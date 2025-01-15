Настоящий герой: бразильский олимпиец спас тонущую девушку из воды

Повезло с видом спорта.

Добрые новости из бразильского Сан-Луиса: местный кайтсерфер, участник Олимпийских игр в Париже Бруно Лобо спас из воды тонущую девушку. 31-летний спортсмен применил свои профессиональные навыки во благо еще в пятницу, 10 января, но известно об этом стало только недавно. Чудесное спасение даже попало на видео.

Бруно посоветовал всем быть осторожнее

Когда о произошедшем написала бразильская пресса, Лобо сам обратился к поклонникам через социальные сети. Он отреагировал философски: «В тот день Бог использовал меня как инструмент помощи, вся честь и слава ему», — написал Бруно.

По словам спортсмена, в тот день он проверял новую камеру — на нее и было записано вирусное видео. «Я пришел в 17.40, чтобы провести последний тест. День был пасмурный, ветер — не самый лучший, но я все же решился проверить новое оборудование, ведь она ко мне только пришла. Я поставил ее и отправился в путь».

Лобо действовал профессионально, когда услышал крик о помощи. «Я проплыл несколько метров и увидел тонущую девушку. После этого я быстро подплыл к ней с кайтом, попытался ее успокоить и предложил забраться ко мне на спину», — написал кайтсерфер.

Бруно скромно завершил обращение: «Всем спасибо за теплые слова. Я сделал только то, что должен был, и что мог». Кроме того, олимпиец призвал всех быть внимательнее в воде. «Я хочу предупредить вас об опасностях, связанных с морем, реками и другими незнакомыми местами. Течения в некоторых местах очень сильные!» — заявил Лобо.

В интервью CNN он также сказал, что девушка вряд ли сама сумела бы спастись: «Рад помочь. Все закончилось хорошо, и она в порядке. Если бы она осталась в воде чуть дольше, ее бы уже не было».

Кстати, спасенная девушка пришла в комментарии к Лобо. «Нет слов, чтобы описать мою благодарность вам! Вы были спасением, которое послали мне Бог и мои ангелы. Я действительно не выдержала бы, если бы провела в открытом море больше пяти минут, хотя умела плавать и использовала специальную технику. Спасибо вам большое, и я желаю вам море благословений!» — написала пострадавшая.

Лучший в Южной Америке

Девушке очень повезло со спасителем, ведь, как уже сказано выше, Лобо не простой кайтсерфер, а участник Олимпийских игр в Париже. Правда, он не сумел завоевать там медаль, но тоже добился огромного успеха — стал единственным представителем Южной Америки, добравшимся до полуфинала.

А вообще Лобо давно известен на континенте — он входит в десятку сильнейших кайтсерферов мира (№7 в рейтинге) и дважды завоевывал золото на Панамериканских играх. Теперь на его счету спасенная жизнь — это гораздо ценнее любых наград.