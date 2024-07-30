Атлеты-веганы на Олимпийских играх в Париже: среди них есть суперзвезды
Летние Олимпийские игры-2024 в Париже позиционируются как самые экологичные за всю историю соревнований. Помимо использования геотермальной и солнечной энергии в Олимпийской деревне, спортсменам удвоили количество растительной пищи в меню. Так, 60% подаваемых блюд — без мяса, а треть и вовсе веганские.
Например, в меню включены цветная капуста и печеный картофель с куркумой, ризотто из киноа, шакшука с болгарским перцем, постная мусака, мюсли с киноа и батат с хумусом и чимичурри. В общей сложности в столовой доступно более 500 блюд, которые удовлетворят потребности атлетов, придерживающихся специальных диет и даже разных религиозных убеждений. Об этом рассказал главный повар Sodexo Стефан Чичери.
«Для обеспечения устойчивости и защиты окружающей среды в главном ресторане Олимпийской деревни используется только многоразовая посуда, а все блюда приготовлены из сезонных продуктов», — приводит слова Чичери издание Mint.
Во Франции такое питание предлагают и зрителям. Тем самым организаторы призывают людей со всего мира сократить потребление мяса и перейти на употребление растительной пищи ради своего здоровья и здоровья планеты.
Также в Олимпиаде участвуют атлеты, которые придерживаются веганской диеты. В последние годы этот тренд особенно популярен среди легкоатлетов. Однако и другие спортсмены присоединяются к ним. Особенно после выхода документального фильма The Game Changers («Переломный момент», 2020), где питание без мяса пропагандировали Льюис Хэмилтон, сестры Серена и Винус Уильямс, Дотси Бауш, Майк Тайсон, Карл Льюис и другие. Они уже много лет придерживаются такого рациона.
Собрали список атлетов Олимпийских игр-2024, которые не едят мясо и молочные продукты.
Новак Джокович (Сербия, теннис)
Один из величайших теннисистов Новак Джокович с 2010 года придерживается растительной диеты. Изменить питание сербский теннисист решил после того, как ему стало трудно выдерживать затяжные матчи. Его мучили боли в груди, наблюдались проблемы с дыханием. В четвертьфинальном матче Australian Open-2010 против Жо-Вильфрида Тсонга его и вовсе вырвало. Новак решил пересмотреть свой рацион: он сдал анализы, нанял диетолога, исключил мясо, содержащую глютен пищу и молочные продукты. Как итог — сбросил 5 килограммов и стал одним из самых выносливых игроков в туре. Также у него прошла аллергия, которая мучила его с детства.
Теннисист открыл веганский ресторан Eqvita в Монте-Карло, выпустил книгу о своем питании Serve to Win (в России она вышла под названием «Вкус победы. 14 дней без глютена для совершенства тела и духа»).
«Моя диета не просто изменила мою игру, она изменила мою жизнь — мое благополучие. И если я чувствую себя лучше, это, очевидно, отражается на моей профессиональной карьере. Веганское питание позволяет мне лучше осознавать свое тело на корте... Я вывел токсины из своего тела, а вместе с ними ушли все воспаления, которые снижали уровень моей энергии», — сказал Джокович Forbes.
Новак не любит называть себя веганом, так как это целая философия. Теннисист просто придерживается растительной диеты для лучшего самочувствия.
Дайана Таурази (США, баскетбол)
42-летняя Дайана Таурази выступает на шестых Олимпийских играх, что является рекордом среди баскетболисток. Американка — пятикратная олимпийская чемпионка (2004, 2008, 2012, 2016 и 2020).
С 2016 года Таурази придерживается веганского питания. Свой успех она объясняет исключительно специальной диетой. «Сейчас так много вредных добавок в продуктах. Я думаю, каждый человек должен сделать свой собственный выбор относительно того, как он питается. Для меня важно, чтобы еда, которую я употребляю, положительно влияла на меня», — говорила баскетболистка GQ.
Вивиан Конг Ман Вай (Гонконг, фехтование на шпагах)
30-летняя Вивиан Конг Ман Вай приехала на третью Олимпиаду. На Играх в Рио и Токио она не смогла подняться на пьедестал. Зато в Париже шпажистка взяла золото. Она всего третья олимпийская чемпионка в истории Гонконга. И теперь еще обладательница рекордного бонуса от своей страны (768 тысяч долларов США).
Стать лучше Ман Вай помогла растительная диета, которую она начала соблюдать с 2017 года. После Рио гонконгская спортсменка получила травму, которая могла стоить ей карьеры, но фехтовальщица занялась своим здоровьем.
По мнению Вивиан, многие имеют негативные предубеждения, связанные с отказом от животного белка и молочных продуктов. Но ее результаты говорят об обратном. Благодаря новому образу жизни она поднялась на вершину мирового рейтинга и приехала в Париж как главный фаворит турнира.
«Я являюсь ярким примером, доказывающим, что растительная диета работает. Сейчас у меня появилась дополнительная мотивация трудиться усерднее, добиваться еще больших результатов. Я намерена рассказывать свою историю о том, как употребление растительной пищи помогло мне стать лучше», — говорила Ман Вай South China Morning Post.
Константин Прейс (Германия, бег с барьерами)
Немецкий легкоатлет Константин Прейс стал веганом в 2018 году. Годом ранее он исключил мясо из своего рациона. Такое решение он принял из-за регулярных травм. В частности, его мучили разрывы мышц, растяжения и проблемы со спиной.
«Преимуществ очень много, но суть в том, что все начинается с улучшения кровообращения. Отказавшись от молочных продуктов, я избавился от бляшек. Теперь, когда мое кровообращение улучшилось, мышцы получают оптимальное питание, а мышечные проблемы сведены к минимуму», — рассказывал Прейс SportSirene.
Константин постоянно говорит о важности растительного белка. Например, бобы содержат столько же железа, белка и микроэлементов, сколько и курица. При этом немецкий спортсмен планирует снова есть мясо после Олимпийских игр-2024. Он хочет посмотреть, как будет себя чувствовать после употребления животного белка.
Марина Фиораванти (Бразилия, регби-7)
30-летняя бразильская регбистка второй раз принимает участие в Олимпиаде. Марина Фиораванти дебютировала на Играх в Токио-2020. Во время подготовки к Парижу-2024 она впервые начала соблюдать растительную диету.
По признанию спортсменки, в дни, когда у нее насыщенные тренировки, она ест питательные и вкусные продукты. Среди них протеиновые смузи, рис, бобы, чечевичный соус, овсянка с семенами чиа. Они помогают насытиться и зарядиться энергией.
Морган Митчелл (Австралия, легкая атлетика)
29-летняя Митчелл придерживается веганского питания уже более 10 лет. Австралийская легкоатлетка специализируется на беге на 800 метров и выступает на Олимпийских играх в третий раз в качестве спортсменки на растительной диете. Морган говорит, что такой рацион помогает ей быстрее восстанавливаться и контролировать вес. Также она заметила улучшение состояния своего здоровья.
«В 2012 году у меня было сложное восстановление после острого вирусного заболевания мононуклеоз. Я гуляла только три часа, все остальное время спала. Также я два раза в год болела тонзиллитом. Поэтому я решила перейти на веганскую диету. И она действительно помогла мне. С тех пор у меня не было тонзиллита», — приводит слова Митчелл News.com.au.
Кейлин Уитни (США, легкая атлетика)
26-летняя Кейлин Уитни — олимпийская чемпионка в эстафете 4x400 м и бронзовый призер в смешанной эстафете 4x400 м Игр в Токио. Свой успех она объясняет растительным питанием.
На Олимпиаде-2016 в Рио Уитни не смогла пройти квалификацию в беге на 100 и 200 метров. Американская легкоатлетка была недовольна таким результатом. В период пандемии коронавируса спортсменка задумалась о дополнительной поддержке иммунной системы своего организма. Кейлин решила попробовать веганство. Бегунья сразу же отметила изменения: она чувствовала себя энергичнее и реже болела.
«Это было лучшее, что я когда-либо делала. Я даже не могу описать все преимущества, которые я заметила. Было ощущение, что мое тело работает так, как ему нужно», — говорила Кейлин в интервью Olympics.com.