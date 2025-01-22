Олимпийские награды Парижа-2024 пришли в негодность и у экс-россиян. Кошмар продолжается

Спортсмены продолжают возвращать бракованные, но экологические чистые медали.

С Олимпиады в Париже прошло почти полгода, но скандал вокруг медалей Игр не утихает. Спортсмены массово возвращают добытые во Франции награды, и поток жалоб не останавливается. Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, которые стали единственными из россиян, взявшими медали в Париже, к своим серебряным наградам претензий пока не высказывали, но бракованные артефакты достались бывшим нашим спортсменам.

Пять из семи

Почти все, что было завоевано на Играх в Париже, возвращает Азербайджан. Представители этой страны прошлым летом семь раз поднимались на олимпийский пьедестал. Лишь у двух призеров, как сообщает Report.az, к наградам не возникло вопросов. Счастливчиками оказались олимпийский чемпион по дзюдо Хидаят Гейдаров и бронзовый медалист по вольной борьбе Магомедхан Магомедов. Магомедов — бывший российский спортсмен. Он родился в Дагестане, является воспитанником махачкалинской школы «Динамо». Переход в Азербайджан он совершил в 2021-м.

Ранее похожий трансфер совершил другой уроженец Дагестана Гашим Магомедов, выступающий в тхэквондо. Ему с серебряной медалью повезло меньше однофамильца. «На днях я решил взять медаль с собой на учебно-тренировочные сборы в Азербайджане, на случай, если она понадобится для какого-либо мероприятия. Однако, когда достал медаль из футляра, увидел, что качество награды ухудшилось. Я пришел к выводу, что медаль плохого качества», — сообщил Гашим.

Вообще под возврат у Азербайджана попали награды всех достоинств. Золото, добытое в дзюдо, отправил обратно во Францию Зелим Коцоев, который родился в Беслане. Бронза не понравилась борцам Георгию Мешвилдишвили и Хасрату Джафарову. Бракованную серебряную награду получил и боксер кубинского происхождения Альфонсо Домингес. «За последние два месяца медаль стала терять качество и тускнеть. Это очень некачественная медаль. С этим сталкивались и другие спортсмены. Мне бы хотелось вернуть медаль», — заявил Домингес на этой неделе.

История с медалями не добавляет позитива в и так натянутые отношения Франции и Азербайджана. Претензии друг к другу появились у этих стран в 2020 году, когда началась вторая карабахская война. Эммануэль Макрон тогда говорил, что более 300 бойцов «Исламского государства (террористическая организация, запрещена в России) участвует в конфликте на стороне Азербайджана, а также высказывался, что Франция поддерживает в этой войне Армению. Ильхам Алиев потребовал от Макрона извинений, а МИД Азербайджана выражал свое недовольство.

Фото из личного архива Иоханна Бруарда, соцсети

Не все то бронза, что блестит

Тем не менее Азербайджан не единственная страна, чьим спортсменам пришлись не по нраву олимпийские медали Парижа. По данным La Lettre, в МОК по поводу возврата наград обратились более 100 спортсменов. Учитывая процент бракованных медалей в сборной Азербайджана, этих обращений будет еще больше.

Первые жалобы на качество стали поступать еще во время Игр. Тогда несколько спортсменов стали обращать внимание, что медали начинают облезать. Со временем недовольных голосов и фото с обшарпанными наградами появлялось все больше. Французский пловец Иоханн Бруарда снимок своей бронзы сопроводил ироничной надписью «Париж-1924». Медаль спортсмена действительно выглядела так, как будто с момента ее вручения прошло не пять месяцев, а целый век. Больше всего претензий высказывают обладатели бронзы. Всего наград такого достоинства на Играх было разыграно 385 штук.

«И МОК, и Франция несут ответственность за бракованные медали. Если бы это произошло в Индии, весь мир смотрел бы на нас, — заявил анонимный призер Олимпиады из Индии. — К таким вещам нельзя относиться легкомысленно». Искать виновных долго не пришлось. Медали были выпущены Парижским монетным двором. Уже во время Олимпиады директор учреждения Марк Шварц вызвал из отпуска всех руководителей. В результате к концу года были уволены трое важных сотрудников: промышленный директор Жаки Фрехель, руководитель производства Эрик Матте и руководитель отдела качества Элен Жютон.

За дизайн наград отвечал ювелирный дом Сhaumet, принадлежащий компании LVMH. На этой неделе компания открестилась от всех обвинений. «Ответственность лежит исключительно на Парижском монетном дворе и Международном олимпийском комитете», — говорится в заявлении LVMH.

Парижский монетный двор свою вину и не отрицает, что хорошо показывают увольнения сотрудников. Однако выяснилось, что о проблемах с производством знали еще за год до Олимпиады — и ничего не сделали. В октябре 2023-го компания Huawei вернула огромную партию облезших медалей, которые заказывала для вручения своим отличившимся сотрудникам. Всего было возвращено 12 тысяч наград.

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По данным источника, дефекты медалей связаны с недавним запретом в Евросоюзе использования триоксида хрома — токсичного компонента, который входит в состав лаков. Новый лак без вредных веществ не успел пройти все необходимые испытания, но это не помешало нанести его на олимпийские медали. Парижский монетный двор этот инсайд не комментирует, говоря о производственной тайне. Однако до Игр и начавшихся проблем организация с гордостью подчеркивала, что награды были изготовлены из переработанных материалов и экологичным способом.

МОК в январе выступил с заявлением, что все неисправные медали будут заменены в ближайшие дни. Однако, по слухам, найти решение с надежным покрытием наград у Парижского монетного двора до сих пор не получилось. Сроки замены остаются неизвестными, и вряд ли дело ограничится днями и неделями.