Какой будет церемония открытия Олимпиады в Париже. Что о ней известно?

Вместо душного парада на стадионе нас ждет грандиозное шоу на реке.

Олимпиада в Париже стартует уже 26 июля. Первые с 2004 года летние Игры в континентальной Европе пройдут в не самое спокойное время для нашей планеты, тем не менее праздник спорта состоится, пусть и не без нюансов (важнейший из которых — отстранение российской сборной). Французы изо всех сил стараются удивить весь мир и самих себя. Причем начать решили сразу с церемонии открытия. Забудьте наскучивший формат с часовым парадом по главному стадиону. Спортсменов поведут по главной реке столицы Франции — Сене, а площадкой для праздника станет практически целый город.

Впервые с 1930-х церемонию открытия перенесут со стадиона в город

Что собой представляет стандартная церемония открытия Олимпиады? Казалось бы, за долгие годы формат давно уже был отработан до мелочей. Приветственное слово, парад атлетов, выставка достижений страны в разных сферах, совмещенная с кратким экскурсом в историю и местные традиции. Несколько знаковых музыкальных номеров, парад атлетов, растянутый почти на час и завершение эстафеты огня, где на последние этапы приглашают обычно самых знаковых для хозяйки Игр спортсменов. Детали и порядок могут меняться, иногда организаторы удивляют отдельными эпизодами (например, номер с агентом 007 и королевой Елизаветой на открытии Лондона-2012), правда, в итоге все сводится примерно к одному и тому же. Так что качество праздника можно оценить разве что через масштаб и дороговизну реквизита — и здесь пока никто не переплюнул Пекин-2008, даже сами китайцы 14 лет спустя.

И тут французы говорят — стоп. Забудьте формализованные трансляции, которые спасал разве что остроумный комментарий Дмитрия Губерниева. На этот раз официального показа в России не будет, при этом Париж-2024 — редкий повод поискать запись церемонии тем, кто уже давно перестал смотреть подобные околоспортивные шоу. Большинство деталей до сих пор остается в тайне, тем не менее сама идея перенести открытие с легкоатлетического стадиона прямо на набережную Сены смотрится свежо. Много вопросов вызывала безопасность такой затеи, однако 26 июля почти 6000 атлетов со всего мира (за исключением нейтральных спортсменов из России и Белоруссии) точно поплывут на 85 баржах и лодках вдоль главных достопримечательностей французской столицы. От моста Аустерлиц на востоке до Эйфелевой башни, от Елисейских Полей до собора Парижской Богоматери — публика увидит все, и даже больше.

Фото Global Look Press

Желание сохранить детали в секрете привело к отказу от репетиций

Подобный формат направлен больше на телеаудиторию (как, впрочем, традиционно и рассчитывают продюсеры церемоний открытия), но и желающие увидеть старт Олимпиады во Франции вживую не останутся без праздника. Более того, если даже самый большой стадион планеты едва ли примет разом больше 100 тысяч зрителей, то шоу на берегах Сены смогут увидеть лично сразу до 500 тысяч человек. Что на левой, что на правой набережной обустроят трибуны, правда, цены кусаются — билеты продаются по тарифу вплоть до 2700 евро (2900 долларов США). Но с некоторых точек церемонию можно будет увидеть и бесплатно. Например, с балконов и квартир с видом на Сену. «Организовать церемонию на Сене гораздо сложнее, чем на стадионе, но она будет в разы более эффектной», — заявил агентству France Press (AFP) главный организатор шоу Тони Эстанге.

В качестве референса для церемонии открытия Парижа-2024 на ум приходит разве что открытие ЧМ-2017 по водным видам спорта в Будапеште. Венгерские власти тогда также отказались от банальностей и провели праздник на Дунае. Только вот масштаб и внимание к водному мундиалю и Олимпиаде — совсем другие. Французы не могли провести полноценную репетицию — в таком случае как минимум многие сюрпризы могли быть раскрыты заранее. А ведь про развлекательную часть никто не забыл. Хедлайнером будет выступление франко-малийской звезды R&B Аи Накамуры, а всего шоу разделили на 12 тематических секций. На протяжении почти шести часов свои номера покажут почти 3000 танцоров, певцов и артистов. Они будут как на воде, так и по берегам Сены и даже на знаковых памятниках архитектуры. Отдельно нужно отметить собор Парижской Богоматери — артистов разместят на строительных лесах, ведь восстановление храма после пожара 2019 года еще не завершилось.

Фото Global Look Press

Отказ от излишнего пафоса и проблемы с выбором артистов

Главным режиссером шоу стал выдающийся французский драматург Томас Джолли, который уже в 42 стал живой легендой благодаря рок-опере «Стармания». Он привлек к работе большую творческую команду, в которую вошли сценаристка французского сериала «Позвоните моему агенту» Фанни Эрреро, а также автор бестселлеров Лейла Слимани и известный историк Патрик Бушерон. Две трети церемонии пройдут при дневном свете, а ближе к сумеркам Джолли удивит планету световым шоу. Свои коррективы может внести погода, но и здесь французы обещают сделать все, что в их силах. А вот чего точно не будет, так это «лекций» о Великой Французской революции. Идеи Просвещения организаторы церемонии обещают продемонстрировать в новаторской форме без театрализованных постановок, от которых веет скукой.

Не стоит ждать и пафоса образца Пекина-2008. Наоборот, по словам Бушерона, он хотел сделать что-то максимально отличное от увиденного на «Ласточником гнезде» 16 лет назад. Тем не менее трехчасовая эпопея о Франции в любом случае запомнится надолго. Еще бы, ведь Джолли намекнул, что в определенный момент из Сены вынырнет субмарина с секретным гостем. Многие хотели бы видеть таковым популярного французского диджея Дэвида Гетту, однако последний остался без внимания организаторов — к его большому раздражению. Суперзвезды французской электроники Daft Punk заявили, что сами отклонили приглашение выступить на церемонии. Вероятно, «гостем Х» станет Селин Дион, что должно хотя бы как-то сбавить градус споров из-за приглашения певицы с африканскими корнями Накамуры. Отчасти и из-за этого полиция решила усилить наряды — за безопасность будут отвечать сразу 45 тысяч сотрудников национальной гвардии.