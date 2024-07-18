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Париж-2024

Сегодня, 21:00

Речное шествие, 320 тысяч зрителей, закрытые аэропорты. Подробности церемония открытия Олимпиады в Париже

26 июля состоится церемония открытия Олимпиады-2024
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Париж готовится к открытию Олимпийских игр-2024.
Фото AFP
Столица Франции готовится к грандиозному мероприятию.

Париж готовится к старту Олимпиады. Игры начнутся 26 июля, и сейчас в самом разгаре финальная подготовка к церемонии открытия. Ее детали держат в секрете, но некоторые подробности вскрываются после репетиций и подготовительных мероприятий. В начале этой недели прошла небольшая репетиция на реке Сене, к более активным пробным пускам приступят с 19 июля, когда приостановят судоходство. Ограничения вводятся в том числе для установки декораций и зонирования маршрута.

«Стад де Франс» в ожидании начала соревнований.
Фото AFP

180 лодок и 240 автобусов

Французская столица готовится к грандиозному мероприятию. Церемонию смогут увидеть больше 320 тысяч зрителей. Парад пройдет по реке Сене, в нем задействуют 180 лодок, каждая делегация будет передвигаться на отдельном судне. До зоны посадки возле Аустерлицкого моста спортсменов из Олимпийской деревни доставят 240 автобусов. Речное движение растянется на шесть километров. Конечная остановка — Йенский мост возле Эйфелевой башни.

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Ответственно французы подошли к украшению маршрута движения. На протяжении лодочного пути установят картины, другие декорации и специальные экраны для трансляции. Заключительная часть церемонии пройдет на площади Трокадеро, куда съедутся 120 приглашенных глав государств. Там же торжественную речь произнесет президент Франции Эммануэль Макрон.

Французская полиция отрабатывает охрану Сены.
Фото AFP

Закрытое небо

Масштабное действие с участием огромной аудитории требует серьезных мер безопасности. За порядком во время церемонии будет следить 45 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Предварительно все люди, прямо или косвенно задействованные в открытие Олимпиады и Паралимпиады, пройдут проверку службы безопасности.

Заграждения вдоль Сены.
Фото AFP

Уже сейчас на улицах Парижа установили специальные ограждения вдоль Сены, которые мешают передвижению жителей. Однако, как признаются местные власти, это вынужденная необходимость для обеспечения безопасности. А еще с 18.30 до полуночи в день церемонии небо в радиусе 150 км над Парижем закроют для гражданских самолетов. Рейсы из местных аэропортов, кроме экстренных служб, не смогут взлетать и производить посадку. Ограничения коснутся и движения поездов. Его приостановят с 16.00.

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Парижская церемония открытия Олимпиады однозначно войдет в историю как самая масштабная в истории Игр. Ее уникальность не только в речном шествии спортсменов, но и в доступности для зрителей, которые смогут увидеть открытие с набережных. Совсем скоро французская столица должна установить мировой рекорд посещаемости церемоний открытия ОИ.

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