«США используют двойные стандарты». ВАДА окончательно поссорилось с американцами перед Олимпиадой

Всемирное антидопинговое агентство и борцы за чистый спорт из США в жесткой форме обвиняют друг друга в неэффективной борьбе против запрещенки.

Руководство ВАДА очень жестко отреагировало на слушания по теме борьбы с допингом в Палате представителей США. Заседание, в котором участвовал самый успешный олимпиец в истории Майкл Фелпс, было созвано в связи со скандалом вокруг оправдания китайских пловцов, пойманных на триметазидине в 2021 году. В ходе этого мероприятия заявлено, что борьба за чистый спорт в мировом масштабе фактически провалена и на предстоящей Олимпиаде никто из спортсменов не может чувствовать уверенность в том, что его соперники не жульничают. Представители ВАДА слушания проигнорировали, а затем разразились саркастическим пресс-релизом, в котором обвинили американских коллег в лицемерии. Подобный обмен любезностями перед Парижем-2024 сулит жаркое продолжение дебатов на Играх.

Майкл Фелпс. Фото Reuters

Политическое противостояние между сверхдержавами

«Слушания были направлены на дальнейшую политизацию относительно простого случая массового заражения допингом, который был превращен в скандал узкой группой людей, в основном в США, — говорится в заявлении ВАДА. — Это был еще один пример того, как Всемирное антидопинговое агентство оказалось втянутым в противостояние между сверхдержавами. Будучи независимой и в основном технической организацией, ВАДА не имеет мандата на участие в таких политических дебатах... Слушания в Вашингтоне были наполнены эмоциональной и политической риторикой, которая хороша для газетных заголовков, но на самом деле не дает ничего конструктивного для укрепления глобальной антидопинговой системы».

Напомню, что сыр-бор раскрутился после того, как благодаря западным спецслужбам стало известно об инциденте с массовым залетом сборной Китая по плаванию на триметазидине накануне Олимпиады-2024. История не получила огласки, поскольку причиной «заражения» была объявлена «окружающая среда» в отеле, где проживали спортсмены. Допинг якобы попал в организмы атлетов через вытяжку на кухне и посуду со специями. ВАДА поверило этой версии, не стало давать делу ход и оправдало 23 представителя сборной КНР. Некоторые из них потом выступили в Токио и завоевали награды. А в публичное пространство эта история попала только весной 2024 года, вызвав яростную реакцию в США.

«Я призываю Конгресс использовать свои рычаги влияния, чтобы сделать ВАДА независимой и эффективной, — заявил на слушания в Вашингтоне 23-кратный олимпийский чемпион Майкл Фелпс. — То, что ВАДА снова поддалось давлению международных спортивных организаций, неслучайно, ведь эта организация постоянно пытается добиться своих целей за счет спортсменов. Мои близкие друзья пострадали от неспособности ВАДА следовать своим собственным правилам при расследовании положительных тестов китайских пловцов. Многие из них будут чувствовать сожаление из-за этого до конца своих дней. Как спортсмены мы больше не можем слепо доверять Всемирному агентству — организации, которая постоянно доказывает, что она либо неспособна, либо не желает последовательно проводить свою политику по всему миру».

Трэвис Тайгарт. Фото Reuters

Предпочитаю критиковать и читать нотации другим

«Трэвис Тайгарт из Американского антидопингового агентства (USADA) во время слушаний в Конгрессе заявил, что другие страны и ВАДА играют не по правилам, — недоумевают во Всемирном агентстве. — Учитывая то, что мы знаем о системе борьбы с допингом в США, нельзя не вспомнить слова Адлая Стивенсона: «Лицемерный политик — это тот, кто сначала срубит дерево, затем влезет на пень и произнесет речь за сохранение природы». В данный момент 90 процентов спортсменов в США не выступают вне юрисдикции Всемирного антидопингового кодекса из-за позиции профессиональных лиг и Ассоциации студенческого спорта. И даже оставшиеся 10 процентов спортсменов не получают той поддержки, которой заслуживают. 31 процент американских спортсменов, подпадающих под действие Кодекса, не прошли достаточного тестирования в течение 12 месяцев, предшествовавших Играм в Токио».

Здесь, правда, напрашивается вопрос: а почему эти самые непроверенные американцы были допущены до Игр-2020? Ведь в Токио из-за проблем с тестированием некоторых атлетов (в основном из африканских стран) развернули домой прямо из олимпийской деревни. Сначала позволять американцам нарушать правила, а потом их за это попрекать — это странно. Тем не менее ВАДА больше не сдерживает эмоций, указав, что «USADA собрало меньше проб, чем национальные антидопинговые организации Германии, Франции, Китая, России, Италии и Великобритании, а также три международные спортивные федерации». «Имея годовой бюджет более чем в 31 миллион, USADA тратит деньги и время на лоббистов и на нападки на ВАДА», — говорится в пресс-релизе Всемирного агентства.

«В США не хотят или не могут понять, что им необходимо лучше работать, предпочитая критиковать и читать нотации другим, а не заниматься своим собственными проблемами, — отметил глава ВАДА Витольд Банька. — USADA отклонилось от выполнения своей основной задачи по управлению антидопинговыми программами в США и стало играть в политику. В Штатах противопоставляют американских спортсменов коллегам из других стран, делят атлетов на лучших и худших... Эти политические игры ставят под угрозу систему, которую мировое антидопинговое сообщество создавало 25 лет, — систему, предназначенную для равной защиты спортсменов во всем мире».

Следить за этой сварой со стороны интересно и поучительно. Прежде всего из-за того, что оправдываются худшие подозрения относительно «антидопинговой системы». В спорах между ВАДА и USADA она предстает в фантасмагорическом свете. Выясняется, что внятных и справедливых законов борьбы с запрещенкой никогда не существовало, а вся борьба за чистый спорт — это вещь в себе, бизнес-проект и средство для оказания политического давления. И в этой связи ссылки на «русское дело», якобы иллюстрирующее хорошую работу ВАДА, выглядят просто смешно. Как и предложения рассекретить «китайское дело» во имя справедливости. Если уж на то пошло, почему бы тогда не вытащить остальные скелеты из антидопинговых шкафов? В том числе из американских, которых за 25 лет скопилось огромное количество?