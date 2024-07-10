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Париж-2024

Сегодня, 13:00

Звезда французского фильма «13-й район» высказался против отстранения России от Олимпиады

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Французский каскадер и основатель паркур-движения Давид Белль в интервью «СЭ» раскритиковал Олимпиаду без участия России.

— Слышали ли про отстранение российских спортсменов и как к нему относитесь?

— Я не могу сказать, что интересуюсь политикой. Но мне грустно от того, что происходит. Потому что мы должны объединяться, благодаря спорту нам должно быть всем вместе хорошо. Я всегда смотрел Олимпийские игры, и для меня Олимпиада без России не очень интересна. Потому что я очень любил ваших атлетов, гимнастов с детства. Россия важная страна для мирового спорта. Печально все это.

— Олимпиада проходит во Франции. Ждете?

— Я за Олимпийские игры до того момента, пока спорт объединяет. Для меня, когда мы говорим «Олимпиада», это значит, что мы собираем в одном месте все страны. Но с того момента, когда мы начинаем исключать страны, олимпийский дух теряется, я так это вижу. Но это правда, что Олимпиада сильно повлияла на меня, когда я был ребенком, я ею бредил. Мы не пропускали ничего, смотрели все соревнования. Потому что это было событие, которое объединяло всех. Сейчас это меняется, и меня она стала интересовать меньше.

Давид Белль приехал на&nbsp;День московского спорта. «Олимпиада интересует меня до момента, пока не начинают отстранять страны». Легендарный француз поддержал Россию

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. Российские атлеты будут выступать в олимпийском турнире в нейтральном статусе.

Олимпиада
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