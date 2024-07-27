Журова — об открытии Олимпиады: «Весь мир открыл рот и закрыл глаза»

Депутат Госдумы Светлана Журова в комментарии «СЭ» поделилась мнением о церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Французы хотели во всем соригинальничать. У них это получилось. Получилось оригинально: весь мир раскрыл рот и глаза закрыл, потому что некоторые моменты нужно смотреть с закрытыми глазами даже многим взрослым», — сказала Журова «СЭ».

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.