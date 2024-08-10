Журова назвала издевательством решение МОК разрешить нейтральным спортсменам участвовать в закрытии Олимпиады

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировал на разрешение МОК для нейтральных спортсменов участвовать в церемонии закрытия Игр в Париже.

«Это просто такое издевательство. Наверное, все спортсмены уже уехали. Они просто хотят показать всему миру, что они разрешили россиянам участвовать в церемонии закрытия. Все сделано для дополнительного обсуждения, чтобы мы радовались, а не возмущались. А почему на церемонии открытия не разрешили этим людям участвовать? Потому что в Париже уже никого нет. Они просто сами перед собой оправдались. Я сама никогда не участвовала в церемонии закрытия. К тому моменту я уже уезжала», — сказала Журова «СЭ».

К Олимпиаде-2024 были допущены 15 россиян, которые выступали в нейтральном статусе без российских флага и гимна. Церемония закрытия Олимпийских игр пройдет 11 августа.