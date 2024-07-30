Атлеты-веганы на Олимпийских играх в Париже: среди них есть суперзвезды

Список приверженцев растительного питания.

Летние Олимпийские игры-2024 в Париже позиционируются как самые экологичные за всю историю соревнований. Помимо использования геотермальной и солнечной энергии в Олимпийской деревне, спортсменам удвоили количество растительной пищи в меню. Так, 60% подаваемых блюд — без мяса, а треть и вовсе веганские.

Например, в меню включены цветная капуста и печеный картофель с куркумой, ризотто из киноа, шакшука с болгарским перцем, постная мусака, мюсли с киноа и батат с хумусом и чимичурри. В общей сложности в столовой доступно более 500 блюд, которые удовлетворят потребности атлетов, придерживающихся специальных диет и даже разных религиозных убеждений. Об этом рассказал главный повар Sodexo Стефан Чичери.

«Для обеспечения устойчивости и защиты окружающей среды в главном ресторане Олимпийской деревни используется только многоразовая посуда, а все блюда приготовлены из сезонных продуктов», — приводит слова Чичери издание Mint.

Во Франции такое питание предлагают и зрителям. Тем самым организаторы призывают людей со всего мира сократить потребление мяса и перейти на употребление растительной пищи ради своего здоровья и здоровья планеты.

Также в Олимпиаде участвуют атлеты, которые придерживаются веганской диеты. В последние годы этот тренд особенно популярен среди легкоатлетов. Однако и другие спортсмены присоединяются к ним. Особенно после выхода документального фильма The Game Changers («Переломный момент», 2020), где питание без мяса пропагандировали Льюис Хэмилтон, сестры Серена и Винус Уильямс, Дотси Бауш, Майк Тайсон, Карл Льюис и другие. Они уже много лет придерживаются такого рациона.

Собрали список атлетов Олимпийских игр-2024, которые не едят мясо и молочные продукты.

Новак Джокович. Фото Reuters

Новак Джокович (Сербия, теннис)

Один из величайших теннисистов Новак Джокович с 2010 года придерживается растительной диеты. Изменить питание сербский теннисист решил после того, как ему стало трудно выдерживать затяжные матчи. Его мучили боли в груди, наблюдались проблемы с дыханием. В четвертьфинальном матче Australian Open-2010 против Жо-Вильфрида Тсонга его и вовсе вырвало. Новак решил пересмотреть свой рацион: он сдал анализы, нанял диетолога, исключил мясо, содержащую глютен пищу и молочные продукты. Как итог — сбросил 5 килограммов и стал одним из самых выносливых игроков в туре. Также у него прошла аллергия, которая мучила его с детства.

Теннисист открыл веганский ресторан Eqvita в Монте-Карло, выпустил книгу о своем питании Serve to Win (в России она вышла под названием «Вкус победы. 14 дней без глютена для совершенства тела и духа»).

«Моя диета не просто изменила мою игру, она изменила мою жизнь — мое благополучие. И если я чувствую себя лучше, это, очевидно, отражается на моей профессиональной карьере. Веганское питание позволяет мне лучше осознавать свое тело на корте... Я вывел токсины из своего тела, а вместе с ними ушли все воспаления, которые снижали уровень моей энергии», — сказал Джокович Forbes.

Новак не любит называть себя веганом, так как это целая философия. Теннисист просто придерживается растительной диеты для лучшего самочувствия.

Дайана Таурази. Фото AFP

Дайана Таурази (США, баскетбол)

42-летняя Дайана Таурази выступает на шестых Олимпийских играх, что является рекордом среди баскетболисток. Американка — пятикратная олимпийская чемпионка (2004, 2008, 2012, 2016 и 2020).

С 2016 года Таурази придерживается веганского питания. Свой успех она объясняет исключительно специальной диетой. «Сейчас так много вредных добавок в продуктах. Я думаю, каждый человек должен сделать свой собственный выбор относительно того, как он питается. Для меня важно, чтобы еда, которую я употребляю, положительно влияла на меня», — говорила баскетболистка GQ.

Вивиан Конг Ман Вай. Фото Global Look Press

Вивиан Конг Ман Вай (Гонконг, фехтование на шпагах)

30-летняя Вивиан Конг Ман Вай приехала на третью Олимпиаду. На Играх в Рио и Токио она не смогла подняться на пьедестал. Зато в Париже шпажистка взяла золото. Она всего третья олимпийская чемпионка в истории Гонконга. И теперь еще обладательница рекордного бонуса от своей страны (768 тысяч долларов США).

Стать лучше Ман Вай помогла растительная диета, которую она начала соблюдать с 2017 года. После Рио гонконгская спортсменка получила травму, которая могла стоить ей карьеры, но фехтовальщица занялась своим здоровьем.

По мнению Вивиан, многие имеют негативные предубеждения, связанные с отказом от животного белка и молочных продуктов. Но ее результаты говорят об обратном. Благодаря новому образу жизни она поднялась на вершину мирового рейтинга и приехала в Париж как главный фаворит турнира.

«Я являюсь ярким примером, доказывающим, что растительная диета работает. Сейчас у меня появилась дополнительная мотивация трудиться усерднее, добиваться еще больших результатов. Я намерена рассказывать свою историю о том, как употребление растительной пищи помогло мне стать лучше», — говорила Ман Вай South China Morning Post.

Константин Прейс. Фото Global Look Press

Константин Прейс (Германия, бег с барьерами)

Немецкий легкоатлет Константин Прейс стал веганом в 2018 году. Годом ранее он исключил мясо из своего рациона. Такое решение он принял из-за регулярных травм. В частности, его мучили разрывы мышц, растяжения и проблемы со спиной.

«Преимуществ очень много, но суть в том, что все начинается с улучшения кровообращения. Отказавшись от молочных продуктов, я избавился от бляшек. Теперь, когда мое кровообращение улучшилось, мышцы получают оптимальное питание, а мышечные проблемы сведены к минимуму», — рассказывал Прейс SportSirene.

Константин постоянно говорит о важности растительного белка. Например, бобы содержат столько же железа, белка и микроэлементов, сколько и курица. При этом немецкий спортсмен планирует снова есть мясо после Олимпийских игр-2024. Он хочет посмотреть, как будет себя чувствовать после употребления животного белка.

Марина Фиораванти. Фото Соцсети

Марина Фиораванти (Бразилия, регби-7)

30-летняя бразильская регбистка второй раз принимает участие в Олимпиаде. Марина Фиораванти дебютировала на Играх в Токио-2020. Во время подготовки к Парижу-2024 она впервые начала соблюдать растительную диету.

По признанию спортсменки, в дни, когда у нее насыщенные тренировки, она ест питательные и вкусные продукты. Среди них протеиновые смузи, рис, бобы, чечевичный соус, овсянка с семенами чиа. Они помогают насытиться и зарядиться энергией.

Морган Митчелл. Фото Соцсети

Морган Митчелл (Австралия, легкая атлетика)

29-летняя Митчелл придерживается веганского питания уже более 10 лет. Австралийская легкоатлетка специализируется на беге на 800 метров и выступает на Олимпийских играх в третий раз в качестве спортсменки на растительной диете. Морган говорит, что такой рацион помогает ей быстрее восстанавливаться и контролировать вес. Также она заметила улучшение состояния своего здоровья.

«В 2012 году у меня было сложное восстановление после острого вирусного заболевания мононуклеоз. Я гуляла только три часа, все остальное время спала. Также я два раза в год болела тонзиллитом. Поэтому я решила перейти на веганскую диету. И она действительно помогла мне. С тех пор у меня не было тонзиллита», — приводит слова Митчелл News.com.au.

Кейлин Уитни. Фото Global Look Press

Кейлин Уитни (США, легкая атлетика)

26-летняя Кейлин Уитни — олимпийская чемпионка в эстафете 4x400 м и бронзовый призер в смешанной эстафете 4x400 м Игр в Токио. Свой успех она объясняет растительным питанием.

На Олимпиаде-2016 в Рио Уитни не смогла пройти квалификацию в беге на 100 и 200 метров. Американская легкоатлетка была недовольна таким результатом. В период пандемии коронавируса спортсменка задумалась о дополнительной поддержке иммунной системы своего организма. Кейлин решила попробовать веганство. Бегунья сразу же отметила изменения: она чувствовала себя энергичнее и реже болела.

«Это было лучшее, что я когда-либо делала. Я даже не могу описать все преимущества, которые я заметила. Было ощущение, что мое тело работает так, как ему нужно», — говорила Кейлин в интервью Olympics.com.