Журналист из Италии попросил убежища в России после открытия Олимпиады в Париже
Итальянский журналист и финансовый аналитик Анджело Джулиано в своей соцсети попросил убежища в России после церемонии открытия Олимпиады в Париже.
«Я прошу Россию предоставить мне убежище, я не хочу быть частью этого дерьмового шоу», — написал он.
Помимо этого он заявил, что президент Эмманюэль Макрон «унижает Францию».
Сам журналист с 1995 года живет в Китае.
Ранее заместитель главного редактора L'Equipe Жан-Филип Леклер в комментарии для «СЭ» рассказал о реакции французов на церемонию открытия Олимпиады в Париже.
Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.
«Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже
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