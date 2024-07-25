СМИ: во Франции игнорируют базовые потребности гостей Олимпийских игр в Париже

Власти Франции не подготовились к обеспечению потребностей гостей Олимпиады-2024, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство IRNA.

По сведениям источника, многие гости Игр сталкиваются с транспортными проблемами и низким качеством условий проживания, а на улицах большое количество бездомных. По словам иранских журналистов, у представителей СМИ и гостей возникают проблемы с питьевой водой.

Также отмечается, что в гостиницах не работают системы кондиционирования. Жителей Парижа продолжают терроризировать крысы и постельные клопы.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. Церемония открытия Игр состоится 26 июля.