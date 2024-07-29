Хорошо, что церемонию открытия Олимпиады у нас не показывали — телевизоры сохранили. Колонка Аллы Шишкиной

Специально для «СЭ».

Авторская колонка трехкратной олимпийской чемпионки (Лондон-2012, Рио-2016, Токио-2020), четырнадцатикратной победительницы чемпионатов мира и шестикратной — Европы по синхронному плаванию — о старте Игр в Париже и своем личном опыте участия в крупнейшем спортивном форуме планеты.

Олимпийские игры в Париже наделали много шума еще до начала, а открытие повергло в шок полмира. Хочу провести некоторые параллели между разными Играми — глазами их участницы. В моей карьере их было три: Лондон, Рио и Токио, так что сравнить есть с чем. И практически везде я снимала видеоблоги или писала о том, что происходит в деревне, насколько подготовлены спортивные объекты, как кормят атлетов, и о других аспектах, которые, как выяснилось, очень интересны зрителям и читателям. Итак, поехали.

Прежде всего отмечу, что летние Олимпиады организаторы стараются делать похожими в основных аспектах. Это как когда ты приходишь в сетевой ресторан или супермаркет и точно понимаешь, что тебя ждет определенный уровень сервиса. На всех трех Играх Олимпийские деревни представляли из себя новые жилые комплексы. По факту это «спальник» на окраине города. Высотки, которые на время проведения состязаний становятся импровизированными домами для делегаций всех стран. Квартиры делятся на несколько спортсменов, и все живут как в большой общаге с коммуналками. Кстати, жилплощадь обычно распродана еще до того, как туда заселяют атлетов. Именно по этой причине в Токио поднялось так много шума среди простых японцев: люди уже планировали заехать, а тут Игры перенесли на год, и жильцам пришлось еще год ждать новоселья.

Изучив материалы журналистов, находящихся во Франции, и соцсети спортсменов-олимпийцев, я поняла, что в Париже поступили примерно так же. А расположение ЖК даже удобнее и ближе к центру города, чем на других соревнованиях. Да еще и на берегу Сены. Лично для меня это стало бы плюсом — люблю смотреть на воду. То, что нет кондиционеров, конечно, косяк, но в Лондоне было так же. Думаю, это идет из-за европейской зацикленности на минимизации выбросов и расходования электроэнергии.

Фото Reuters

Следующий волнующий многих пункт — картонные кровати. Мне посчастливилось спать на таких же в токийской Олимпийской деревне. И тот же японский производитель предоставил их, а заодно и матрасы, для Игр в Париже. Еще в 2021 году я подробно рассказывала о том, что на таких кроватях достаточно удобно отдыхать — главное, чтобы матрас и подушка оказались хорошими. Вспоминаю, что после наших тяжелых тренировок прекрасно высыпалась и не чувствовала никаких неприятных ощущений. Даже прыгала на кровати, и ничего с ней не произошло. А еще (скажу по секрету) многие эти кровати сложили по инструкции и увезли в багаже с собой. Наверное, на дачу или для гостей. Подушки с собой прихватил каждый пятый, а олимпийские одеяла — вообще все. Вот и делайте выводы. И опять же — европейская прагматичность, ведь картонные кровати можно будет переработать.

Олимпийская столовая пользовалась в моих соцсетях самой большой популярностью. Тема еды была, есть и остается одной из самых востребованных. Вспоминаем фотографирование блюд и изощренной подачи, чтобы усилить узнаваемость заведения при помощи оценок и постов посетителей ресторанов. У спортсменов на Играх все примитивнее. Подносы, приборы, салфетки и подходы к разным «станциям» за пищей. Обычно представлена кухня со всего мира с упором на принимающую сторону. Нам всегда не хватало борща и пельменей, но и на Олимпийских играх в России мне побывать не удалось. Уверена, что у нас вся эта красота была.

Сейчас атлеты жалуются, что еды не хватает, но такое происходит всегда. Особенно в разгар Игр и под их закрытие. В первом случае количество участников достигает максимального, и поставщики не всегда справляются с наплывом, во втором — некоторые «станции» с блюдами уже закрываются, потому что людей становится меньше. Но лично я никогда не испытывала дефицита. Чего-то нет? Ок, возьмем другое.

Фото Reuters

А в Токио вообще ходила в отдельный японский ресторанчик на территории деревни. Там всегда было меньше народа и готовились традиционные блюда национальной кухни, очень вкусные. Из своей команды я поступала так одна, несмотря на то что рассказывала об этом гастрономическом рае девчонкам. Поэтому тут дело не только в организаторах, но и в конкретном человеке.

Вы, наверное, подумали, что в своей колонке я буду только лестно отзываться об Играх в Париже? Значит, ошиблись. На «десерт» решила оставить церемонию открытия. К слову, наша команда никогда не бывала на подобных шоу из-за того, что турнир по синхронному плаванию проходит под конец Олимпиад — в это время мы еще находились на сборах и только готовились вылетать в страну-хозяйку. Так что участвовала только в трех закрытиях, а открытия смотрела по ТВ. Как и теперь парижское.

Сказать, что я в недоумении, — не сказать ничего. Мне было противно наблюдать за тем, как организаторы извратили мотивы «Тайной вечери» и трех апостолов. На мой взгляд, это неуважение к христианам, которое показали на весь мир, прикрывшись праздником спорта. Не знаю, чья это задумка и кто всю эту вакханалию утвердил, но такие люди явно хотели, чтобы вспыхнули волнения на религиозной почве.

А лодочки и промокшие в них до нитки спортсмены? Для меня это что-то за гранью. Представьте, что атлетам надо выступать на старте всей жизни, а они вымокли, замерзли и наверняка кто-то заболел — годы тренировок и подготовки выброшены на помойку. На церемонии закрытия в Рио-де-Жанейро тоже шел дождь, но все происходило на стадионе. И из его чаши можно было спокойно уйти — что мы и сделали. А тут кораблики, с которых никуда не деться. Так что молодцы те, кто пропустил парад участников Игр. Целее остался и, уверена, лучше выступит.

Продолжаю следить за тем, что происходит в Париже. Желаю успехов всем нашим ребятам. И рада, что церемонию открытия не транслировали на наших телеканалах. Не сомневаюсь, что тем самым сохранено немало телевизоров, которые наши люди разбили бы во время просмотра.