Чемпионка Европы по прыжкам на батуте Лебедева взяла паузу в карьере

Главный тренер национальной команды по прыжкам на батуте Алексей Рыжков сообщил, что двукратная чемпионка Европы Яна Лебедева, не допущенная Международным олимпийским комитетом (МОК) до участия в Играх-2024 в Париже, взяла паузу в карьере.

«Сейчас Яна Лебедева взяла небольшую паузу в карьере. Мы с ней находимся в постоянном контакте, разговариваем. Для нее прошлый год был очень сложным, эмоционально тяжело пришлось ей. Человек не машина, случилось эмоциональное выгорание, после которого требуется время на восстановление», — приводит слова Рыжкова ТАСС.

В начале 2024 года Лебедева и другая российская спортсменка Анжела Бладцева хорошо показали себя на предолимпийских квалификационных этапах Кубка мира и имели равные шансы получить единственную путевку на Олимпийские игры в Париже. Международный олимпийский комитет допустил к участию в Играх только Бладцеву, лишив Лебедеву возможности выступить на Олимпиаде.

23-летняя Лебедева чемпионате Европы 2021 года в Баку она завоевала золотые медали в личном и командном первенствах. Тогда же в столице Азербайджана проходил чемпионат мира по прыжкам на батуте, где Лебедева получила бронзовые награды в личном и женском командном первенствах и золото — в смешанном командном турнире.