Том Круз прыгнул с крыши, Билли Айлиш и Red Hot Chili Peppers пели. В Париже закрылись Олимпийские игры

Передали эстафету в Лос-Анджелес.

В воскресенье, 11 августа, завершились Олимпийские игры в Париже. Вечером на «Стад де Франс» в Сен-Дени прошла церемония закрытия, в которой приняли участие около 9 тысяч спортсменов и 270 артистов. Художественным руководителем мероприятия стал тот же хореограф, что режиссировал церемонию открытия — француз Тома Жолли.

Начало Игр оказалось резонансным: многих зрителей шокировали отдельные образы — Марии-Антуанетты без головы, почти обнаженного и синего бога Диониса, мужчин в женских одеждах, а также мизансцены, напоминающие роспись «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Сейчас от торжества тоже ждали чего-то неординарного, хотя сама церемония закрытия была примерно в два раза короче.

Маршан с огнем

Стартовало мероприятие с небольшого видеоролика, центральной фигурой которого стал самый титулованный атлет Парижа-2024 — пловец Леон Маршан, завоевавший четыре индивидуальных золота и бронзу в эстафете. Он символично забрал олимпийский огонь из сада Тюильри, где в последние недели висел воздушный шар с ним, и понес его на «Стад де Франс».

Леон Маршан с олимпийским огнем. Фото Reuters

Парад спортменов

Затем началась стандартная часть мероприятия: в чаше «Стад де Франс» установили гигантский подиум в виде материков, куда вперемешку вышли флагоносцы своих стран. Следом под светом софитов оказались и остальные атлеты — всего около 9 тысяч из 205 стран. Спортсмены из России, выступавшие в Париже в нейтральном статусе, в церемонии закрытия не участвовали.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 в Париже на «Стад де Франс». Фото Reuters

Финальное награждение

На «Стад де Франс» в этот вечер состоялась заключительная церемония награждения Игр: свои медали получили лучшие в женском марафоне. Золото выиграла Сифан Хассан из Нидерландов, серебро — Тигст Ассефа из Эфиопии, бронзу — Хеллен Обири из Кении.

Тигст Ассефа, Сифан Хассан и Хеллен Обири (слева направо). Фото Reuters

Золотой Путешественник

После этого началась шоу-часть церемонии: за несколько дней до ее старта ходили слухи, что сам Том Круз спустится с крыши «Стад де Франс» на сцену. Он сделал это чуть позже. А сначала под куполом арены появился другой актер в образе Золотого Путешественника.

Золотой Путешественник на церемонии закрытия Олимпиады-2024. Фото AFP

В этой части шоу фигурировали и знакомые зрителям церемонии открытия персонажи — «ассасин» с капюшоном и всадница, плывшая на коне по Сене. Организаторы традиционно отдали дань уважения основателям олимпийского движения — грекам, чей флаг появился на сцене.

Ассасин и Золотой Путешественник на церемонии закрытия Олимпиады-2024. Фото Reuters

Пианист с парящим в воздухе роялем

Украсило церемонию появление швейцарского пианиста Алана Роше, который вместе с оперным певцом Бенжаменом Бернхаймом исполнил композицию «Гимн Аполлону» на рояле, подвешенном в воздухе! Швейцарец с подобным номером уже выступал в разных странах, но столь широкая аудитория увидела его явно впервые. И это выглядело эффектно.

Алан Роше исполняет «Гимн Аполлону» на рояле, подвешенном в воздухе. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Мини-концерт

Шоу продолжилось небольшим музыкальным фестивалем прямо на «Стад де Франс», посреди атлетов появилась другая сцена, на которой выступили французские музыканты Phoenix, Kavinsky, Angele, Air, а также американец Эзра Кениг из группы Vampire Weekend — явная отсылка к переходу от Парижа-2024 к Лос-Анджелесу-2028.

Выступление группы Phoenix на церемонии закрытия Олимпиады-2024. Фото AFP

Шутка Баха

Во время официальной части церемонии президент МОК Томас Бах и председатель оргкомитета Парижа-2024 Тони Эстанге поблагодарили всех за Олимпиаду. Бах позволил себе пошутить, назвав Игры «Сена-сационными», а француз в числе рекордов объявил, что ни одна Олимпиада не видела столько предложений руки и сердца.

Президент МОК Томас Бах выступает с речью на церемонии закрытия Олимпиады-2024. Фото Reuters

Эстафета в Лос-Анджелес и Том Круз

Как и всегда, в конце церемонии закрытия нынешние хозяева передают олимпийскую эстафету будущим. На этот раз все началось с водружения флага США над «Стад де Франс», сразу после чего появился долгожданный гость — Том Круз! Он в стиле франшизы «Миссия невыполнима» спрыгнул с крыши стадиона, забрал олимпийское знамя у американской гимнастки Симоны Байлз, поднимавшей флаг США, сел на мотоцикл и тут же уехал на аэродром. Монтажная склейка — и вот уже Том Круз/Итан Хант прямо на мотоцикле въезжает внутрь грузового самолета...

Том Круз на мотоцикле на церемонии закрытия Олимпиады-2024 в Париже. Фото Reuters

...и через секунду приземляется в Лос-Анджелесе, который уже украшен под Игры: буквы OO на знаменитом знаке Hollywood на Голливудских холмах стилизованы под олимпийские кольца.

Знак Hollywood на Голливудских холмах, стилизованный под олимпийские кольца.

Концерт в Лос-Анджелесе

Том Круз выполнил миссию: олимпийский флаг оказался в Лос-Анджелесе, и там же его встретили другие американские звезды. На сцене на одном из калифорнийских пляжей, украшенной символами LA28, вышла группа Red Hot Chili Peppers — исполнила свой хит «Can't Stop». Но это не все — когда группа Энтони Киддиса закончила выступление, на соседней сцене вдруг появилась американская певица Билли Айлиш, спевшая бэнгер со своего недавнего альбома — «Birds of a Feather».

Билли Айлиш. Фото Скриншот трансляции церемонии закрытия Олимпиады-2024

Но и это не стало финишем: в кадре появилась и звезда парижских Игр, американский рэп-исполнитель Снуп Догг, исполнивший трек «Drop It Like It's Hot», а затем на сцене появился и другой калифорнийский рэпер Доктор Дре — вместе они зачитали хит 2000-х «The Next Episode». Говорят, зрители на «Стад де Франс» были не слишком довольны, что все эти звезды выступили онлайн, а не вживую перед ними.

Доктор Дре и Снуп Догг. Фото Скриншот трансляции церемонии закрытия Олимпиады-2024

Прощание песней Фрэнка Синатры

В завершение церемонии действие вернулось в Париж. Леон Маршан все-таки добрался до стадиона олимпийским огнем, который тут же был торжественно погашен атлетами-звездами последних недель. Игры-2024 официально закрылись!

На прощание выступила французская певица Yseult — она исполнила шлягер Фрэнка Синатры «My way». Подвел черту под церемонией грандиозный салют.

Церемония закрытия Олимпиады-2024 в Париже на «Стад де Франс». Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Добавим, что Паралимпийские игры в Париже начнутся уже 28 августа и пройдут на тех же объектах, что и Олимпиада. Российские спортсмены примут в ней участие в нейтральном статусе.