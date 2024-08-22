Зритель открытия Олимпиады в Париже потребовал вернуть деньги за билет

Зритель церемонии открытия Олимпийских игр-2024 выразил негодование шоу в Париже и потребовал от организаторов вернуть ему 1,6 тысячи евро за билет.

«Я не видел никакого шоу: я видел только проплывающие вдалеке лодки, в темноте, без подсветки и без украшений. И не видел никаких танцоров или выступлений на мостах и набережных. У меня ощущение, что это огромный обман... Сейчас я хочу вернуть деньги за мой билет», — цитирует зрителя Ouest France.

Многие зрители также остались недовольны тем, что им пришлось смотреть выступления не вживую, а через трансляцию на экранах, установленных вдоль набережной.

Церемония открытия Олимпиады в Париже состоялась 26 июля. Мероприятие подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей за ряд провокационных эпизодов. В частности, пользователи соцсетей возмутились пародией на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Церемония закрытия Игр-2024 прошла 11 августа.