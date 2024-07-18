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Париж-2024

Сегодня, 15:20

Журова считает, что Китай сможет навязать конкуренцию США на Олимпиаде-2024: «У них это национальная цель»

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Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии для «СЭ» оценила готовность Китая конкурировать с США в медальном зачете на Олимпиаде-2024 в Париже.

«Китай 100 процентов сможет навязать конкуренцию. У китайцев это серьезная национальная цель. Поэтому, думаю, что будет серьезное противостояние. Так что вы понимаете, почему США так хотели эту историю с китайскими пловцами докрутить до конца. У китайцев есть шансы в плавании, штанге и прочих видах, где они хорошо выступают. Они могут обыграть США в командном зачете за счет этого», — сказала Журова «СЭ».

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

(Александр Абустин)

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