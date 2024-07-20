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Олимпиада

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Кроссовки в память о теракте на Олимпиаде в Мюнхене рекламировала модель, призывавшая к уничтожению Израиля

Беллу Хадид убрали из рекламы adidas на фоне палестинского конфликта
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Белла Хадид.
Фото Global Look Press
Немецкий бренд вновь оказался в тяжелом положении из-за палестинского конфликта.

Знаменитый немецкий концерн adidas выпустил специальную линию обуви в память о теракте на Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене. Кроссовки SL72 рекламировали многие знаменитости, в том числе американская модель арабского происхождения Белла Хадид.

Нюанс только в том, что позиция Хадид по текущему арабо-израильскому конфликту серьезно отличается от официально одобряемой в большинстве западных стран. Более того, Белла высказывала откровенно антисемитские лозунги, что с учетом изначальной идеи напомнить об ужасном теракте против еврейских атлетов выглядит и вовсе чудовищно. Компания по-тихому убрала Беллу из рекламных проспектов, но спасет ли этот ход ее репутацию?

Сборная Израиля на памятном мероприятии после трагедии.
Фото Global Look Press

Неудачный выбор

Теракт на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году — один из самых черных дней в истории мирового спорта. Тогда человечество едва ли не впервые напрямую соприкоснулось с таким, увы, уже привычным явлением наших дней, как терроризм. Напомним, что 5 сентября 1972 года члены палестинской группировки «Черный сентябрь» ворвались в Олимпийскую деревню. Одиннадцать членов израильской команды были взяты в заложники и убиты. Немецкий бренд adidas решил напомнить об этих ужасных событиях через специальную линейку обуви SL72. Только кроссовки из этой линии еще даже не успели выйти в свободную продажу, как компании пришлось объявить о «пересмотре» формата работы над продуктом. Дело в том, что ретейлеру пришлось в экстренном порядке исключать из рекламной кампании американскую модель арабского происхождения Беллу Хадид.

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Конкретных заявлений касательно Беллы adidas пока не делал, но трудно не уловить связь между разрывом контракта с Хадид и волной критики со стороны израильской аудитории. Участие в продвижении связанной с палестинским терроризмом арабской девушки и так казалось сомнительной затеей, однако после того как модель уличили в скандировании лозунга «От реки до моря Палестина будет свободна», конфликт вышел на межгосударственный уровень. В официальном аккаунте Израиля на платформе X (бывш. Twitter) в адрес Беллы выражаются обвинения в антисемитизме. Компанию adidas в свою очередь критикуют за потворство в распространении идей ненависти, что особенно цинично выглядит на фоне изначально поднимаемой линейкой SL72 темы. «Одиннадцать израильтян были убиты палестинскими террористами во время Олимпийских игр в Мюнхене. И так вы решили почтить их память?» — спрашивает правительство Израиля у adidas в соцсети.

Приспущенный олимпийский флаг на ОИ-1972 в Мюнхене.
Фото Global Look Press

Вслед за Канье Уэстом

Хадид в свою очередь неоднократно критиковала израильское правительство за военные действия в секторе Газа и поддерживала палестинцев на протяжении многих лет. 23 октября 2023 года она сделала заявление в соцсетях, в котором выразила сожаление по поводу гибели невинных людей в Палестине и призвала подписчиков из разных стран оказать давление на лидеров своих государств, чтобы они защитили гражданское население в секторе Газа.

В единственном заявлении adidas касательно ситуации вокруг Хадид говорится, что рекламная кампания кроссовок SL72 «объединяет широкий круг партнеров», так что, видимо, ход с приглашением девушки с арабскими корнями был осознанным шагом маркетологов-немцев. «Мы осознаем, что были установлены связи с трагическими историческими событиями — хотя они совершенно непреднамеренны, — и приносим извинения за любое причиненное расстройство или беспокойство», — говорится в заявлении пресс-службы бренда.

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Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда adidas приходится пересматривать свои рекламные контракты из-за палестинского вопроса. Ранее немцы уже прекращали сотрудничество с рэпером Канье Уэстом. Причем разрыв с Уэстом в октябре 2022 года был неприкрытым, и компания открыто объявила, что «не терпит антисемитизма». В заявлении ретейлера говорилось, что последние комментарии и действия Уэста были «неприемлемыми, ненавистными и опасными и нарушали ценности компании, состоящие в многообразии и инклюзивности, взаимном уважении и справедливости».

Прекратить работу с Канье adidas пришлось после того, как рэпера удалили за оскорбительные публикации основные медийные площадки интернета. Хадид пока не постигла участь тотальной «отмены». Не планируют немцы и сворачивать саму по себе линейку SL72. По крайней мере, реклама с французским футболистом Жюлем Кунде, американским рэпером A$AP Nast и китайской моделью Сабриной Лан остается в Сети.

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