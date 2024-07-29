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Париж-2024

Сегодня, 08:30

Разочарование Мирры и преследование журналистов. Обзор событий на Олимпиаде в Париже

10 главных событий второго медального дня Олимпиады-2024
Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Мирра Андреева.
Фото Reuters
В воскресенье, 28 июля, в топе были не только новости о спортивных победах, но и многочисленные скандалы.

По итогам двух медальных дней в Париже на первое место медального зачета благодаря победам в скейтбординге и фехтовании неожиданно вышла сборная Японии. Впрочем, фавориты из США наверняка не долго останутся третьими после начала розыгрыша наград в спортивной гимнастике. Российские нейтралы участия в медальных событиях в воскресенье не принимали, ограничившись матчами в теннисе, которые прошли с переменным успехом. Зато отличился оргкомитет Игр-2024, лишив аккредитации четырех наших журналистов. Наиболее важные публикации «СЭ» о минувших сутках на Олимпиаде — в ежеутреннем обзоре.

Олимпийские кольца. Медальный зачет Олимпиады 2024: положение на 28 июля — Япония лидирует

1. Мирра и другие потери в теннисе

За воскресенье присутствие россиян в теннисных сетках существенно ослабло. В мужских парах медалей теперь точно не будет (вылетел дуэт Даниил Медведев/Роман Сафиуллин), выбыли две девушки из трех (Екатерина Александрова и Мирра Андреева) плюс один мужчина-одиночник (Павел Котов). Вряд ли это тот старт, на который мы рассчитывали в виде спорта, где допустили больше всего наших. Особенно обидно за Мирру, на которую после полуфинала «Ролан Гаррос» возлагались большие надежды. Исправить ситуацию юная теннисистка должна попытаться в паре и миксте.

Даниил Медведев. Медведев уже не возьмет три медали из трех. Россияне вылетели из турнира пар на Олимпиаде

После поражения от польки Магды Линетт Мирра плакала на пресс-конференции, но слезами горю не поможешь. Очевидно, что первый титул WTA, завоеванный накануне, лишил Андрееву олимпийского шанса в одиночке.

Мирра Андреева. Дальше без Мирры. Андреева не справилась с Линетт на Олимпиаде

Главная наша надежда в женском одиночном разряде теперь Диана Шнайдер, которая проводит великолепное лето на фоне кризиса у многих наших прежних лидеров и олимпийских отказников.

Диана Шнайдер. Шнайдер впечатляет на грунте, Александрова может сосредоточиться на паре

Тем временем многие теннисисты жалуются на условия проведения олимпийского турнира, который пока совсем не похож на праздник.

Александр Бублик. «Организаторам все равно, для них главное, чтобы мы вышли». Теннисисты жалуются на олимпийский турнир

Расписание матчей российских теннисистов на 29 июля:
13.00 Диана Шнайдер — Сьюй Ван (Китай).
13.00 Екатерина Александрова/Елена Веснина — Каролина Мухова/Линда Носкова (Чехия).
15.00 Роман Сафиуллин — Томас Этчеверри (Аргентина).
21.00 Даниил Медведев/Мирра Андреева — Андреа Вавассори/Сара Эррани (Италия).

2. Споры вокруг церемонии открытия не утихают

Спорное шоу, показанное во время открытия Олимпиады в Париже, рассорило и без того разделенный мир. В некоторых странах (например, в Китае) видеоверсия представления в акватории Сены была показана только после тщательной цензуры. Многие известные политики и государственные деятели, а также духовные лидеры дали жесткие негативные комментарии. Если бы скандал касался ислама, а не христианства, то в отдельных мировых столицах наверняка уже полыхали бы французские посольства. А так дело пока ограничивается яростными дебатами о толерантности и инклюзивности.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в&nbsp;Париже. «Блевать охота от такого открытия Олимпиады». Почему оправдывается оргкомитет Игр

Обсуждая церемонию, вице-чемпион мира по шахматам Сергей Карякин в колонке для «СЭ» призвал поскорее покончить с мракобесием и вернуть спорту красоту и грацию.

По&nbsp;замыслу организаторов церемонии Открытия, всадница в&nbsp;плаще стала &laquo;олицетворением олимпийского духа и&nbsp;Секуаны, богини реки Сены&raquo;. «Человечество должно покончить с этим мракобесием и вернуть себе красоту и грацию». Колонка Карякина об Олимпиаде

Чемпион UFC Ислам Махачев в интервью «СЭ» заявил, что происшедшее в Париже — это неуважение ко всем религиям, ко всем человеческим ценностям.

Танцоры во&nbsp;время церемонии открытия Игр в&nbsp;Париже. «Открытие Олимпиады — неуважение ко всем религиям и человеческим ценностям». Чемпион UFC Махачев громит парижские Игры

Художественный руководитель церемонии открытия Олимпиады Тома Жолли неожиданно заявил, что «Тайная вечеря» не имеет отношения к его творческой задумке.

Эпизод с&nbsp;церемонии открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Я не вдохновлялся «Тайной вечерей», это был языческий фестиваль». Худрук церемонии открытия Олимпиады попытался объясниться

Тем не менее от поддержки Игр-2024 из-за пародии на «Тайную вечерю» отказался один из спонсоров.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в&nbsp;Париже. Спонсор из США отказался от Олимпиады. Компанию возмутила пародия на «Тайную Вечерю»

3. Атака на свободу слова

Польскому комментатору Пшемыславу Бабьяжу дорого обошлась критика церемонии открытия Игр-2024 в прямом эфире. Его обвинили в недостаточной толерантности и несоответствии олимпийским идеям, отстранив от работы на Олимпиаде. Также стало известно, что МОК без объяснения причин лишил аккредитации журналистов российского информагентства ТАСС, которые ранее получили допуск и успели отработать несколько дней в Париже.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в&nbsp;Париже. «Просто высказал свое мнение». Польского комментатора отстранили за критику открытия Олимпиады

«Оргкомитет Олимпийских игр в Париже при лишении аккредитаций журналистов ТАСС сослался на некое решение французских властей», — говорится в заявлении агентства по поводу еще одного вопиющего случая ущемления прав российских медиа на ОИ-2024.

Российских журналистов лишают аккредитаций на&nbsp;Олимпиаду в&nbsp;Париже. Российских журналистов убирают с Олимпиады, уже допустив на нее. Дичь от французских властей

Логику действий МОК в интервью «СЭ» объяснила Ольга Лаева — россиянка, которая прошла несколько Олимпиад в роли работника оргкомитета.

Ольга Лаева. «По сути, отказали по цвету паспорта». Рассказ россиянки из МОК — о недопуске в Париж, Трусовой и автоматчиках в Ираке

4. Первый матч Дрим-тим-2024

Мужская сборная США по баскетболу нынешнего образца, возможно, сильнейшая за всю историю. И вероятность, что Леброн, Карри, Дюрант и компания не выиграют золото в Париже, минимальна. Верность данного тезиса Дрим-тим-2024 доказала, непринужденно разобравшись в стартовом матче Олимпиады с мощной сборной Сербии во главе с Николой Йокичем.

Кевин Дюрант (№7) в&nbsp;матче против Сербии. Дюрант провел суперматч против Сербии, но рекорд Лопатова не побил

Также в мужском баскетбольном турнире обратила на себя внимание героическая победа сборной Южного Судана — самой удивительной команды в Париже-2024.

Баскетболисты Южного Судана празднуют победу над Пуэрто-Рико. Южный Судан выиграл, несмотря на перепутанный гимн. Феерия от самой удивительной команды Игр-2024

5. Байлз с перемотанной ногой

Одна из главных звезд Олимпиады — американская гимнастка Симона Байлз — в первый день женского турнира собрала толпы на трибунах и заставила публику понервничать. В спортивном плане дебют вышел безупречным — победа в квалификации личного многоборья и место для сборной США в финале командных соревнований. При этом четырехкратная олимпийская чемпионка несколько раз общалась с врачами и вернулась на помост с перебинтованной ногой. С учетом проблем в Токио, где на лидера американской сборной накатали психические проблемы, за перспективы дальнейших выступлений Байлз в Париже несколько тревожно.

Симона Байлз. Байлз уходила с арены прихрамывая и вернулась с забинтованной ногой. Главная звезда гимнастики может сняться с Олимпиады?

6. Франция лишила Фиджи единственного шанса на золото в регби-7

Известный игрок из «большого регби» Антуан Дюпон привел сборную Франции к золотым медалям домашних Игр. В эмоциональном финале французы вырвали победу у команды Фиджи, которая удерживала первенство в турнирах по «семерке» на протяжении двух предыдущих олимпийских турниров. Опыт Дюпона, возможно, откроет дорогу на Олимпиаду другим звездам регби-15 и регбилиг.

Франция обыграла Фиджи в&nbsp;финале олимпийского турнира по&nbsp;регби-7. Франция лишила Фиджи единственного шанса на золото Олимпиады. Победа в «семерке» при помощи звезды из «большого регби»

7. 14-летняя чемпионка в скейтбординге

Весь пьедестал в женском скейтбординге в дисциплине «стрит» (на площадке с препятствиями, имитирующими городскую среду) заняли несовершеннолетние спортсменки. Золото выиграла 14-летняя японка Коко Есидзава, серебро — ее 15-летняя соотечественница Лиз Акама, бронзу — 16-летняя представительница Бразилии Раисса Леал. Три года назад в Токио в женском «стрите» победила 13-летняя японка Момиджи Нишия, второе место взяла все та же бразильянка Райсса Леал (тогда ей было 13), а замкнула тройку призерок 16-летняя «старушка» Фуна Накаяма (Япония). Скейтбординг не имеет возрастных ограничений и сейчас является самым юным олимпийским видом спорта, если принимать во внимание возраст призеров Игр.

Коко Есидзава. В 14 лет — олимпийская чемпионка! Японская школьница взяла золото Парижа в скейтборде

8. Маршан побил рекорд Фелпса

22-летний француз Леон Маршан побил на дистанции 400 м комплексным плаванием олимпийский рекорд, принадлежавший великому американцу Майклу Фелпсу. Новая суперзвезда показал в финале результат 4.02,95, улучшив прежнее достижение на 89 сотых секунды. Леон два года живет в США, где буквально на глазах превратился в нового Фелпса. Он не оставляет никому шанса на 200 и 400 метров комплексом. Кроме того, он очень хорош в баттерфляе и прицелился к брассу. Так что планы и на Париж-2024 у Маршана серьезные.

Леон Маршанд. Кумир Франции Маршан вновь обошел Фелпса и забрал у него последний рекорд! Начало олимпийского похода нового короля плавания

А вот звезда американки Кэти Ледеки, похоже, постепенно закатывается. По крайней мере, на старте Олимпиады она не порадовала.

Ариарне Титмус (слева) празднует победу, Кэти Ледеки&nbsp;&mdash; только третья. Австралия в очередной раз огорчила США в плавании. Эпоха Ледеки и доминирование американцев в прошлом?

Неизвестный мужчина в пестрых плавках (видимо, работник бассейна «Ла Дефанс Арене») стал героем публики, когда перед стартом героически удалил с плавательной дорожки посторонний предмет — шапочку, потерянную одной из участниц соревнований.

Сотрудник бассейна на&nbsp;Олимпиаде в&nbsp;Париже. Неожиданный герой дня на Олимпиаде: мужчина в пестрых плавках прыгнул в бассейн и спас соревнования

9. Сборная Грузии по фехтованию подает протест

Грузинский саблист Сандро Базадзе после поражения в 1/8 финала личного турнира в Париже от египтянина Мохамеда Амера со счетом 14:15 заявил, что стал жертвой преднамеренной ошибки судьи. «Справедливость, где же справедливость? Я не знаю, но я точно не оставлю это просто так. Клянусь своими сыновьями, я что-то придумаю», — пообещал спортсмен. Федерация фехтования Грузии направила жалобу в Международную федерацию фехтования на судейство в поединке Базадзе. Впрочем, шансов на то, что результат будет пересмотрен, никаких.

Сандро Базадзе. «Во второй раз на Олимпиаде судьи прибивают меня». Грузинский саблист разнес арбитра после обидного поражения

10. В Сене опять фекалии

Оргкомитет Олимпийских игр и Международная федерация триатлона совместно с местными властями приняли решение отменить тренировочную сессию в Сене, намеченную на воскресенье. После серии сильных дождей река вновь загрязнена городскими стоками, и уровень содержания в воде кишечной палочки и энтерококка опасен для здоровья спортсменов. Есть вероятность отмены плавательного этапа в триатлоне и переноса соревнований в открытой воде в другую локацию. Старты триатлонистов в Сене должны пройти 30-31 июля и 5 августа, марафонские заплывы на открытой воде намечены на 8-9 августа.

Тренировки в&nbsp;Сене отменены. Тренировки триатлонистов в Сене отменены. Река загрязнена из-за дождей

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