу МОК и выполнят их требования?

— Понятия не имею, это надо у них спросить, мне совершенно нет никакого дела до американцев. Наша самая большая ошибка, что мы постоянно пытаемся черти куда влезать на словах. Вместо того чтобы заниматься делом дома.

Евгений Сомов на Олимпиаде в Париже. Фото Reuters

Стране наплевать на плавание. Чтобы оно было более популярным, нужно выступать на международной арене

— Что думаете о выступлении пловца Сомова?

— Выступил не очень, у него был сбой в подготовке, он проплыл ниже своих возможностей. Впереди еще непрофильная дистанция. За финал, конечно, вряд ли будет бороться. В любом случае, человек на Олимпиаде, молодец — желаем удачи. Лишний раз можно погоревать, что Чикунова не там: с таким результатом, как на Кубке России, она была бы на золотом пьедестале, но сейчас уже об этом говорить бессмысленно.

Чикунова великолепна, без всяких сомнений. Жаль, что у основного состава сборной не будет главного старта в сезоне. Если юниоры выступили на Играх БРИКС, вся основа готовилась ехать на Игры дружбы, а их не будет. Поэтому люди еще не вышли на пик формы, а получается, что пловцы сейчас у разбитого корыта.

Я знаю, что многие сожалеют, что не получили нейтральный статус. Но ложка дорога к обеду, как говорят на Руси. Что касается Чикуновой, вспомните, какое количество пабликов ей восхищалось: молодец, что она не едет на Олимпиаду. Кто-нибудь написал сейчас о ее результате? Нет. У плавания рейтинги, мягко говоря, средние. Стране, по большому счету, наплевать, что в Екатеринбурге проходил финал Кубка России. Хотя «Матч ТВ» делал все, чтобы эту ситуацию изменить — студия работала, Панкратов комментировал прямые эфиры на основном канале. Вот если бы плавание по своим рейтингам сравнялось с рейтингами футбола, господи, да что там футбола, хотя бы в половинку от рейтингов лыж или треть от биатлона — было бы уже счастье.

— Как сделать плавание более популярным видом спорта в нашей стране?

— Для начала нужно вернуться на международную арену. Сложновато людям объяснить, что в Екатеринбурге творится история. Хотя главная история творится на плавательном турнире в Париже, если брать водные виды, а не в Екатеринбурге, к сожалению.

Александр Большунов на Олимпиаде в Пекине. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

98 процентов россиян не знают Большунова

— Эта Олимпиада не интересна россиянам?

— Во-первых, она интересна, даже несмотря на то что ее не показывают. Если бы ее показывали, интерес был бы другим. Мне как болельщику не хватает трансляций, я бы с удовольствием посмотрел. Что касается различных реакций на происходящее, мы знаем, как у нас часто работает такая рубрика: «Пастернака не читал, но осуждаю». Поэтому ничего страшного нет.

Но, поверьте, существует огромное количество людей в России, кому дорог спорт, олимпийское движение, выступление наших и не наших спортсменов. Кто просто интересуется по-настоящему самым большим спортом, который есть на планете Земля. И глядя на него, мы должны поддерживать свой: организовывать побольше соревнований, поддерживать детско-юношеский спорт, следить, чтобы секции были доступными. А мы вместо этого ищем дерьмо в Сене.

— В своем Telegram-канале вы назвали Россию не совсем спортивной страной, почему вы так считаете?

— Потому что мы спорт не смотрим. Нам наплевать на спортсменов, мы их не знаем и не любим. У нас Александр Большунов в опросе ВЦИОМ набирает 2 процента. Остальные 98 о нем ни разу не слышали. Я даже на различных факультетах журфака задаю вопрос: «Вы можете назвать хоть одного российского спортсмена, чемпиона в лыжной эстафете в Пекине?»

Большунова вспоминают с трудом, а про всех остальных не знают. Что говорить про простых людей? У нас из спортсменов знают только Овечкина, и то процента 3, по-моему. Какой у вас тираж газеты, есть 15 миллионов? Вот когда «Спорт-Экспресс» будет печатать миллионов 15 и еще 45 в интернете читать, вот тогда мы будем спортивной страной.

— За такие слова вас много критикуют, как к этому относитесь?

— Нормально отношусь, если это конструктивная критика. А хейтеры неизменно повышают мою капитализацию.

Дмитрий Губерниев. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Нужно продолжать жить в любимой стране и открывать ее для себя

— Вы сейчас находитесь в Вологде. Как вам город?

— Во-первых, я горжусь тем, что стал членом Федерации лыжных гонок Вологодской области, меня здесь торжественно приняли. Мы пообщались с руководством региона, и после моего скромного замечания начали делать дорогу у роддома на улице Герцена. Плюс ко всему пообещали решить проблему с лыжными гонками. Как раз сейчас собираюсь встретиться с руководством школы, где намечается проблема с трассами, и я очень надеюсь, что мы вместе с и. о. губернатора Филимоновым, человеком очень спортивным и вдумчивым, все проблемы решим.

Команда у него великолепная, понимающая спорт. Поэтому я благодарен за обратную связь, мы в диалоге с лыжниками, департаментом спорта и командой руководителя региона. В городе будет очень много спортивного движа, поэтому очень надеюсь, что в полку вологодских спортсменов прибудет уже в ближайшее время.

— Хотели бы жить в Вологде?

— Вологда прекрасна. Замечательные люди, очень светлые. Много всяких реконструкций в городе. Счастлив, что есть два стадиона с легкоатлетическими дорожками. Вообще Вологда сейчас очень активно развивается: туризм, гостиницы и рестораны. Поэтому нужно продолжать жить в стране моей любимой и открывать ее для себя. И побольше уделять внимания ей, дорогой, а не заниматься словоблудием по поводу того, что там в американских штатах.

— Вологда или Сходня?

— Сходня, естественно.

Дмитрий Губерниев. Фото Мария Успенская

Мне пишут люди из Европы, но там много желтухи и политики

— Недавно вышло ваше интервью с New York Times, почему именно это издание?

— Они на меня вышли, и я счел своим долгом журналиста, гражданина, любителя спорта и просто россиянина донести свою позицию до американского читателя. Считаю, что мне это удалось, спасибо большое изданию. Все, что я хотел сказать, они напечатали.

— Были ли еще какие-то издания?

— Мне периодически пишут люди из Европы, но там характер вопросов не входит в сферу моих интересов. Я спортивный комментатор, остальное мне не хочется обсуждать.

— То есть там больше провокаций и политики?

— Политики, желтухи или еще каких-то там историй.

Александр Абустин